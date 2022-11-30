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***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

30.11.2022 19:37
***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Yurtiçinde borçlanma aracı ihraç edilmesi için SPK başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 05.10.2022
İhraç Tavanı Tutarı 2.500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 16.11.2022

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 06.10.2022 tarihli özel durum açıklamasında kamuya duyurulan, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, bir veya birden çok seferde, borçlanma aracı ihracına yönelik SPK nezdinde gerekli başvuru 16.11.2022 tarihinde yapılmış olup, başvuruya ilişkin SPK inceleme ve değerlendirmesi devam etmektedir. Diğer yandan, bahsi geçen 06.10.2022 tarihli özel durum açıklamasının başlık kısmında şehven ''yeşil borçlanma aracı'' ifadesi kullanılmış olup konu işlem tahvil ve/veya finansman bonosu niteliğindeki borçlanma aracı ihracına ilişkindir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083235


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