***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 1.472.530.765 1.001.125.695Satışların Maliyeti14-15 -976.441.845 -719.867.081TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)496.088.920 281.258.614Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)496.088.920 281.258.614Genel Yönetim Giderleri15 -44.012.354 -31.474.811Pazarlama Giderleri15 -111.962.259 -93.094.342Araştırma ve Geliştirme Giderleri15 -342.649 -678.919Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 37.078.934 29.329.087Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -105.977.876 -69.155.903Diğer Kazançlar (Kayıplar)15 -4.578.141 -14.019.853ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)266.294.575 102.163.873Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23.649 11.402Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-5.156 -5.306FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)266.313.068 102.169.969Finansman Gelirleri17 114.121.542 43.375.109Finansman Giderleri17 -101.698.992 -71.125.365SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)278.735.618 74.419.713Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri3.079.149 1.811.942Dönem Vergi (Gideri) Geliri18 -3.067.587 -1.124.512Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18 6.146.736 2.936.454SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)281.814.767 76.231.655DÖNEM KARI (ZARARI)281.814.767 76.231.655Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları281.814.767 76.231.655Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç / (Kayıp) 0,87800000 0,23800000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Kayıp) 0,87800000 0,23800000Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI175.933.557 77.107.461Dönem Karı (Zararı)281.814.767 76.231.655Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)281.814.767 76.231.655Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler175.735.184 328.442.873Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15 57.973.485 56.438.789Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler5.824.953 14.901.113Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 4.474.159 14.549.970Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 1.350.794 351.143Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler131.986.906 192.795.643Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18.939.381 20.092.885Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 316.860 2.515.069Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler12 112.730.665 170.187.689Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler56.887.883 76.995.515Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler16-17 -15.419.653 -6.190.354Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler16-17 61.181.353 73.888.651Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri6 -12.609.561 -10.096.539Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri6 23.735.744 19.393.757Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler45.572.148 23.758.892Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-34.004.719 2.033.057Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler5 -34.004.719 2.033.057Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 -3.079.149 -1.811.942Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-18.493 -6.096Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-18.493 -6.096Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler-85.407.830 -36.662.098İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-298.209.993 -316.972.614Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-324.962.919 -297.016.457İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-324.962.919 -297.016.457Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler12.866.576 37.222.408İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)12.866.576 37.222.408Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-109.248.994 -12.616.703Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-44.542.960 -9.304.148Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler151.096.914 -52.052.595İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)151.096.914 -52.052.595Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)8.915.851 -743.471Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler20.019.722 17.981.184İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)20.019.722 17.981.184Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-12.354.183 -442.832İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları159.339.958 87.701.914Ödenen Faiz-1.343.141 -3.224.664Alınan Faiz352.995 1.806.135Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-56.925 -502.217Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-28.282.003 -3.320.695Vergi İadeleri (Ödemeleri)-1.793.429 -15.276Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)47.716.102 -5.337.736YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-61.053.950 -36.885.193Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri107.199 90.115Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri107.199 90.115Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-61.161.149 -36.975.308Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9-11 -61.161.149 -36.975.308Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI123.665.561 -49.793.865Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri152.988.657 443.438.983Kredilerden Nakit Girişleri4 150.303.600 440.000.000Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri4 2.685.057 3.438.983Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-43.148.765 -377.261.181Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-43.148.765 -377.261.181Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları4 -2.965.093 -2.584.724Ödenen Temettüler1 -244.868.073 -34.196.437Ödenen Faiz4 -62.633.354 -89.238.583Alınan Faiz17 16.787.300 953.807Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)307.504.889 9.094.270YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)238.545.168 -9.571.597Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi1.300.182 1.867.415NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)239.845.350 -7.704.182DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.331.818.047 790.860.852DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.571.663.397 783.156.670Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 1.573.186.540 1.335.061.833Finansal Yatırımlar3 0 201.900.603Vadeli Mevduatlar0 201.900.603Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar6 1.033.463.395 727.119.270İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar19 55.950.582 72.643.826İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar977.512.813 654.475.444Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar21.400.149 13.225.186İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar19 479.560 807.283İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar20.920.589 12.417.903Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar5 0 799.242Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar0 799.242Stoklar7 712.346.544 617.649.856Peşin Ödenmiş Giderler8 64.859.562 29.002.875İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler64.859.562 29.002.875Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar0 0Diğer Dönen Varlıklar61.308 21.103.215İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar61.308 21.103.215ARA TOPLAM3.405.317.498 2.945.862.080TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.405.317.498 2.945.862.080DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar6 29.883.498 35.844.978İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar29.883.498 35.844.978Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar569.979 555.185İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar19 170.120 