***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
18.02.2021 10:58
***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 11.01.2021 tarihli kararı doğrultusunda, ekte yer alan Şirket Esas Sözleşmesi'nin 13 ve 31 inci maddelerinde yapılması planlanan değişikliklere ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne yapmış olduğumuz başvurular olumlu karşılanmış olup, Esas Sözleşme Tadil tasarısı 2020 Olağan Genel Kurul'unda pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910761
BIST
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|MERIT
|257,70
|642.188
|% 9,99
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|KLMSN
|26,00
|11.885.439
|% 9,98
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|IDEAS
|35,92
|2.121.615
|% 9,98
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|YUNSA
|18,43
|77.820.226
|% 9,96
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|KSTUR
|241,70
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|SEKUR
|36,90
|686.561
|% -10,00
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|BRMEN
|3,00
|422.610
|% -9,91
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|IZMDC
|4,14
|37.226.489
|% -6,76
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|TMPOL
|19,35
|54.191.861
|% -6,52
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|ISKPL
|39,80
|285.176.609
|% -6,40
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|HALKB
|6,01
|2.561.819.483
|% 4,16
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|SASA
|48,52
|1.288.371.869
|% 7,16
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|THYAO
|12,51
|857.319.500
|% 2,54
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|KOZAL
|144,90
|814.402.827
|% 1,83
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|VAKBN
|4,49
|778.164.389
|% -0,88
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|HALKB
|6,01
|2.561.819.483
|% 4,16
|
|VAKBN
|4,49
|778.164.389
|% -0,88
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|PETKM
|5,16
|478.371.884
|% 2,18
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|SKBNK
|1,48
|128.154.589
|% -0,67
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|EKGYO
|2,50
|199.091.207
|% 1,21
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|12:37
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|6,9542
|6,9593
|% -0,10
|
|Euro
|8,4028
|8,4107
|% 0,23
|
|Sterlin
|9,6604
|9,7089
|% 0,36
|
|Frank
|7,7329
|7,7795
|% 0,20
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|Riyal
|1,8507
|1,8600
|% -0,02
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.786
|1.787
|11,90
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|Altın Gr.
|400
|400
|2,85
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|Cumhuriyet
|2.665
|2.705
|-2,00
|
|Tam
|2.650
|2.717
|-4,47
|
|Yarım
|1.281
|1.314
|-2,17
|
|Çeyrek
|642
|657
|-1,08
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|Gümüş.Ons
|27,22
|27,24
|-0,13
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|Gümüş Gr.
|6,12
|6,12
|-0,01
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|B. Petrol
|64,59
|64,59
|0,25
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