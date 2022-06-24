***BRGAN* *BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.06.2022 10:51
***BRGAN******BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23/06/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızın 13.05.2022 ve 01.06.2022 tarihli özel durum açıklamalarına ek olarak Bankamız ödenmiş sermayesinin 1.890.000.000 TL'den 2.655.500.000 TL'ye çıkartılmasına ilişkin tescil süreci de tamamlanmış olup, 22 Haziran 2022 tarih 10604 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazete'sinde ilan edilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039058
BIST
11:092.556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 12,47
|Açılış
|: 2.555
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.558
En Düşük
2.548
11:0917,3784
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0259
|Açılış
|: 17,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3800
|
17,3794
En Düşük
17,2992
11:0918,3028
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0249
|Açılış
|: 18,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
18,3233
En Düşük
18,2245
11:091.021,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 5,78
|Açılış
|: 1.021,59
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,81
|
1.023,08
En Düşük
1.014,27
BIST En Aktif Hisseler11:09
|MAKIM
|15,56
|71.584.179
|% 9,96
|
|RTALB
|14,80
|35.789.793
|% 6,55
|
|DERHL
|8,69
|12.494.910
|% 6,11
|
|LIDFA
|14,00
|1.656.326
|% 4,95
|
|BMSCH
|8,60
|16.517.587
|% 3,61
|
|SNKRN
|21,60
|1.551.247
|% -10,00
|
|UFUK
|76,20
|428.396
|% -3,91
|
|BAYRK
|6,80
|6.424.586
|% -3,55
|
|CRFSA
|36,42
|12.854.192
|% -2,83
|
|CASA
|115,00
|15.870
|% -2,46
|
|BERA
|14,66
|218.821.711
|% 0,89
|
|PRDGS
|2,92
|97.929.283
|% 2,10
|
|MAKIM
|15,56
|71.584.179
|% 9,96
|
|ENJSA
|14,50
|66.079.846
|% 1,05
|
|YYLGD
|18,25
|64.027.237
|% 1,05
|
|PRDGS
|2,92
|97.929.283
|% 2,10
|
|BERA
|14,66
|218.821.711
|% 0,89
|
|MOBTL
|1,77
|19.681.291
|% 2,31
|
|SEGYO
|1,08
|8.648.538
|% 0,00
|
|MAKIM
|15,56
|71.584.179
|% 9,96
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3727
|17,3784
|% 0,15
|
|Euro
|18,2885
|18,3028
|% 0,14
|
|Sterlin
|21,2431
|21,3496
|% 0,26
|
|Frank
|17,9962
|18,1046
|% 0,24
|
|Riyal
|4,6146
|4,6377
|% 0,19
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.828
|1.829
|5,65
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|4,79
|
|Cumhuriyet
|6.844
|6.947
|1,00
|
|Tam
|6.771
|6.876
|14,00
|
|Yarım
|3.324
|3.363
|7,00
|
|Çeyrek
|1.665
|1.681
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,96
|21,00
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,72
|11,73
|0,04
|
|B. Petrol
|110
|110
|-0,17
|
Seans Raporu
11:09
daha fazla
-
11:23XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 91 artarak (% 0.47 ) 2, 787
-
11:23
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse ASELS, THYAO, TRKCM
-
11:23XU100
Endeks 2, 557 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 52 üstünde . İşlem hacmi 8, 235.00 milyon TL de
-
11:23RTALB
Yüzde 6.34 oranında artışla 14.77 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 450, 580 adet işlem
-
11:22FMIZP
Yüzde 6.70 oranında artışla 129.00 lira fiyatla işlem gören hissede 296, 343 adet işlem