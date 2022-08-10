***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
10.08.2022 18:18
***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
16 5.951.960.484 2.972.239.948 3.237.724.483 1.499.709.183
Satışların Maliyeti
16-17 -4.076.145.781 -2.028.146.589 -2.372.944.395 -1.051.704.744
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.875.814.703 944.093.359 864.780.088 448.004.439
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
1.875.814.703 944.093.359 864.780.088 448.004.439
Genel Yönetim Giderleri
17 -146.287.698 -79.377.515 -80.805.116 -35.365.161
Pazarlama Giderleri
17 -500.808.918 -242.509.237 -292.748.783 -130.546.978
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
17 -8.109.586 -1.051.157 -6.161.564 -708.508
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 165.391.468 77.423.463 95.900.382 40.342.063
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -460.253.321 -180.670.050 -281.630.686 -74.689.708
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
17 -19.080.116 -9.718.000 -11.028.293 -5.139.859
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
906.666.532 508.190.863 288.306.028 241.896.288
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
11.586.615 726.429 10.891.030 702.779
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-15.050 -11.412 -1.221 -6.256
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
918.238.097 508.905.880 299.195.837 242.592.811
Finansman Gelirleri
19 382.433.087 150.809.533 222.492.571 36.687.991
Finansman Giderleri
19 -361.984.510 -183.517.519 -214.309.265 -81.818.527
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
938.686.674 476.197.894 307.379.143 197.462.275
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-15.454.559 23.482.811 1.670.986 20.403.662
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -12.193.537 -6.800.633 -5.885.824 -3.733.046
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 -3.261.022 30.283.444 7.556.810 24.136.708
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
923.232.115 499.680.705 309.050.129 217.865.937
DÖNEM KARI (ZARARI)
923.232.115 499.680.705 309.050.129 217.865.937
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
5.465.606 0 4.178.931 0
Ana Ortaklık Payları
917.766.509 499.680.705 304.871.198 217.865.937
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç 2,87200000 1,56000000 0,96300000 0,58300000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 2,87200000 1,56000000 0,96300000 0,58300000
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
233.760.436 516.975.320
Dönem Karı (Zararı)
923.232.115 499.680.705
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
923.232.115 499.680.705
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
396.257.685 294.624.125
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 138.540.934 115.240.100
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
26.433.202 11.768.076
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 17.756.954 10.401.562
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 8.676.248 1.366.514
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
479.048.293 197.168.634
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
68.712.268 37.365.707
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 3.888.215 386.670
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
14 406.447.810 159.416.257
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
266.182.378 118.440.545
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 -38.641.251 -22.302.973
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 271.649.329 130.219.551
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
7 -46.938.865 -18.064.581
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
7 80.113.165 28.588.548
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
62.520.584 50.250.794
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-284.407.115 -48.547.605
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
6 -284.407.115 -48.547.605
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 15.454.559 -23.482.811
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.304.781 -715.017
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-1.304.781 -715.017
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-306.210.369 -125.498.591
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.362.358.366 -310.505.746
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.225.461.035 -396.224.015
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.225.461.035 -396.224.015
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
40.621.964 5.066.614
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
40.621.964 5.066.614
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-824.125.783 -256.251.782
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-90.733.178 -43.679.205
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
631.977.739 377.867.732
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
631.977.739 377.867.732
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
34.860.317 2.280.665
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
709.627 -2.509.647
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
709.627 -2.509.647
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
69.791.983 2.943.892
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-42.868.566 483.799.084
Ödenen Faiz
-10.200.678 -3.152.227
Alınan Faiz
667.556 3.470.041
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.185.815 -172.264
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-62.534.922 -30.874.620
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-3.242.664 -4.639.473
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
354.125.525 68.544.779
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-410.302.215 -147.371.732
