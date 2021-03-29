***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar payı dağıtımı ve hak kullanımına ilişkin ilave açıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 19.02.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 26.03.2021Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBRSA00011 Peşin 0,8070000 80,7 15 0,6859500 68,595B Grubu, İşlem Görmüyor, TREBRSA00029 Peşin 0,8070000 80,7 15 0,6859500 68,595C Grubu, İşlem Görmüyor, TREBRSA00037 Peşin 0,8070000 80,7 15 0,6859500 68,595D Grubu, İşlem Görmüyor, TREBRSA00045 Peşin 0,8070000 80,7 15 0,6859500 68,595E - F - G Grubu, BRISA, TRABRISA91E3 Peşin 0,8070000 80,7 15 0,6859500 68,595Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 30.03.2021 30.03.2021 01.04.2021 31.03.2021(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBRSA00011 0 0B Grubu, İşlem Görmüyor, TREBRSA00029 0 0C Grubu, İşlem Görmüyor, TREBRSA00037 0 0D Grubu, İşlem Görmüyor, TREBRSA00045 0 0E - F - G Grubu, BRISA, TRABRISA91E3 0 0Ek AçıklamalarPay sahiplerimizden gelen soru ve talepler üzerine, kar payı dağıtımı ve hak kullanımına ilişkin ilave açıklama yapılması gerekli görülmüştür.Şirketimizin 26 Mart 2021 tarihli 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan karar gereği, 29 Mart 2021 tarihi itibarıyla pay sahibi olan yatırımcılarımız sahip oldukları her 1 TL nominal değerli pay için % 80,7 oranında brüt kar payı ödemesine hak kazanacak olup, Şirketimiz payları 30 Mart 2021 tarihi itibarıyla kar payı hakkı olmadan işlem görecektir. Borsada işlem gören nitelikteki paylara ilişkin kar payı ödemeleri ise 1 Nisan 2021 tarihinde hak sahiplerinin yatırım kuruluşu hesaplarına geçecektir.Ortaklarımızın ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.Eklenen DökümanlarEK: 1 2020 Brisa Kar Payı Dağıtım Tablosu.pdfEK: 2 2020 Brisa Profit Distribution Table.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUBRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 305.116.8752. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 127.731.322,43* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 475.284.038 400.906.513,174. Vergiler ( - ) -64.665.750 5.017.829,415. Net Dönem Kârı 539.949.788 395.888.683,766. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 18.862.099,6 18.862.099,68. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 521.087.688,4 377.026.584,16Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 521.087.688,4 09. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 580.198,82 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 521.667.887,22 011. Ortaklara Birinci Kâr Payı 15.255.843,75 0* Nakit 15.255.843,75 0* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 23.764.201,9 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 230.973.474,38 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 25.473.767,62 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 225.620.400,74 81.559.296,520. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 47.091.357,09 0 9,02 0,68595 68,595B Grubu 5.232.373,01 0 1 0,68595 68,595C Grubu 5.232.373,01 0 1 0,68595 68,595D Grubu 5.232.373,01 0 1 0,68595 68,595E - F - G Grubu 146.506.444,28 0 28,08 0,68595 68,595TOPLAM 209.294.920,4 0 40,12 0,68595 68,595Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamalarıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921387BIST