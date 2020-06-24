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***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

24.06.2020 17:45
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***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

     Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 24.06.2020 tarih ve 2020/13 sayılı toplantısında alınan karar doğrultusunda, halen Brisa Teknik Gruplar Yönetmeni Yardımcısı (CTO Yardımcısı) görevini yapmakta olan ve aşağıda özgeçmişi bulunan Sn. Haluk KÜRKÇÜ 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Brisa Genel Müdürlüğü görevine atanmıştır.
 
Haluk Kürkçü, 1984 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nde lisans derecesini tamamlamıştır. Kürkçü, 1986 yılında Brisa'da göreve başlamış ve ardından 20 yıllık süreçte, üretim planlama, endüstri mühendisliği ve üretim alanlarında yöneticilik pozisyonları üstlenmiştir. 2006 yılında Üretim Direktörü olarak atanan Kürkçü, 2015-2018 yılları arasında, Mühendislik Direktörlüğü görevini yürütmüştür. Sn. Kürkçü 2018 yılından bu yana CTO Yardımcılığı görevini yürütmektedir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852695


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