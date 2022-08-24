***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.08.2022 12:59
***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 17.08.2021 tarihli KAP açıklamasında da belirtilen, fabrika çatı üzeri Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımının ilk etabı devreye alınmıştır.
Devreye alınan bu yatırım sonucunda, üretim tesislerimizde toplamda 11.700 KWp gücüne sahip GES kapasitesine ulaşılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057958
BIST
12:563.125
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 3,82
|Açılış
|: 3.133
|
|Önceki Kapanış
|: 3.122
|
3.149
En Düşük
3.085
12:5618,1468
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0372
|Açılış
|: 18,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,1496
En Düşük
18,0790
12:5618,0563
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0114
|Açılış
|: 18,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,0802
En Düşük
18,0124
12:561.020,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,69
|Açılış
|: 1.020,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.018,00
|
1.022,96
En Düşük
1.015,25
BIST En Aktif Hisseler12:56
|HKTM
|17,71
|2.811.604
|% 10,00
|
|BFREN
|1.437,40
|8.545.343
|% 9,99
|
|DOGUB
|6,51
|30.650.123
|% 9,97
|
|KLNMA
|18,77
|1.373.401
|% 9,96
|
|UZERB
|42,98
|543.611
|% 9,92
|
|SANFM
|16,98
|21.243.922
|% -6,19
|
|YGYO
|1,05
|33.828.523
|% -5,41
|
|KGYO
|16,60
|12.782.177
|% -4,49
|
|CMENT
|57,45
|70.146
|% -4,25
|
|ELITE
|18,42
|39.630.611
|% -4,16
|
|THYAO
|70,50
|6.950.672.604
|% 3,98
|
|YKBNK
|6,19
|2.264.994.984
|% -1,43
|
|AKBNK
|11,35
|1.961.417.290
|% -1,13
|
|ISCTR
|8,33
|1.742.428.703
|% 1,59
|
|GARAN
|23,70
|1.701.788.526
|% 2,69
|
|YKBNK
|6,19
|2.264.994.984
|% -1,43
|
|EKGYO
|3,96
|1.229.279.094
|% -0,25
|
|ALBRK
|2,36
|603.114.391
|% 3,06
|
|ISCTR
|8,33
|1.742.428.703
|% 1,59
|
|AKBNK
|11,35
|1.961.417.290
|% -1,13
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1447
|18,1468
|% 0,21
|
|Euro
|18,0465
|18,0563
|% -0,06
|
|Sterlin
|21,3548
|21,4619
|% -0,05
|
|Frank
|18,7920
|18,9052
|% 0,45
|
|Riyal
|4,8144
|4,8385
|% 0,12
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.749
|1.749
|0,97
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|2,85
|
|Cumhuriyet
|6.817
|6.920
|2,00
|
|Tam
|6.846
|6.895
|-21,00
|
|Yarım
|3.336
|3.371
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.673
|1.685
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,11
|19,13
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,15
|11,17
|0,02
|
|B. Petrol
|101
|101
|1,00
|