***BRISA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.04.2021 10:00
***BRISA*** BORSA İSTANBUL B
09:551.315
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -14,99
|Açılış
|: 1.320
|
|Önceki Kapanış
|: 1.330
|
1.320
En Düşük
1.315
09:558,3109
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 0,1318
|Açılış
|: 8,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,3145
En Düşük
8,1672
09:5510,0101
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 0,1435
|Açılış
|: 9,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7550
|
10,0148
En Düşük
9,8213
09:55478,82
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 6,94
|Açılış
|: 478,82
|
|Önceki Kapanış
|: 471,88
|
479,24
En Düşük
471,04
BIST En Aktif Hisseler09:55
|TUPRS
|85,00
|259.545.623
|% 0,00
|
|THYAO
|10,90
|587.196.749
|% 0,00
|
|PEKGY
|1,32
|119.161.881
|% 0,00
|
|SANFM
|15,02
|739.319
|% 0,00
|
|BRISA
|22,38
|28.426.459
|% 0,00
|
|TUPRS
|85,00
|259.545.623
|% 0,00
|
|THYAO
|10,90
|587.196.749
|% 0,00
|
|PEKGY
|1,32
|119.161.881
|% 0,00
|
|SANFM
|15,02
|739.319
|% 0,00
|
|BRISA
|22,38
|28.426.459
|% 0,00
|
|EREGL
|17,84
|1.358.933.463
|% 0,00
|
|GARAN
|6,96
|1.187.510.387
|% 0,00
|
|PETKM
|6,38
|1.157.193.754
|% 0,00
|
|KRDMD
|6,90
|661.916.799
|% 0,00
|
|THYAO
|10,90
|587.196.749
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,07
|469.049.287
|% 0,00
|
|PETKM
|6,38
|1.157.193.754
|% 0,00
|
|GARAN
|6,96
|1.187.510.387
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,81
|273.201.707
|% 0,00
|
|TSKB
|1,21
|136.245.966
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3040
|8,3109
|% 1,61
|
|Euro
|10,0034
|10,0101
|% 1,45
|
|Sterlin
|11,5307
|11,5886
|% 1,49
|
|Frank
|9,0306
|9,0850
|% 1,62
|
|Riyal
|2,2051
|2,2161
|% 1,38
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.793
|-0,87
|
|Altın Gr.
|478
|478
|6,52
|
|Cumhuriyet
|3.108
|3.155
|47,00
|
|Tam
|3.094
|3.172
|50,30
|
|Yarım
|1.495
|1.534
|24,33
|
|Çeyrek
|750
|767
|12,17
|
|Gümüş.Ons
|26,49
|26,53
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,08
|7,09
|0,10
|
|B. Petrol
|65,16
|65,16
|-0,16
|