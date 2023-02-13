***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
13.02.2023 17:07
***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Süresinin Uzatılması ve Kayıtlı Sermaye Tavanı Tutarının Yenilenmesi İçin SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 02.02.2023
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 400.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 750.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 13.02.2023
Ek Açıklamalar
07.02.2023 tarihli duyurumuzla ilgili olarak, esas sözleşme değişiklik tasarısı için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru 13.02.2023 tarihi itibariyle yapılmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Brisa Esas Sözleşme Tadil metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112937
BIST
10:424.505
En Yüksek
|Değişim
|: -8,62%
|| -424,84
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.485
10:4218,8444
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0123
|Açılış
|: 19,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0450
|
18,8523
En Düşük
18,7950
10:4220,1925
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0757
|Açılış
|: 20,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3300
|
20,2176
En Düşük
20,0009
10:421.122,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -6,34
|Açılış
|: 1.122,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.128,82
|
1.130,12
En Düşük
1.122,20
BIST En Aktif Hisseler10:42
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AGHOL
|77,40
|53.653.663
|% 0,00
|
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AGHOL
|77,40
|53.653.663
|% 0,00
|
|THYAO
|127,20
|6.282.520.280
|% 0,00
|
|ASELS
|52,95
|4.591.440.688
|% 0,00
|
|TUPRS
|522,70
|3.368.096.939
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|KOZAL
|494,20
|2.744.387.328
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,55
|1.114.251.104
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,13
|1.125.597.295
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,70
|1.807.507.624
|% 0,00
|
|BUCIM
|5,90
|605.190.766
|% 0,00
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8376
|18,8415
|% 0,05
|
|Euro
|20,1941
|20,2034
|% 0,43
|
|Sterlin
|22,7777
|22,8920
|% 0,64
|
|Frank
|20,3576
|20,4802
|% 0,26
|
|Riyal
|5,0052
|5,0303
|% 0,04
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.855
|-9,75
|
|Altın Gr.
|1.125
|1.125
|-3,61
|
|Cumhuriyet
|7.592
|7.706
|-9,00
|
|Tam
|7.624
|7.688
|-7,00
|
|Yarım
|3.725
|3.762
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.862
|1.881
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,90
|21,93
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|13,30
|13,32
|-0,03
|
|B. Petrol
|86,03
|86,03
|-0,36
|
Seans Raporu
10:42
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-
17:46
CMBTN, INTEM, AKCNS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:31
BUCIM, CMBTN, CMENT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:01
AKCNS, BUCIM, AFYON değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:46
AFYON, NIBAS, BMSCH değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:31
AKSUE, CMENT, CMBTN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında