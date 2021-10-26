***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.10.2021 17:31
***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Teknik Gruplar Yönetmeni Sayın Yoshio IWASAKI, bu görevinden 31.12 2021 tarihi itibarıyla Bridgestone Corporation bünyesinde başka bir görevlendirmeden dolayı istifaen ayrılacak olup, yerine Sayın Kazuhiko YAMAKI atanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972496
BIST
18:051.509
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 16,27
|Açılış
|: 1.501
|
|Önceki Kapanış
|: 1.493
|
1.513
En Düşük
1.501
18:059,5239
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0118
|Açılış
|: 9,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6050
|
9,5503
En Düşük
9,5112
18:0511,0936
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0266
|Açılış
|: 11,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1500
|
11,0940
En Düşük
11,0486
18:05550,78
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -6,17
|Açılış
|: 550,68
|
|Önceki Kapanış
|: 556,95
|
558,53
En Düşük
544,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SELVA
|9,02
|35.557.451
|% 10,00
|
|ISGSY
|8,70
|248.212.542
|% 9,99
|
|AKMGY
|40,06
|2.962.112
|% 9,99
|
|ERBOS
|114,00
|131.898.440
|% 9,93
|
|MERIT
|28,78
|2.624.822
|% 9,93
|
|HUBVC
|10,00
|31.696.509
|% -6,28
|
|BIOEN
|27,00
|381.903.590
|% -6,25
|
|ALMAD
|1,44
|9.291.220
|% -5,26
|
|ZOREN
|1,63
|112.534.880
|% -5,23
|
|EUYO
|3,60
|2.625.198
|% -4,76
|
|GARAN
|9,24
|2.517.052.108
|% 1,76
|
|GUBRF
|68,50
|1.449.553.002
|% 5,96
|
|THYAO
|14,70
|1.382.906.362
|% 2,94
|
|TUPRS
|139,80
|944.314.205
|% -1,41
|
|EREGL
|20,00
|868.545.243
|% 1,88
|
|GARAN
|9,24
|2.517.052.108
|% 1,76
|
|ODAS
|1,41
|247.162.316
|% 0,71
|
|YKBNK
|2,60
|419.713.644
|% 0,39
|
|EKGYO
|1,97
|264.776.381
|% 0,00
|
|PETKM
|6,50
|829.667.342
|% -1,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5224
|9,5239
|% -0,12
|
|Euro
|11,0651
|11,0936
|% 0,24
|
|Sterlin
|13,1095
|13,1752
|% -0,31
|
|Frank
|10,3429
|10,4052
|% -0,32
|
|Riyal
|2,5390
|2,5518
|% -0,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.793
|-0,34
|
|Altın Gr.
|551
|551
|-6,27
|
|Cumhuriyet
|3.611
|3.665
|-77,00
|
|Tam
|3.591
|3.681
|-77,88
|
|Yarım
|1.735
|1.781
|-37,67
|
|Çeyrek
|870
|890
|-18,84
|
|Gümüş.Ons
|24,13
|24,16
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,39
|7,40
|-0,02
|
|B. Petrol
|85,41
|85,41
|-0,03
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU100
Endeks 1, 509 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 05 üstünde . İşlem hacmi 19, 474.00 milyon TL de
-
17:59ISGSY
Yüzde 9.86 oranında artışla 8.69 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 710, 798 adet işlem
-
17:58METRO
Yüzde 4.69 oranında artışla 1.34 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 103, 537 adet işlem
-
17:57SARKY
Yüzde 6.69 oranında artışla 15.94 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 985, 422 adet işlem
-
17:56KONTR
Yüzde 4.09 oranında artışla 73.85 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 601, 012 adet işlem