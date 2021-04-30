***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
30.04.2021 20:46
***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
14 1.472.530.765 1.001.125.695
Satışların Maliyeti
14-15 -976.441.845 -719.867.081
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
496.088.920 281.258.614
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
496.088.920 281.258.614
Genel Yönetim Giderleri
15 -44.012.354 -31.474.811
Pazarlama Giderleri
15 -111.962.259 -93.094.342
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
15 -342.649 -678.919
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 37.078.934 29.329.087
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -105.977.876 -69.155.903
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
15 -4.578.141 -14.019.853
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
266.294.575 102.163.873
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23.649 11.402
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-5.156 -5.306
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
266.313.068 102.169.969
Finansman Gelirleri
17 114.121.542 43.375.109
Finansman Giderleri
17 -101.698.992 -71.125.365
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
278.735.618 74.419.713
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
3.079.149 1.811.942
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -3.067.587 -1.124.512
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 6.146.736 2.936.454
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
281.814.767 76.231.655
DÖNEM KARI (ZARARI)
281.814.767 76.231.655
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
281.814.767 76.231.655
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç / (Kayıp) 0,87800000 0,23800000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Kayıp) 0,87800000 0,23800000
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
175.933.557 77.107.461
Dönem Karı (Zararı)
281.814.767 76.231.655
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
281.814.767 76.231.655
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
175.735.184 328.442.873
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 57.973.485 56.438.789
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5.824.953 14.901.113
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 4.474.159 14.549.970
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 1.350.794 351.143
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
131.986.906 192.795.643
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18.939.381 20.092.885
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 316.860 2.515.069
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
12 112.730.665 170.187.689
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
56.887.883 76.995.515
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
16-17 -15.419.653 -6.190.354
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16-17 61.181.353 73.888.651
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
6 -12.609.561 -10.096.539
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
6 23.735.744 19.393.757
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
45.572.148 23.758.892
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-34.004.719 2.033.057
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
5 -34.004.719 2.033.057
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 -3.079.149 -1.811.942
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-18.493 -6.096
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-18.493 -6.096
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-85.407.830 -36.662.098
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-298.209.993 -316.972.614
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-324.962.919 -297.016.457
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-324.962.919 -297.016.457
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
12.866.576 37.222.408
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
12.866.576 37.222.408
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-109.248.994 -12.616.703
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-44.542.960 -9.304.148
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
151.096.914 -52.052.595
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
151.096.914 -52.052.595
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
8.915.851 -743.471
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
20.019.722 17.981.184
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
20.019.722 17.981.184
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-12.354.183 -442.832
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
159.339.958 87.701.914
Ödenen Faiz
-1.343.141 -3.224.664
Alınan Faiz
352.995 1.806.135
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-56.925 -502.217
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-28.282.003 -3.320.695
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.793.429 -15.276
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
47.716.102 -5.337.736
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-61.053.950 -36.885.193
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
107.199 90.115
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
107.199 90.115
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-61.161.149 -36.975.308
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9-11 -61.161.149 -36.975.308
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
123.665.561 -49.793.865
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
152.988.657 443.438.983
Kredilerden Nakit Girişleri
4 150.303.600 440.000.000
Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri
4 2.685.057 3.438.983
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-43.148.765 -377.261.181
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-43.148.765 -377.261.181
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -2.965.093 -2.584.724
Ödenen Temettüler
1 -244.868.073 -34.196.437
Ödenen Faiz
4 -62.633.354 -89.238.583
Alınan Faiz
17 16.787.300 953.807
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
307.504.889 9.094.270
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
238.545.168 -9.571.597
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.300.182 1.867.415
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
239.845.350 -7.704.182
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.331.818.047 790.860.852
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.571.663.397 783.156.670
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.573.186.540 1.335.061.833
Finansal Yatırımlar
3 0 201.900.603
Vadeli Mevduatlar
0 201.900.603
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
6 1.033.463.395 727.119.270
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
19 55.950.582 72.643.826
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
977.512.813 654.475.444
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
21.400.149 13.225.186
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
19 479.560 807.283
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
20.920.589 12.417.903
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
5 0 799.242
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
0 799.242
Stoklar
7 712.346.544 617.649.856
Peşin Ödenmiş Giderler
8 64.859.562 29.002.875
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
64.859.562 29.002.875
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 0
Diğer Dönen Varlıklar
61.308 21.103.215
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
61.308 21.103.215
ARA TOPLAM
3.405.317.498 2.945.862.080
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.405.317.498 2.945.862.080
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
6 29.883.498 35.844.978
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
29.883.498 35.844.978
