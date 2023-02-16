***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
16.02.2023 13:29
***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Süresinin Uzatılması ve Kayıtlı Sermaye Tavanı Tutarının Yenilenmesi İçin SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 02.02.2023
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 400.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 750.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 13.02.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 15.02.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimizin başvurusuna istinaden Esas Sözleşme değişiklik tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanarak Şirketimize iletilmiştir.
Esas Sözleşme değişiklik tasarısı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın iznini takiben, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Brisa Esas Sözleşme Tadil metni.pdf
EK: 2 Brisa_Spk Onaylı Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114293
BIST
15:515.074
En Yüksek
|Değişim
|: 2,50%
|| 123,71
|Açılış
|: 5.311
|
|Önceki Kapanış
|: 4.950
|
5.320
En Düşük
4.943
15:5118,8469
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0016
|Açılış
|: 19,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,9250
En Düşük
18,8253
15:5120,1913
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0331
|Açılış
|: 20,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3600
|
20,2803
En Düşük
20,1197
15:511.114,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,14
|Açılış
|: 1.114,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,87
|
1.118,36
En Düşük
1.111,32
BIST En Aktif Hisseler15:49
|OYAKC
|30,14
|214.670.092
|% 10,00
|
|KONYA
|3.586,90
|18.791.769
|% 10,00
|
|SAMAT
|20,58
|35.679.680
|% 9,99
|
|AKCNS
|74,85
|254.790.157
|% 9,99
|
|NIBAS
|19,04
|9.351.268
|% 9,99
|
|LIDER
|108,00
|49.770.293
|% -10,00
|
|EMNIS
|40,06
|321.488
|% -9,98
|
|FLAP
|9,85
|182.262.331
|% -9,96
|
|SKTAS
|3,44
|29.266.924
|% -9,95
|
|HATEK
|8,42
|25.439.578
|% -9,95
|
|THYAO
|142,90
|7.266.194.508
|% 2,14
|
|EREGL
|43,98
|6.094.397.621
|% 6,44
|
|TUPRS
|632,30
|4.090.528.972
|% 9,98
|
|SISE
|45,28
|3.214.598.615
|% 6,04
|
|ASELS
|58,70
|3.182.150.018
|% 0,86
|
|AKBNK
|16,44
|3.119.459.223
|% 1,67
|
|YKBNK
|9,36
|1.614.557.891
|% 4,70
|
|KRDMD
|19,23
|2.998.035.202
|% 9,95
|
|EKGYO
|7,52
|1.082.881.507
|% 4,44
|
|EREGL
|43,98
|6.094.397.621
|% 6,44
|
|15:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8440
|18,8476
|% 0,00
|
|Euro
|20,1842
|20,1923
|% 0,17
|
|Sterlin
|22,6291
|22,7425
|% 0,10
|
|Frank
|20,3430
|20,4656
|% 0,13
|
|Riyal
|5,0091
|5,0342
|% -0,00
|
|15:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.839
|1,35
|
|Altın Gr.
|1.114
|1.114
|0,06
|
|Cumhuriyet
|7.534
|7.648
|17,00
|
|Tam
|7.583
|7.634
|-1,00
|
|Yarım
|3.705
|3.735
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.852
|1.868
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|21,61
|21,63
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|13,07
|13,09
|-0,04
|
|B. Petrol
|85,38
|85,38
|0,00
|
Seans Raporu
15:49
daha fazla
-
16:04XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 154, 08 artarak (% 3.48 ) 4, 584
-
16:04
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GOLTS, BMSCH, CIMSA, BASCM, BUCIM, NIBAS, GEREL, TUPRS, KRDMB, AKCNS
-
16:04
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EMNIS, LIDER, FLAP, HATEK, MACKO, SKTAS
-
16:04
YATAS, CMBTN, BMSCH değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:04
SEKUR, FRIGO, MANAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında