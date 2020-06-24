***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.06.2020 17:45
***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 24.06.2020 tarih ve 2020/13 sayılı toplantısında alınan karar doğrultusunda, halen Brisa Teknik Gruplar Yönetmeni Yardımcısı (CTO Yardımcısı) görevini yapmakta olan ve aşağıda özgeçmişi bulunan Sn. Haluk KÜRKÇÜ 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Brisa Genel Müdürlüğü görevine atanmıştır.
Haluk Kürkçü, 1984 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nde lisans derecesini tamamlamıştır. Kürkçü, 1986 yılında Brisa'da göreve başlamış ve ardından 20 yıllık süreçte, üretim planlama, endüstri mühendisliği ve üretim alanlarında yöneticilik pozisyonları üstlenmiştir. 2006 yılında Üretim Direktörü olarak atanan Kürkçü, 2015-2018 yılları arasında, Mühendislik Direktörlüğü görevini yürütmüştür. Sn. Kürkçü 2018 yılından bu yana CTO Yardımcılığı görevini yürütmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852695
BIST
17:48114.660
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -678,98
|Açılış
|: 115.369
|
|Önceki Kapanış
|: 115.339
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115.627
En Düşük
114.333
17:486,8568
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
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|Açılış
|: 6,8710
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|Önceki Kapanış
|: 6,8690
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6,8609
En Düşük
6,8413
17:487,7345
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
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|Açılış
|: 7,7250
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|Önceki Kapanış
|: 7,7650
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7,7652
En Düşük
7,7165
17:48390,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,46
|Açılış
|: 390,74
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|Önceki Kapanış
|: 389,28
|
392,40
En Düşük
388,49
BIST En Aktif Hisseler
|CEMAS
|1,43
|436.968.380
|% 10,00
|
|LUKSK
|16,52
|1.923.600
|% 9,99
|
|AYEN
|4,41
|246.176.925
|% 9,98
|
|AKMGY
|33,06
|5.707.862
|% 9,98
|
|KSTUR
|49,00
|85.526
|% 9,96
|
|GLRYH
|13,18
|33.086.279
|% -9,97
|
|EKIZ
|10,31
|2.341.839
|% -9,96
|
|RTALB
|31,50
|84.679.329
|% -9,95
|
|EMNIS
|3,83
|67.837
|% -9,88
|
|BAYRK
|8,21
|14.145.231
|% -8,57
|
|KRDMD
|3,11
|3.261.039.580
|% 5,07
|
|GARAN
|8,23
|1.014.169.979
|% -2,72
|
|PETKM
|4,23
|970.019.977
|% 2,17
|
|GUSGR
|4,76
|854.023.686
|% 4,16
|
|KARSN
|2,72
|700.179.941
|% -0,37
|
|KRDMD
|3,11
|3.261.039.580
|% 5,07
|
|CEMAS
|1,43
|436.968.380
|% 10,00
|
|IEYHO
|0,89
|267.502.888
|% 9,88
|
|ODAS
|2,19
|588.501.556
|% 0,92
|
|KARSN
|2,72
|700.179.941
|% -0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5095
|8,5521
|% -0,43
|
|Frank
|7,2038
|7,2472
|% -0,18
|
|Riyal
|1,8216
|1,8307
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.775
|5,92
|
|Altın Gr.
|390
|391
|1,25
|
|Cumhuriyet
|2.534
|2.550
|12,00
|
|Tam
|2.601
|2.615
|12,30
|
|Yarım
|1.267
|1.279
|6,00
|
|Çeyrek
|636
|640
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|17,75
|17,79
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,90
|3,90
|-0,05
|
|B. Petrol
|41,12
|41,12
|-1,51
|
Seans Raporu
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17:59SILVR
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17:57
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17:57XU100
Endeks 114, 404 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 81 altında . İşlem hacmi 19, 022.00 milyon TL de
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