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
569.979 555.185
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
19 170.120 156.784
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
399.859 398.401
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
5 1.276.598.159 1.030.543.527
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
1.276.598.159 1.030.543.527
Maddi Duran Varlıklar
9 1.835.982.961 1.829.629.539
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
58.055.963 58.854.422
Binalar
508.252.316 501.636.169
Tesis, Makine ve Cihazlar
993.788.469 987.847.847
Taşıtlar
15.492.781 16.001.781
Mobilya ve Demirbaşlar
80.417.269 78.263.932
Yapılmakta Olan Yatırımlar
102.675.333 108.592.394
Diğer Maddi Duran Varlıklar
77.300.830 78.432.994
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 14.931.167 16.144.338
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 105.837.951 107.311.232
Diğer Haklar
3.908.374 4.720.740
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
74.461.536 73.854.854
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
27.468.041 28.735.638
Peşin Ödenmiş Giderler
8 35.874.130 27.187.779
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
35.874.130 27.187.779
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 62.566.922 67.418.660
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.362.244.767 3.114.635.238
TOPLAM VARLIKLAR
6.767.562.265 6.060.497.318
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 362.939.453 295.967.942
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
362.939.453 295.967.942
Banka Kredileri
337.504.127 272.856.547
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
382.760 743.886
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
25.052.566 22.367.509
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 734.017.535 664.381.904
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
734.017.535 664.381.904
Banka Kredileri
725.894.725 656.415.084
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8.122.810 7.966.820
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
6 1.359.690.576 1.199.835.053
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
19 566.911.551 452.118.821
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
792.779.025 747.716.232
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
42.140.712 33.224.861
Diğer Borçlar
68.280.103 22.997.323
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
19 26.200.648 1.478.680
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
42.079.455 21.518.643
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
7.599.501 8.264.135
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
7.599.501 8.264.135
Türev Araçlar
0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 7.985.105 19.674.654
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7.985.105 19.674.654
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 2.121.028 698.970
Kısa Vadeli Karşılıklar
155.960.192 58.524.185
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19.365.314 27.150.145
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 136.594.878 31.374.040
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
48.259 26.815
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
48.259 26.815
ARA TOPLAM
2.740.782.464 2.303.595.842
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.740.782.464 2.303.595.842
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 2.405.509.178 2.205.187.152
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.405.509.178 2.205.187.152
Banka Kredileri
2.397.339.707 2.195.585.441
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8.169.471 9.601.711
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 806.723 806.723
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
806.723 806.723
Uzun Vadeli Karşılıklar
112.567.800 112.520.630
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
112.567.800 112.520.630
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.518.883.701 2.318.514.505
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.259.666.165 4.622.110.347
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.507.896.100 1.438.386.971
Ödenmiş Sermaye
305.116.875 305.116.875
Sermaye Düzeltme Farkları
54.985.701 54.985.701
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
4.903 4.903
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-10.648.263 -15.275.440
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-10.648.263 -15.275.440
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-10.648.263 -15.275.440
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
124.992.129 72.213.596
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
124.992.129 72.213.596
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
124.992.129 72.213.596
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
172.029.650 127.693.782
Yasal Yedekler
172.029.650 127.693.782
Diğer Yedekler
339.276 200.582
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
579.261.062 353.497.183
Net Dönem Karı veya Zararı
281.814.767 539.949.789
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.507.896.100 1.438.386.971
TOPLAM KAYNAKLAR
6.767.562.265 6.060.497.318
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
305.116.875 54.985.701 4.903 -4.013.009 25.359.530 124.224.838 200.582 277.149.271 114.013.293 897.041.984 0 897.041.984
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
305.116.875 54.985.701 0 0 0 0 0 4.903 0 0 0 0 0 0 -4.013.009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.359.530 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124.224.838 0 200.582 0 277.149.271 114.013.293 0 897.041.984 0 897.041.984
Transferler
3.468.944 110.544.349 -114.013.293 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.697.596 54.073.517 76.231.655 132.002.768 0 132.002.768
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-34.196.437 -34.196.437 -34.196.437
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
305.116.875 54.985.701 4.903 -2.315.413 79.433.047 127.693.782 200.582 353.497.183 76.231.655 994.848.315 0 994.848.315
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
305.116.875 54.985.701 4.903 -15.275.440 72.213.596 127.693.782 200.582 353.497.183 539.949.789 1.438.386.971 0 1.438.386.971
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
305.116.875 54.985.701 4.903 -15.275.440 72.213.596 127.693.782 200.582 353.497.183 539.949.789 1.438.386.971 0 1.438.386.971
Transferler
44.335.868 -143.478 495.757.399 -539.949.789 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4.627.177 52.778.533 281.814.767 339.220.477 0 339.220.477
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-269.993.520 -269.993.520 -269.993.520
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
282.172 282.172 282.172
Dönem Sonu Bakiyeler
305.116.875 54.985.701 4.903 -10.648.263 124.992.129 172.029.650 339.276 579.261.062 281.814.767 1.507.896.100 0 1.507.896.100
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
281.814.767 76.231.655
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
4.627.177 1.697.596
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
5.783.971 2.121.995
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.156.794 -424.399
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 -1.156.794 -424.399
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
52.778.533 54.073.517
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
62.620.213 68.342.203
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
62.620.213 68.342.203
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-9.841.680 -14.268.686
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 -9.841.680 -14.268.686
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
57.405.710 55.771.113
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
339.220.477 132.002.768
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
339.220.477 132.002.768
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933753
BIST