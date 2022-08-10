***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 5.951.960.484 2.972.239.948 3.237.724.483 1.499.709.183Satışların Maliyeti16-17 -4.076.145.781 -2.028.146.589 -2.372.944.395 -1.051.704.744TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.875.814.703 944.093.359 864.780.088 448.004.439Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0 0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)1.875.814.703 944.093.359 864.780.088 448.004.439Genel Yönetim Giderleri17 -146.287.698 -79.377.515 -80.805.116 -35.365.161Pazarlama Giderleri17 -500.808.918 -242.509.237 -292.748.783 -130.546.978Araştırma ve Geliştirme Giderleri17 -8.109.586 -1.051.157 -6.161.564 -708.508Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 165.391.468 77.423.463 95.900.382 40.342.063Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -460.253.321 -180.670.050 -281.630.686 -74.689.708Diğer Kazançlar (Kayıplar)17 -19.080.116 -9.718.000 -11.028.293 -5.139.859ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)906.666.532 508.190.863 288.306.028 241.896.288Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler11.586.615 726.429 10.891.030 702.779Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-15.050 -11.412 -1.221 -6.256FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)918.238.097 508.905.880 299.195.837 242.592.811Finansman Gelirleri19 382.433.087 150.809.533 222.492.571 36.687.991Finansman Giderleri19 -361.984.510 -183.517.519 -214.309.265 -81.818.527SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)938.686.674 476.197.894 307.379.143 197.462.275Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-15.454.559 23.482.811 1.670.986 20.403.662Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 -12.193.537 -6.800.633 -5.885.824 -3.733.046Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 -3.261.022 30.283.444 7.556.810 24.136.708SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)923.232.115 499.680.705 309.050.129 217.865.937DÖNEM KARI (ZARARI)923.232.115 499.680.705 309.050.129 217.865.937Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar5.465.606 0 4.178.931 0Ana Ortaklık Payları917.766.509 499.680.705 304.871.198 217.865.937Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 2,87200000 1,56000000 0,96300000 0,58300000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 2,87200000 1,56000000 0,96300000 0,58300000Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI233.760.436 516.975.320Dönem Karı (Zararı)923.232.115 499.680.705Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)923.232.115 499.680.705Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler396.257.685 294.624.125Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 138.540.934 115.240.100Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler26.433.202 11.768.076Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 17.756.954 10.401.562Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 8.676.248 1.366.514Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler479.048.293 197.168.634Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler68.712.268 37.365.707Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 3.888.215 386.670Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler14 406.447.810 159.416.257Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler266.182.378 118.440.545Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler19 -38.641.251 -22.302.973Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler19 271.649.329 130.219.551Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri7 -46.938.865 -18.064.581Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri7 80.113.165 28.588.548Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler62.520.584 50.250.794Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-284.407.115 -48.547.605Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler6 -284.407.115 -48.547.605Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 15.454.559 -23.482.811Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.304.781 -715.017Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-1.304.781 -715.017Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler-306.210.369 -125.498.591İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.362.358.366 -310.505.746Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.225.461.035 -396.224.015İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.225.461.035 -396.224.015Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler40.621.964 5.066.614İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)40.621.964 5.066.614Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-824.125.783 -256.251.782Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-90.733.178 -43.679.205Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler631.977.739 377.867.732İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)631.977.739 377.867.732Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)34.860.317 2.280.665Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler709.627 -2.509.647İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)709.627 -2.509.647Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)69.791.983 2.943.892İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-42.868.566 483.799.084Ödenen Faiz-10.200.678 -3.152.227Alınan Faiz667.556 3.470.041Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-2.185.815 -172.264Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-62.534.922 -30.874.620Vergi İadeleri (Ödemeleri)-3.242.664 -4.639.473Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)354.125.525 68.544.779YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-410.302.215 -147.371.732Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları3 -135.925.446Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.468.933 884.837Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.468.933 884.837Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-275.845.702 -148.256.569Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10-12 -275.845.702 -148.256.569Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI244.632.480 260.073.557Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.196.499.999 359.803.599Kredilerden Nakit Girişleri5 1.196.499.999 359.803.599Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-349.481.097 -50.429.731Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -343.630.989 -47.578.267Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları-5.850.108 -2.851.464Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -7.934.259 -6.104.026Ödenen Temettüler-663.019.667 -269.993.520Ödenen Faiz5 -202.082.476 -122.395.300Alınan Faiz37.364.414 21.383.606Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)233.285.566 327.808.929YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)68.090.701 629.677.145Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-1.179.218 -361.881NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)66.911.483 629.315.264DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 3.343.107.280 1.331.818.047DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 3.410.018.763 1.961.133.311Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 3.412.400.200 3.344.879.436Finansal Yatırımlar142.487.248 133.920.137Vadeli Mevduatlar4 142.487.248 133.920.137Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar7 2.225.815.145 1.043.298.112İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar21 247.668.867 135.935.818İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar1.978.146.278 907.362.294Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar25.825.880 14.357.205İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar21 233.225 58.139İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar25.592.655 14.299.066Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar89.883.029 114.518.244Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar6 89.883.029 114.518.244Stoklar8 1.877.143.983 1.108.722.999Peşin Ödenmiş Giderler115.912.354 67.137.844İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 115.912.354 67.137.844Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar20 0 2.774.389Diğer Dönen Varlıklar3.069.640 54.649.750İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar3.069.640 54.649.750ARA TOPLAM7.892.537.479 5.884.258.116TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR7.892.537.479 5.884.258.116DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar7.232.422 17.503.736İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 7.232.422 17.503.736Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar473.653 595.405İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar21 0 255.548İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar473.653 339.857Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar2.356.820.734 2.006.609.450Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar6 2.356.820.734 2.006.609.450Maddi Duran Varlıklar10 2.179.887.272 2.017.050.602Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri54.177.078 55.715.371Binalar513.467.822 510.152.605Tesis, Makine ve Cihazlar1.090.098.189 1.041.089.995Taşıtlar16.345.849 15.509.222Mobilya ve Demirbaşlar103.507.711 94.248.253Yapılmakta Olan Yatırımlar310.809.424 214.427.912Diğer Maddi Duran Varlıklar91.481.199 85.907.244Kullanım Hakkı Varlıkları11 15.456.636 10.950.526Maddi Olmayan Duran Varlıklar12-13 287.867.310 126.460.828Şerefiye13 27.402.832 0İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar118.976.003Diğer Haklar2.113.867 2.132.696Markalar24.154.119Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri87.958.081 92.667.461Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar27.262.408 31.660.671Peşin Ödenmiş Giderler88.961.382 45.137.470İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 88.961.382 45.137.470Ertelenmiş Vergi Varlığı20 163.989.176 180.752.598Diğer Duran Varlıklar0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR5.100.688.585 4.405.060.615TOPLAM VARLIKLAR12.993.226.064 10.289.318.731KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar2.016.404.535 391.219.731İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar2.016.404.535 391.219.731Banka Kredileri5 1.998.013.724 371.620.854Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 4.642.042 0Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar5 13.748.769 19.598.877Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.606.878.172 1.675.344.950İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.606.878.172 1.675.344.950Banka Kredileri5 1.599.116.056 1.667.639.761Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 7.762.116 7.705.189Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar7 3.402.709.557 2.807.484.397İlişkili Taraflara Ticari Borçlar21 1.387.631.592 1.072.393.563İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar2.015.077.965 1.735.090.834Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar80.413.120 41.989.719Diğer Borçlar48.345.322 37.678.275İlişkili Taraflara Diğer Borçlar21 1.686.103 1.905.017İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar46.659.219 35.773.258Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler47.341.576 16.166.893Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri9 47.341.576 16.166.893Türev Araçlar498.183 0Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar498.183Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar6 0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)100.379.514 24.329.488İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 