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
3 -135.925.446
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.468.933 884.837
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.468.933 884.837
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-275.845.702 -148.256.569
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10-12 -275.845.702 -148.256.569
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
244.632.480 260.073.557
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.196.499.999 359.803.599
Kredilerden Nakit Girişleri
5 1.196.499.999 359.803.599
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-349.481.097 -50.429.731
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -343.630.989 -47.578.267
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları
-5.850.108 -2.851.464
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -7.934.259 -6.104.026
Ödenen Temettüler
-663.019.667 -269.993.520
Ödenen Faiz
5 -202.082.476 -122.395.300
Alınan Faiz
37.364.414 21.383.606
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
233.285.566 327.808.929
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
68.090.701 629.677.145
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-1.179.218 -361.881
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
66.911.483 629.315.264
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.343.107.280 1.331.818.047
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.410.018.763 1.961.133.311
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 3.412.400.200 3.344.879.436
Finansal Yatırımlar
142.487.248 133.920.137
Vadeli Mevduatlar
4 142.487.248 133.920.137
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
7 2.225.815.145 1.043.298.112
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
21 247.668.867 135.935.818
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.978.146.278 907.362.294
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
25.825.880 14.357.205
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
21 233.225 58.139
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
25.592.655 14.299.066
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
89.883.029 114.518.244
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
6 89.883.029 114.518.244
Stoklar
8 1.877.143.983 1.108.722.999
Peşin Ödenmiş Giderler
115.912.354 67.137.844
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 115.912.354 67.137.844
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
20 0 2.774.389
Diğer Dönen Varlıklar
3.069.640 54.649.750
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
3.069.640 54.649.750
ARA TOPLAM
7.892.537.479 5.884.258.116
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
7.892.537.479 5.884.258.116
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
7.232.422 17.503.736
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 7.232.422 17.503.736
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
473.653 595.405
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
21 0 255.548
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
473.653 339.857
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
2.356.820.734 2.006.609.450
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
6 2.356.820.734 2.006.609.450
Maddi Duran Varlıklar
10 2.179.887.272 2.017.050.602
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
54.177.078 55.715.371
Binalar
513.467.822 510.152.605
Tesis, Makine ve Cihazlar
1.090.098.189 1.041.089.995
Taşıtlar
16.345.849 15.509.222
Mobilya ve Demirbaşlar
103.507.711 94.248.253
Yapılmakta Olan Yatırımlar
310.809.424 214.427.912
Diğer Maddi Duran Varlıklar
91.481.199 85.907.244
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 15.456.636 10.950.526
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12-13 287.867.310 126.460.828
Şerefiye
13 27.402.832 0
İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar
118.976.003
Diğer Haklar
2.113.867 2.132.696
Markalar
24.154.119
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
87.958.081 92.667.461
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
27.262.408 31.660.671
Peşin Ödenmiş Giderler
88.961.382 45.137.470
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 88.961.382 45.137.470
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 163.989.176 180.752.598
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.100.688.585 4.405.060.615
TOPLAM VARLIKLAR
12.993.226.064 10.289.318.731
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.016.404.535 391.219.731
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.016.404.535 391.219.731
Banka Kredileri
5 1.998.013.724 371.620.854
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 4.642.042 0
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 13.748.769 19.598.877
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.606.878.172 1.675.344.950
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.606.878.172 1.675.344.950
Banka Kredileri
5 1.599.116.056 1.667.639.761
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 7.762.116 7.705.189
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
7 3.402.709.557 2.807.484.397
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
21 1.387.631.592 1.072.393.563
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
2.015.077.965 1.735.090.834
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
80.413.120 41.989.719
Diğer Borçlar
48.345.322 37.678.275
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
21 1.686.103 1.905.017
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
46.659.219 35.773.258
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
47.341.576 16.166.893
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
9 47.341.576 16.166.893
Türev Araçlar
498.183 0
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
498.183
