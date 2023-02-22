***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
22.02.2023 22:52
***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. maddesi kapsamında Şirketimiz ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının, satış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının %10'una veya daha fazlasına ulaşacağının öngörülmesi durumunda işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması ve raporun veya sonucunun açıklanması gerekmektedir. Bu kapsamda, Şirket'in 2023 hesap döneminde "İlişkili Taraflarla Yapılması Planlanan İşlemler" hakkında hazırlanan rapor, Yönetim Kurulumuzun 22 Şubat 2023 tarih ve 2023/02 sayılı kararı uyarınca incelenerek kabul edilmiş ve raporun sonuç bölümünün KAP'ta duyurulmasına karar verilmiştir. Buna göre "BRİSA'nın 2022 yılında ilişkili kuruluş olan Bridgestone Singapore Pte. Ltd ile yapmış olduğu mal (kauçuk) alım işlemleri, piyasa koşullarına ve emsallerine uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Benzer şekilde 2023 yılında BRİSA'nın ilişkili kuruluşla yapacağı işlemler, Şirket bütçesinde planlanan çerçevede piyasa koşulları ile uyumlu olarak gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116195
BIST
18:055.071
En Yüksek
|Değişim
|: -1,51%
|| -77,98
|Açılış
|: 5.163
|
|Önceki Kapanış
|: 5.149
|
5.175
En Düşük
5.047
18:0518,8825
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0103
|Açılış
|: 19,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1650
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18,9095
En Düşük
18,8123
18:0520,0679
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
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|Açılış
|: 20,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4200
|
20,1977
En Düşük
19,9165
18:051.108,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,19
|Açılış
|: 1.108,16
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,98
|
1.109,82
En Düşük
1.104,11
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SEGYO
|2,31
|11.098.307
|% 10,00
|
|KLSYN
|3,19
|86.995.213
|% 10,00
|
|ULUSE
|287,30
|27.438.304
|% 9,99
|
|CANTE
|68,30
|138.433.670
|% 9,98
|
|KAPLM
|92,60
|12.590.035
|% 9,98
|
|AKCNS
|76,50
|54.878.699
|% -10,00
|
|AFYON
|11,34
|174.236.443
|% -10,00
|
|RODRG
|63,90
|56.171.206
|% -10,00
|
|KONYA
|4.296,60
|172.924.070
|% -10,00
|
|TUCLK
|31,32
|31.990.556
|% -10,00
|
|EREGL
|45,50
|8.390.887.030
|% -8,74
|
|KRDMD
|22,58
|4.718.764.980
|% -9,97
|
|THYAO
|136,40
|4.052.505.413
|% -0,80
|
|EKGYO
|8,04
|3.429.908.050
|% -9,97
|
|OYAKC
|41,52
|3.273.114.865
|% 3,59
|
|EKGYO
|8,04
|3.429.908.050
|% -9,97
|
|KRDMD
|22,58
|4.718.764.980
|% -9,97
|
|EREGL
|45,50
|8.390.887.030
|% -8,74
|
|YKBNK
|9,16
|1.618.794.921
|% 2,12
|
|AKBNK
|16,06
|2.486.656.923
|% 1,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8746
|18,8820
|% 0,05
|
|Euro
|20,0066
|20,0729
|% 0,32
|
|Sterlin
|22,6739
|22,7876
|% 0,07
|
|Frank
|20,1925
|20,3142
|% 0,08
|
|Riyal
|5,0172
|5,0424
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|0,62
|
|Altın Gr.
|1.106
|1.106
|-0,79
|
|Cumhuriyet
|7.591
|7.705
|-19,00
|
|Tam
|7.566
|7.645
|4,00
|
|Yarım
|3.696
|3.741
|2,00
|
|Çeyrek
|1.848
|1.870
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,51
|21,53
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|13,03
|13,05
|-0,00
|
|B. Petrol
|80,49
|80,49
|0,03
|