156.784İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar399.859 398.401Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar5 1.276.598.159 1.030.543.527Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar1.276.598.159 1.030.543.527Maddi Duran Varlıklar9 1.835.982.961 1.829.629.539Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri58.055.963 58.854.422Binalar508.252.316 501.636.169Tesis, Makine ve Cihazlar993.788.469 987.847.847Taşıtlar15.492.781 16.001.781Mobilya ve Demirbaşlar80.417.269 78.263.932Yapılmakta Olan Yatırımlar102.675.333 108.592.394Diğer Maddi Duran Varlıklar77.300.830 78.432.994Kullanım Hakkı Varlıkları10 14.931.167 16.144.338Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 105.837.951 107.311.232Diğer Haklar3.908.374 4.720.740Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri74.461.536 73.854.854Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar27.468.041 28.735.638Peşin Ödenmiş Giderler8 35.874.130 27.187.779İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler35.874.130 27.187.779Ertelenmiş Vergi Varlığı18 62.566.922 67.418.660Diğer Duran Varlıklar0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR3.362.244.767 3.114.635.238TOPLAM VARLIKLAR6.767.562.265 6.060.497.318KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4 362.939.453 295.967.942İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar362.939.453 295.967.942Banka Kredileri337.504.127 272.856.547Kiralama İşlemlerinden Borçlar382.760 743.886Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar25.052.566 22.367.509Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4 734.017.535 664.381.904İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları734.017.535 664.381.904Banka Kredileri725.894.725 656.415.084Kiralama İşlemlerinden Borçlar8.122.810 7.966.820Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar6 1.359.690.576 1.199.835.053İlişkili Taraflara Ticari Borçlar19 566.911.551 452.118.821İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar792.779.025 747.716.232Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar42.140.712 33.224.861Diğer Borçlar68.280.103 22.997.323İlişkili Taraflara Diğer Borçlar19 26.200.648 1.478.680İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar42.079.455 21.518.643Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler7.599.501 8.264.135Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri7.599.501 8.264.135Türev Araçlar0 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 7.985.105 19.674.654İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7.985.105 19.674.654Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü18 2.121.028 698.970Kısa Vadeli Karşılıklar155.960.192 58.524.185Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar19.365.314 27.150.145Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 136.594.878 31.374.040Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler48.259 26.815İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler48.259 26.815ARA TOPLAM2.740.782.464 2.303.595.842TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.740.782.464 2.303.595.842UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4 2.405.509.178 2.205.187.152İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.405.509.178 2.205.187.152Banka Kredileri2.397.339.707 2.195.585.441Kiralama İşlemlerinden Borçlar8.169.471 9.601.711Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar0 0İlişkili Taraflara Ticari Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Borçlar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 806.723 806.723İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)806.723 806.723Uzun Vadeli Karşılıklar112.567.800 112.520.630Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar112.567.800 112.520.630Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0 0Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.518.883.701 2.318.514.505TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER5.259.666.165 4.622.110.347ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.507.896.100 1.438.386.971Ödenmiş Sermaye305.116.875 305.116.875Sermaye Düzeltme Farkları54.985.701 54.985.701Paylara İlişkin Primler (İskontolar)4.903 4.903Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-10.648.263 -15.275.440Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-10.648.263 -15.275.440Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-10.648.263 -15.275.440Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)124.992.129 72.213.596Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)124.992.129 72.213.596Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)124.992.129 72.213.596Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler172.029.650 127.693.782Yasal Yedekler172.029.650 127.693.782Diğer Yedekler339.276 200.582Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları579.261.062 353.497.183Net Dönem Karı veya Zararı281.814.767 539.949.789TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.507.896.100 1.438.386.971TOPLAM KAYNAKLAR6.767.562.265 6.060.497.318Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler305.116.875 54.985.701 4.903 -4.013.009 25.359.530 124.224.838 200.582 277.149.271 114.013.293 897.041.984 0 897.041.984Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki Tutar305.116.875 54.985.701 0 0 0 0 0 4.903 0 0 0 0 0 0 -4.013.009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.359.530 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124.224.838 0 200.582 0 277.149.271 114.013.293 0 897.041.984 0 897.041.984Transferler3.468.944 110.544.349 -114.013.293 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.697.596 54.073.517 76.231.655 132.002.768 0 132.002.768Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-34.196.437 -34.196.437 -34.196.437Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler305.116.875 54.985.701 4.903 -2.315.413 79.433.047 127.693.782 200.582 353.497.183 76.231.655 994.848.315 0 994.848.315Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler305.116.875 54.985.701 4.903 -15.275.440 72.213.596 127.693.782 200.582 353.497.183 539.949.789 1.438.386.971 0 1.438.386.971Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki Tutar305.116.875 54.985.701 4.903 -15.275.440 72.213.596 127.693.782 200.582 353.497.183 539.949.789 1.438.386.971 0 1.438.386.971Transferler44.335.868 -143.478 495.757.399 -539.949.789 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)4.627.177 52.778.533 281.814.767 339.220.477 0 339.220.477Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-269.993.520 -269.993.520 -269.993.520Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)282.172 282.172 282.172Dönem Sonu Bakiyeler305.116.875 54.985.701 4.903 -10.648.263 124.992.129 172.029.650 339.276 579.261.062 281.814.767 1.507.896.100 0 1.507.896.100Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)281.814.767 76.231.655DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar4.627.177 1.697.596Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)5.783.971 2.121.995Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.156.794 -424.399Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18 -1.156.794 -424.399Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar52.778.533 54.073.517Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)62.620.213 68.342.203Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)62.620.213 68.342.203Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-9.841.680 -14.268.686Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18 -9.841.680 -14.268.686DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)57.405.710 55.771.113TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)339.220.477 132.002.768Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları339.220.477 132.002.768http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933753BIST