***BRISA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.03.2020 13:57
***BRISA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRISA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829294
BIST
17:4288.273
En Yüksek
|Değişim
|: -7,67%
|| -7.332,42
|Açılış
|: 92.264
|
|Önceki Kapanış
|: 95.605
|
92.264
En Düşük
86.853
17:426,4176
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 0,0881
|Açılış
|: 6,4140
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3450
|
6,4229
En Düşük
6,2780
17:427,1289
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 0,0959
|Açılış
|: 7,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0360
|
7,1717
En Düşük
6,9931
17:42307,25
En Yüksek
|Değişim
|: -1,33%
|| -4,14
|Açılış
|: 306,83
|
|Önceki Kapanış
|: 311,39
|
318,59
En Düşük
299,20
BIST En Aktif Hisseler
|BMELK
|1,20
|226.231
|% 9,09
|
|RTALB
|2,91
|92.279.917
|% 6,59
|
|KUYAS
|1,11
|12.739.840
|% 4,72
|
|ISKUR
|288.000,00
|581.000
|% 2,13
|
|IDGYO
|2,15
|1.131.171
|% 1,90
|
|YKSLN
|5,40
|5.376.479
|% -10,00
|
|VESTL
|8,91
|27.274.059
|% -10,00
|
|OYLUM
|2,16
|1.846.122
|% -10,00
|
|RHEAG
|1,26
|2.963.141
|% -10,00
|
|IEYHO
|0,36
|10.562.884
|% -10,00
|
|ASELS
|22,94
|757.792.260
|% -9,90
|
|THYAO
|8,24
|691.201.896
|% -9,85
|
|GARAN
|8,19
|608.273.161
|% -9,10
|
|YKBNK
|2,03
|235.960.575
|% -8,14
|
|ECILC
|3,66
|208.358.546
|% -9,85
|
|YKBNK
|2,03
|235.960.575
|% -8,14
|
|EKGYO
|1,13
|97.594.429
|% -5,83
|
|THYAO
|8,24
|691.201.896
|% -9,85
|
|KRDMD
|1,89
|146.116.227
|% -8,25
|
|ODAS
|1,25
|94.504.069
|% -9,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8433
|7,8826
|% 1,23
|
|Frank
|6,7459
|6,7865
|% 1,81
|
|Riyal
|1,7037
|1,7122
|% 1,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.485
|1.485
|-44,85
|
|Altın Gr.
|305
|305
|-6,66
|
|Cumhuriyet
|2.037
|2.068
|-44,00
|
|Tam
|2.029
|2.083
|-40,53
|
|Yarım
|981
|1.008
|-19,60
|
|Çeyrek
|492
|504
|-9,80
|
|Gümüş.Ons
|13,09
|13,13
|-1,61
|
|Gümüş Gr.
|2,66
|2,66
|-0,34
|
|B. Petrol
|30,66
|30,66
|-3,19
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