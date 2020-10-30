BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )

BIST En Aktif Hisseler18:05
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|8,3747
|8,3846
|% 1,16
|Euro
|9,7618
|9,7751
|% 0,97
|Sterlin
|10,8223
|10,8765
|% 1,38
|Frank
|9,1065
|9,1614
|% 1,12
|Riyal
|2,2276
|2,2387
|% 1,18
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.879
|1.880
|11,68
|Altın Gr.
|507
|507
|9,29
|Cumhuriyet
|3.355
|3.406
|56,00
|Tam
|3.340
|3.424
|52,48
|Yarım
|1.614
|1.656
|25,38
|Çeyrek
|810
|828
|12,70
|Gümüş.Ons
|23,58
|23,61
|0,35
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|0,17
|B. Petrol
|37,73
|37,73
|-0,53
Seans Raporu 18:05
- 17:58 BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler MGROS, KOZAL, GUBRF
- 17:58XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -11, 17 kaybederek (% -1.10 ) 1, 004
- 17:58 Tavandan işlem gören hisse senedleri : VANGD, KARTN, EMNIS, CUSAN, BURVA, IZMDC, MMCAS, EUYO, IZTAR, EGCYH
- 17:58 Tabandan işlem gören hisse senetleri : IZFAS, ROYAL, ITTFH, ATSYH, GLYHO, KENT, ALMAD, UZERB, POLTK
- 17:58 BRKO, EUYO, ETYAT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında