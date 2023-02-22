***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
22.02.2023 23:31
***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023 - 31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 22 Şubat 2023 tarih, 2023/07 nolu kararı ile,
Denetim Komitesinin tavsiyesi alınarak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Genel Kurula önerilmesine oybirliği ile karar verildi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116204
BIST
18:055.071
En Yüksek
|Değişim
|: -1,51%
|| -77,98
|Açılış
|: 5.163
|
|Önceki Kapanış
|: 5.149
|
5.175
En Düşük
5.047
18:0518,8798
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0076
|Açılış
|: 19,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1650
|
18,9095
En Düşük
18,8123
18:0520,0491
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0407
|Açılış
|: 20,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4200
|
20,1977
En Düşük
19,9165
18:051.107,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,91
|Açılış
|: 1.107,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,98
|
1.109,82
En Düşük
1.104,11
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SEGYO
|2,31
|11.098.307
|% 10,00
|
|KLSYN
|3,19
|86.995.213
|% 10,00
|
|ULUSE
|287,30
|27.438.304
|% 9,99
|
|CANTE
|68,30
|138.433.670
|% 9,98
|
|KAPLM
|92,60
|12.590.035
|% 9,98
|
|AKCNS
|76,50
|54.878.699
|% -10,00
|
|AFYON
|11,34
|174.236.443
|% -10,00
|
|RODRG
|63,90
|56.171.206
|% -10,00
|
|KONYA
|4.296,60
|172.924.070
|% -10,00
|
|TUCLK
|31,32
|31.990.556
|% -10,00
|
|EREGL
|45,50
|8.390.887.030
|% -8,74
|
|KRDMD
|22,58
|4.718.764.980
|% -9,97
|
|THYAO
|136,40
|4.052.505.413
|% -0,80
|
|EKGYO
|8,04
|3.429.908.050
|% -9,97
|
|OYAKC
|41,52
|3.273.114.865
|% 3,59
|
|EKGYO
|8,04
|3.429.908.050
|% -9,97
|
|KRDMD
|22,58
|4.718.764.980
|% -9,97
|
|EREGL
|45,50
|8.390.887.030
|% -8,74
|
|YKBNK
|9,16
|1.618.794.921
|% 2,12
|
|AKBNK
|16,06
|2.486.656.923
|% 1,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8744
|18,8798
|% 0,04
|
|Euro
|20,0080
|20,0491
|% 0,20
|
|Sterlin
|22,6708
|22,7845
|% 0,06
|
|Frank
|20,1925
|20,3141
|% 0,07
|
|Riyal
|5,0167
|5,0418
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.826
|1,19
|
|Altın Gr.
|1.108
|1.108
|1,19
|
|Cumhuriyet
|7.591
|7.705
|-19,00
|
|Tam
|7.582
|7.646
|5,00
|
|Yarım
|3.704
|3.742
|3,00
|
|Çeyrek
|1.852
|1.871
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,50
|21,54
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|13,05
|13,07
|0,02
|
|B. Petrol
|80,47
|80,47
|0,01
|