***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yurtiçinde borçlanma aracı ihraç edilmesi için SPK başvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 05.10.2022İhraç Tavanı Tutarı 2.500.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 16.11.2022Ek AçıklamalarŞirketimizin 06.10.2022 tarihli özel durum açıklamasında kamuya duyurulan, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, bir veya birden çok seferde, borçlanma aracı ihracına yönelik SPK nezdinde gerekli başvuru 16.11.2022 tarihinde yapılmış olup, başvuruya ilişkin SPK inceleme ve değerlendirmesi devam etmektedir. Diğer yandan, bahsi geçen 06.10.2022 tarihli özel durum açıklamasının başlık kısmında şehven ''yeşil borçlanma aracı'' ifadesi kullanılmış olup konu işlem tahvil ve/veya finansman bonosu niteliğindeki borçlanma aracı ihracına ilişkindir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083235BIST