***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Teknik Gruplar Yönetmeni Sayın Yoshio IWASAKI, bu görevinden 31.12 2021 tarihi itibarıyla Bridgestone Corporation bünyesinde başka bir görevlendirmeden dolayı istifaen ayrılacak olup, yerine Sayın Kazuhiko YAMAKI atanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972496BIST