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
6 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
100.379.514 24.329.488
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 100.379.514 24.329.488
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 5.795.229 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
485.438.975 93.790.817
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
51.029.565 42.253.239
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 434.409.410 51.537.578
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
5.653.527 152.118
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
5.653.527 152.118
ARA TOPLAM
7.799.857.710 5.088.156.388
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.799.857.710 5.088.156.388
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.399.137.173 2.723.553.052
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.399.137.173 2.723.553.052
Banka Kredileri
5 2.392.149.203 2.718.865.029
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 6.987.970 4.688.023
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
262.312.540 168.516.983
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
262.312.540 168.516.983
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.661.449.713 2.892.070.035
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
10.461.307.423 7.980.226.423
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.487.973.049 2.309.092.308
Ödenmiş Sermaye
305.116.875 305.116.875
Sermaye Düzeltme Farkları
54.985.701 54.985.701
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
4.903 4.903
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-96.535.972 -42.964.394
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-96.535.972 -42.964.394
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-96.535.972 -42.964.394
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
212.905.018 235.393.906
Yabancı Para Çevrim Farkları
-2.034.127 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
214.939.145 235.393.906
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
214.939.145 235.393.906
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
236.806.032 172.029.650
Yasal Yedekler
236.806.032 172.029.650
Diğer Yedekler
883.623 689.259
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
856.040.360 579.261.062
Net Dönem Karı veya Zararı
917.766.509 1.004.575.346
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
43.945.592 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.531.918.641 2.309.092.308
TOPLAM KAYNAKLAR
12.993.226.064 10.289.318.731
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
305.116.875 54.985.701 4.903 -15.275.440 72.213.596 127.693.782 200.582 353.497.183 539.949.789 1.438.386.971 1.438.386.971
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
305.116.875 54.985.701 4.903 -15.275.440 72.213.596 127.693.782 200.582 353.497.183 539.949.789 1.438.386.971 1.438.386.971
Transferler
44.335.868 -143.478 495.757.399 -539.949.789 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.407.094 34.995.457 409.735 499.680.705 532.678.803 532.678.803
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-269.993.520 -269.993.520 -269.993.520
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
305.116.875 54.985.701 4.903 -17.682.534 107.209.053 172.029.650 466.839 579.261.062 499.680.705 1.701.072.254 1.701.072.254
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
305.116.875 54.985.701 4.903 -42.964.394 235.393.906 172.029.650 689.259 579.261.062 1.004.575.346 2.309.092.308 0 2.309.092.308
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
305.116.875 54.985.701 4.903 -42.964.394 235.393.906 172.029.650 689.259 579.261.062 1.004.575.346 2.309.092.308 0 2.309.092.308
Transferler
64.776.382 -1 939.798.965 -1.004.575.346 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-53.571.578 -2.034.127 -20.454.761 917.766.509 841.706.043 5.226.016 846.932.059
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
38.719.576
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-663.019.667 -663.019.667 -663.019.667
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
194.365 194.365 194.365
Dönem Sonu Bakiyeler
305.116.875 54.985.701 4.903 -96.535.972 -2.034.127 214.939.145 236.806.032 883.623 856.040.360 917.766.509 2.487.973.049 43.945.592 2.531.918.641
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
923.232.115 499.680.705 309.050.129 217.865.937
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-53.556.902 -2.407.094 -60.132.219 -7.034.271
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-66.949.105 -3.008.867 -75.165.274 -8.792.838
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
13.392.203 601.773 15.033.055 1.758.567
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 13.392.203 601.773 15.033.055 1.758.567
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-22.743.154 34.995.457 47.922.751 -17.783.076
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.541.814 41.427.069 58.473.794 -21.193.144
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-10.541.814 41.427.069 58.473.794 -21.193.144
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.288.393 0 -1.684.273 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)
-2.288.393 -1.684.273
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-9.912.947 -6.431.612 -8.866.770 3.410.068
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 -9.912.947 -6.431.612 -8.866.770 3.410.068
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-76.300.056 32.588.363 -12.209.468 -24.817.347
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
846.932.059 532.269.068 296.840.661 193.048.590
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
5.226.016 3.983.249
Ana Ortaklık Payları
841.706.043 532.269.068 292.857.412 193.048.590
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054308
BIST