***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.06.2020 18:02
***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, şirketimiz organizasyonunda aşağıdaki değişiklikler yapılacaktır:
Satış Genel Müdür Yardımcısı görevini yapmakta olan Sn. Yakup DEMİR, Tedarik Zinciri ve OE Genel Müdür Yardımcısı görevine atanmıştır.
Tedarik Zinciri Yönetimi Direktörü görevini yapmakta olan Sn. Murat HEPDURLUK, Teknik Gruplar Yönetmeni Yardımcısı (CTO Yardımcısı) görevine atanmıştır.
Aksaray Fabrika Direktörü görevini yapmakta olan Sn. Cenk KOÇDOR, Satış Genel Müdür Yardımcısı görevine atanmıştır.
Endüstri Mühendisliği ve Bilgi Sistemleri Müdürü görevini yapmakta olan Sn. Mustafa TACETTİN, Aksaray Fabrika Direktörü görevine atanmıştır.
İnsan Kaynakları ve Kurumsal Gelişim Direktörü görevini yapmakta olan Sn. Nilgün ÖZKAN, İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı görevine atanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852700
BIST
18:05114.449
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -889,94
|Açılış
|: 115.369
|
|Önceki Kapanış
|: 115.339
|
115.627
En Düşük
114.333
18:056,8586
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0130
|Açılış
|: 6,8710
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8690
|
6,8609
En Düşük
6,8413
18:057,7349
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0155
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7650
|
7,7652
En Düşük
7,7165
18:05388,93
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,36
|Açılış
|: 388,93
|
|Önceki Kapanış
|: 389,28
|
392,40
En Düşük
388,25
BIST En Aktif Hisseler
|FENER
|12,43
|93.323.519
|% 10,00
|
|CEMAS
|1,43
|437.441.610
|% 10,00
|
|LUKSK
|16,52
|1.928.143
|% 9,99
|
|AYEN
|4,41
|246.752.889
|% 9,98
|
|AKMGY
|33,06
|5.709.019
|% 9,98
|
|GLRYH
|13,18
|33.643.015
|% -9,97
|
|EKIZ
|10,31
|3.514.715
|% -9,96
|
|RTALB
|31,50
|86.346.813
|% -9,95
|
|EMNIS
|3,90
|136.537
|% -8,24
|
|KPHOL
|3,44
|48.443
|% -7,03
|
|KRDMD
|3,14
|3.378.467.616
|% 6,08
|
|GARAN
|8,19
|1.173.542.652
|% -3,19
|
|PETKM
|4,26
|1.017.546.131
|% 2,90
|
|GUSGR
|4,70
|892.303.272
|% 2,84
|
|TSPOR
|8,02
|757.257.842
|% 5,53
|
|KRDMD
|3,14
|3.378.467.616
|% 6,08
|
|CEMAS
|1,43
|437.441.610
|% 10,00
|
|IEYHO
|0,89
|267.708.626
|% 9,88
|
|ODAS
|2,21
|614.776.089
|% 1,84
|
|KARSN
|2,67
|734.724.964
|% -2,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5061
|8,5488
|% -0,47
|
|Frank
|7,2086
|7,2520
|% -0,11
|
|Riyal
|1,8224
|1,8315
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.764
|-4,62
|
|Altın Gr.
|389
|389
|-0,49
|
|Cumhuriyet
|2.523
|2.539
|0,20
|
|Tam
|2.589
|2.603
|0,20
|
|Yarım
|1.261
|1.273
|0,10
|
|Çeyrek
|633
|637
|0,10
|
|Gümüş.Ons
|17,56
|17,60
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|3,86
|3,87
|-0,08
|
|B. Petrol
|40,30
|40,30
|-2,33
|
Seans Raporu
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17:59SILVR
Yüzde -4.05 oranında düşüşle 3.55 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 912, 148 adet işlem
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17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1112, 68 kaybederek (% -0.83 ) 132, 577
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17:57
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17:57XU100
Endeks 114, 404 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 81 altında . İşlem hacmi 19, 022.00 milyon TL de
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17:57SILVR
Yüzde -4.59 oranında düşüşle 3.53 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 886, 154 adet işlem