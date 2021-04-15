***BRISA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.04.2021 14:21
***BRISA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BRISA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRISA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928462
BIST
15:291.408
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,98
|Açılış
|: 1.410
|
|Önceki Kapanış
|: 1.409
|
1.419
En Düşük
1.398
15:298,0878
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0171
|Açılış
|: 8,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,1571
En Düşük
8,0064
15:299,6994
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0168
|Açılış
|: 9,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6550
|
9,7728
En Düşük
9,6004
15:29455,02
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 4,69
|Açılış
|: 455,02
|
|Önceki Kapanış
|: 450,33
|
458,00
En Düşük
449,68
BIST En Aktif Hisseler15:27
|TRGYO
|3,85
|271.547.069
|% 10,00
|
|BTCIM
|13,73
|8.139.391
|% 9,93
|
|CEOEM
|6,93
|61.710.624
|% 9,83
|
|QUAGR
|26,20
|722.919.351
|% 8,80
|
|BRKO
|1,54
|1.115.252
|% 8,45
|
|ITTFH
|2,34
|155.654.308
|% -10,00
|
|SNKRN
|34,20
|871.334
|% -10,00
|
|TUREX
|17,38
|497.717.506
|% -9,99
|
|TKURU
|298,30
|1.538.035
|% -9,99
|
|KRTEK
|14,63
|10.800.796
|% -9,97
|
|GARAN
|7,27
|4.607.488.353
|% 4,01
|
|EREGL
|18,19
|1.179.667.040
|% 3,82
|
|SASA
|46,28
|1.046.004.708
|% -0,56
|
|KRDMD
|7,73
|1.036.977.393
|% 4,46
|
|YKBNK
|2,18
|966.744.162
|% 1,40
|
|GARAN
|7,27
|4.607.488.353
|% 4,01
|
|YKBNK
|2,18
|966.744.162
|% 1,40
|
|TSKB
|1,33
|221.071.460
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,01
|740.292.991
|% 1,42
|
|KRDMD
|7,73
|1.036.977.393
|% 4,46
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0784
|8,0849
|% 0,18
|
|Euro
|9,6842
|9,6963
|% 0,14
|
|Sterlin
|11,1304
|11,1863
|% 0,48
|
|Frank
|8,7377
|8,7903
|% 0,39
|
|Riyal
|2,1517
|2,1625
|% 0,35
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.749
|1.750
|13,18
|
|Altın Gr.
|456
|456
|6,08
|
|Cumhuriyet
|3.016
|3.062
|20,00
|
|Tam
|3.005
|3.082
|22,50
|
|Yarım
|1.452
|1.491
|10,88
|
|Çeyrek
|728
|746
|5,45
|
|Gümüş.Ons
|25,62
|25,65
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,68
|6,69
|0,09
|
|B. Petrol
|66,26
|66,26
|-0,32
|