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***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

26.10.2021 17:31



***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Teknik Gruplar Yönetmeni Sayın Yoshio IWASAKI, bu görevinden 31.12 2021 tarihi itibarıyla Bridgestone Corporation bünyesinde başka bir görevlendirmeden dolayı istifaen ayrılacak olup, yerine Sayın Kazuhiko YAMAKI atanacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972496


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