***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.02.2023 14:43
***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 17 Şubat 2023 tarihinde yapmış olduğu Yönetim Kurulu toplantısında
Bossa paylarında sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunulması amacıyla, gerekli görüldüğü takdirde, Borsa İstanbul'dan Bossa payı geri alımı yapılması konusunda Şirket Yönetiminin yetkilendirilmesine,
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan Paylar ile ilgili mevzuatı kapsamında Şirketimiz paylarının geri alımı için belirlenen azami fon tutarının 10.000.000.-TL olmasına ve geri alınacak azami pay adedinin ise bu tutarı geçmeyecek şekilde belirlenmesine karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114799
BIST
15:435.010
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 1,45
|Açılış
|: 4.938
|
|Önceki Kapanış
|: 5.009
|
5.082
En Düşük
4.897
15:4318,8688
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0215
|Açılış
|: 19,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1170
|
18,9660
En Düşük
18,8256
15:4320,0420
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,1070
|Açılış
|: 20,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4100
|
20,3206
En Düşük
20,0176
15:431.109,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -3,99
|Açılış
|: 1.109,07
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,07
|
1.116,96
En Düşük
1.103,07
BIST En Aktif Hisseler15:43
|KONYA
|3.945,50
|248.403.869
|% 10,00
|
|DYOBY
|21,78
|32.148.407
|% 10,00
|
|CMBTN
|674,30
|61.914.358
|% 10,00
|
|NIBAS
|20,94
|80.789.389
|% 9,98
|
|DESA
|52,35
|12.546.517
|% 9,98
|
|KOZAL
|26,56
|3.058.900.053
|% -94,94
|
|LIDER
|97,20
|20.841.780
|% -10,00
|
|RODRG
|63,20
|29.469.332
|% -9,97
|
|BVSAN
|40,84
|771.926.706
|% -9,96
|
|MACKO
|53,45
|127.874.567
|% -9,94
|
|KRDMD
|20,64
|4.183.243.854
|% 7,33
|
|EREGL
|44,08
|4.142.229.498
|% -0,94
|
|TUPRS
|625,90
|3.297.826.881
|% -0,71
|
|THYAO
|139,80
|3.114.798.066
|% -0,14
|
|KOZAL
|26,56
|3.058.900.053
|% -94,94
|
|KRDMD
|20,64
|4.183.243.854
|% 7,33
|
|KOZAL
|26,56
|3.058.900.053
|% -94,94
|
|EREGL
|44,08
|4.142.229.498
|% -0,94
|
|EKGYO
|7,40
|683.322.211
|% 1,23
|
|AKBNK
|16,01
|1.484.783.397
|% -0,56
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8649
|18,8688
|% 0,11
|
|Euro
|20,0386
|20,0420
|% -0,53
|
|Sterlin
|22,4432
|22,5558
|% -0,39
|
|Frank
|20,1531
|20,2745
|% -0,62
|
|Riyal
|5,0136
|5,0388
|% 0,08
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.828
|1.829
|-7,42
|
|Altın Gr.
|1.108
|1.108
|-4,98
|
|Cumhuriyet
|7.502
|7.616
|-19,00
|
|Tam
|7.538
|7.593
|-63,00
|
|Yarım
|3.683
|3.716
|-30,00
|
|Çeyrek
|1.841
|1.858
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|21,34
|21,36
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|12,93
|12,95
|-0,14
|
|B. Petrol
|82,47
|82,47
|-2,67
|
Seans Raporu
15:43
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-
15:58MAGEN
Yüzde 4.16 oranında artışla 29.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 350, 142 adet işlem
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15:55XU100
Endeks 5, 010 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 02 üstünde . İşlem hacmi 46, 152.00 milyon TL de
-
15:55GUBRF
Yüzde 4.20 oranında artışla 181.30 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 991, 047 adet işlem
-
15:54MOBTL
Yüzde 4.84 oranında artışla 3.25 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 380, 113 adet işlem
-
15:53DAGI
Yüzde 5.88 oranında artışla 6.84 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 828, 227 adet işlem