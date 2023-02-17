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***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

17.02.2023 14:43
***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

          
Şirketimizin 17 Şubat 2023 tarihinde yapmış olduğu Yönetim Kurulu toplantısında
Bossa paylarında sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunulması amacıyla, gerekli görüldüğü takdirde, Borsa İstanbul'dan Bossa payı geri alımı yapılması konusunda Şirket Yönetiminin yetkilendirilmesine,
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan Paylar ile ilgili mevzuatı kapsamında  Şirketimiz paylarının geri alımı için belirlenen azami fon tutarının 10.000.000.-TL olmasına ve geri alınacak azami pay adedinin ise bu tutarı geçmeyecek şekilde belirlenmesine karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114799


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