100.379.514 24.329.488Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü20 5.795.229 0Kısa Vadeli Karşılıklar485.438.975 93.790.817Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar51.029.565 42.253.239Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 434.409.410 51.537.578Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler5.653.527 152.118İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler5.653.527 152.118ARA TOPLAM7.799.857.710 5.088.156.388TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.799.857.710 5.088.156.388UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar2.399.137.173 2.723.553.052İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.399.137.173 2.723.553.052Banka Kredileri5 2.392.149.203 2.718.865.029Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 6.987.970 4.688.023Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar0 0İlişkili Taraflara Ticari Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Borçlar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Uzun Vadeli Karşılıklar262.312.540 168.516.983Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar262.312.540 168.516.983Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0 0Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.661.449.713 2.892.070.035TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER10.461.307.423 7.980.226.423ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.487.973.049 2.309.092.308Ödenmiş Sermaye305.116.875 305.116.875Sermaye Düzeltme Farkları54.985.701 54.985.701Paylara İlişkin Primler (İskontolar)4.903 4.903Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-96.535.972 -42.964.394Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-96.535.972 -42.964.394Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-96.535.972 -42.964.394Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)212.905.018 235.393.906Yabancı Para Çevrim Farkları-2.034.127 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)214.939.145 235.393.906Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)214.939.145 235.393.906Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler236.806.032 172.029.650Yasal Yedekler236.806.032 172.029.650Diğer Yedekler883.623 689.259Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları856.040.360 579.261.062Net Dönem Karı veya Zararı917.766.509 1.004.575.346Kontrol Gücü Olmayan Paylar43.945.592 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.531.918.641 2.309.092.308TOPLAM KAYNAKLAR12.993.226.064 10.289.318.731Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler305.116.875 54.985.701 4.903 -15.275.440 72.213.596 127.693.782 200.582 353.497.183 539.949.789 1.438.386.971 1.438.386.971Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki Tutar305.116.875 54.985.701 4.903 -15.275.440 72.213.596 127.693.782 200.582 353.497.183 539.949.789 1.438.386.971 1.438.386.971Transferler44.335.868 -143.478 495.757.399 -539.949.789 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.407.094 34.995.457 409.735 499.680.705 532.678.803 532.678.803Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-269.993.520 -269.993.520 -269.993.520Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler305.116.875 54.985.701 4.903 -17.682.534 107.209.053 172.029.650 466.839 579.261.062 499.680.705 1.701.072.254 1.701.072.254Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler305.116.875 54.985.701 4.903 -42.964.394 235.393.906 172.029.650 689.259 579.261.062 1.004.575.346 2.309.092.308 0 2.309.092.308Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki Tutar305.116.875 54.985.701 4.903 -42.964.394 235.393.906 172.029.650 689.259 579.261.062 1.004.575.346 2.309.092.308 0 2.309.092.308Transferler64.776.382 -1 939.798.965 -1.004.575.346 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-53.571.578 -2.034.127 -20.454.761 917.766.509 841.706.043 5.226.016 846.932.059Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi38.719.576Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-663.019.667 -663.019.667 -663.019.667Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)194.365 194.365 194.365Dönem Sonu Bakiyeler305.116.875 54.985.701 4.903 -96.535.972 -2.034.127 214.939.145 236.806.032 883.623 856.040.360 917.766.509 2.487.973.049 43.945.592 2.531.918.641Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)923.232.115 499.680.705 309.050.129 217.865.937DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-53.556.902 -2.407.094 -60.132.219 -7.034.271Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-66.949.105 -3.008.867 -75.165.274 -8.792.838Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler13.392.203 601.773 15.033.055 1.758.567Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 13.392.203 601.773 15.033.055 1.758.567Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-22.743.154 34.995.457 47.922.751 -17.783.076Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-10.541.814 41.427.069 58.473.794 -21.193.144Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-10.541.814 41.427.069 58.473.794 -21.193.144Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-2.288.393 0 -1.684.273 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)-2.288.393 -1.684.273Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-9.912.947 -6.431.612 -8.866.770 3.410.068Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 -9.912.947 -6.431.612 -8.866.770 3.410.068DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-76.300.056 32.588.363 -12.209.468 -24.817.347TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)846.932.059 532.269.068 296.840.661 193.048.590Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar5.226.016 3.983.249Ana Ortaklık Payları841.706.043 532.269.068 292.857.412 193.048.590http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054308BIST