***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi
13.01.2023 17:14
***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 05.10.2022 tarihinde Şirketimiz Esas Sözleşmenin 9. maddesi ile verilen yetkiye istinaden 2.500.000.000 TL (Birmilyar TürkLirası) tutarını aşmayacak şekilde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere finansman bonosu ve/veya tahvil ihraç edilmesine, Şirket ihtiyaçları doğrultusunda, bir veya birden fazla seferde gerçekleştirilmesine, İhraç edilecek finansman bonosu ve/veya tahvillerin vadelerinin değişik vadelerde, azami 5 yıl olarak belirlenmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan borçlanma aracı ihracı limit başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.01.2023 tarih ve 2/28 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
SPK tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102155
BIST
17:254.955
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -15,80
|Açılış
|: 4.952
|
|Önceki Kapanış
|: 4.971
|
5.073
En Düşük
4.926
17:2518,7944
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0108
|Açılış
|: 19,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9500
|
18,8182
En Düşük
18,7471
17:2520,3042
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0883
|Açılış
|: 20,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4800
|
20,4273
En Düşük
20,2558
17:251.149,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 2,79
|Açılış
|: 1.148,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.146,30
|
1.153,52
En Düşük
1.142,75
BIST En Aktif Hisseler17:23
|MANAS
|11,37
|102.336.510
|% 10,02
|
|EPLAS
|38,50
|7.576.668
|% 10,00
|
|ONCSM
|37,40
|6.260.162
|% 10,00
|
|KNFRT
|15,07
|22.294.488
|% 10,00
|
|VKING
|29,70
|1.313.588
|% 10,00
|
|ISKUR
|830.000,00
|830.000
|% -9,78
|
|EDIP
|9,10
|27.678.422
|% -7,33
|
|DIRIT
|6,97
|434.396
|% -7,07
|
|EKGYO
|7,93
|3.845.111.334
|% -6,82
|
|PENTA
|41,74
|91.001.959
|% -6,20
|
|THYAO
|134,30
|7.212.658.521
|% -1,10
|
|EREGL
|40,14
|5.268.453.348
|% 1,41
|
|ASELS
|54,85
|5.198.536.428
|% -1,88
|
|KRDMD
|18,51
|4.823.000.769
|% -2,06
|
|EKGYO
|7,93
|3.845.111.334
|% -6,82
|
|EKGYO
|7,93
|3.845.111.334
|% -6,82
|
|YKBNK
|9,08
|2.542.343.741
|% 0,44
|
|KRDMD
|18,51
|4.823.000.769
|% -2,06
|
|SKBNK
|2,61
|521.457.905
|% -1,14
|
|PETKM
|17,61
|3.038.145.163
|% 1,09
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7895
|18,7935
|% 0,05
|
|Euro
|20,3006
|20,3060
|% -0,42
|
|Sterlin
|22,8058
|22,9202
|% -0,28
|
|Frank
|20,1166
|20,2378
|% -0,20
|
|Riyal
|4,9874
|5,0124
|% 0,04
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.906
|6,90
|
|Altın Gr.
|1.149
|1.149
|2,86
|
|Cumhuriyet
|7.780
|7.897
|71,00
|
|Tam
|7.818
|7.889
|79,00
|
|Yarım
|3.809
|3.860
|38,00
|
|Çeyrek
|1.911
|1.930
|19,00
|
|Gümüş.Ons
|23,84
|23,88
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|14,37
|14,39
|0,02
|
|B. Petrol
|84,45
|84,45
|0,42
|