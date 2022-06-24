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***BRGAN* *BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

24.06.2022 10:51
***BRGAN* *BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***BRGAN******BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23/06/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Bankamızın 13.05.2022 ve 01.06.2022 tarihli özel durum açıklamalarına ek olarak Bankamız ödenmiş sermayesinin 1.890.000.000 TL'den  2.655.500.000 TL'ye çıkartılmasına ilişkin tescil süreci de tamamlanmış olup,  22 Haziran 2022 tarih 10604 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazete'sinde ilan edilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039058


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Yarım 3.324 3.363 7,00  
Çeyrek 1.665 1.681 3,00  
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