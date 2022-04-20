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***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

20.04.2022 13:02
***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Türkiye Petrol, Kimya ve Lastik Sanayi İşçileri Sendikası (LASTİK-İŞ) ile Şirketimiz arasında 10 Şubat 2022 tarihinde başlayan 22. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri, 19.04.2022 tarihinde anlaşma ile sonuçlanmış ve 24 ay süreli Toplu İş Sözleşmesi imzalanarak, 01.01.2022 tarihinden geçerli olmak üzere, yürürlüğe girmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022277


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DAGHL 21,20 10.504.746 % 9,90  
ALCAR 329,50 103.960.353 % 8,71  
MANAS 26,76 68.374.996 % 7,47  
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Altın Gr. 919 919 0,22  
Cumhuriyet 6.097 6.190 -52,00  
Tam 6.069 6.221 -47,73  
Yarım 2.934 3.009 -23,09  
Çeyrek 1.471 1.505 -11,54  
Gümüş.Ons 25,10 25,12 -0,07  
Gümüş Gr. 11,81 11,82 -0,04  
B. Petrol 108 108 0,93  
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