***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, şirketimiz organizasyonunda aşağıdaki değişiklikler yapılacaktır:Satış Genel Müdür Yardımcısı görevini yapmakta olan Sn. Yakup DEMİR, Tedarik Zinciri ve OE Genel Müdür Yardımcısı görevine atanmıştır.Tedarik Zinciri Yönetimi Direktörü görevini yapmakta olan Sn. Murat HEPDURLUK, Teknik Gruplar Yönetmeni Yardımcısı (CTO Yardımcısı) görevine atanmıştır.Aksaray Fabrika Direktörü görevini yapmakta olan Sn. Cenk KOÇDOR, Satış Genel Müdür Yardımcısı görevine atanmıştır.Endüstri Mühendisliği ve Bilgi Sistemleri Müdürü görevini yapmakta olan Sn. Mustafa TACETTİN, Aksaray Fabrika Direktörü görevine atanmıştır.İnsan Kaynakları ve Kurumsal Gelişim Direktörü görevini yapmakta olan Sn. Nilgün ÖZKAN, İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı görevine atanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852700BIST