***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.04.2022 13:02
lama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türkiye Petrol, Kimya ve Lastik Sanayi İşçileri Sendikası (LASTİK-İŞ) ile Şirketimiz arasında 10 Şubat 2022 tarihinde başlayan 22. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri, 19.04.2022 tarihinde anlaşma ile sonuçlanmış ve 24 ay süreli Toplu İş Sözleşmesi imzalanarak, 01.01.2022 tarihinden geçerli olmak üzere, yürürlüğe girmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022277
BIST
16:382.533
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 13,76
|Açılış
|: 2.526
|
|Önceki Kapanış
|: 2.519
|
2.536
En Düşük
2.502
16:3814,6742
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0241
|Açılış
|: 14,6820
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6730
|
14,6764
En Düşük
14,6396
16:3815,9105
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0945
|Açılış
|: 15,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
15,9457
En Düşük
15,8030
16:38918,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,50
|Açılış
|: 918,01
|
|Önceki Kapanış
|: 918,51
|
922,25
En Düşük
913,88
BIST En Aktif Hisseler16:37
|DAGI
|3,54
|50.015.234
|% 9,94
|
|DAGHL
|21,20
|10.504.746
|% 9,90
|
|ALCAR
|329,50
|103.960.353
|% 8,71
|
|MANAS
|26,76
|68.374.996
|% 7,47
|
|NTHOL
|11,86
|105.395.281
|% 7,14
|
|EDATA
|16,20
|49.374.728
|% -10,00
|
|ARMDA
|98,85
|1.265.695
|% -5,86
|
|KSTUR
|228,20
|308.354
|% -5,70
|
|MMCAS
|3,42
|552.136
|% -5,26
|
|BOSSA
|43,48
|30.426.746
|% -4,44
|
|THYAO
|38,98
|3.492.634.288
|% 0,57
|
|SISE
|18,35
|2.405.311.747
|% 2,11
|
|GARAN
|14,25
|2.165.092.559
|% 0,49
|
|YKBNK
|5,30
|1.576.894.538
|% 1,53
|
|KRDMD
|16,29
|1.362.778.191
|% -0,67
|
|ODAS
|2,62
|965.465.251
|% 3,56
|
|YKBNK
|5,30
|1.576.894.538
|% 1,53
|
|EKGYO
|2,92
|754.740.819
|% 0,69
|
|TSKB
|2,03
|401.801.215
|% 1,50
|
|ZOREN
|2,23
|362.429.635
|% 2,29
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6728
|14,6779
|% 0,19
|
|Euro
|15,8972
|15,9092
|% 0,59
|
|Sterlin
|19,0990
|19,1948
|% 0,60
|
|Frank
|15,4090
|15,5018
|% 0,57
|
|Riyal
|3,9011
|3,9207
|% 0,16
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.948
|-2,49
|
|Altın Gr.
|919
|919
|0,22
|
|Cumhuriyet
|6.097
|6.190
|-52,00
|
|Tam
|6.069
|6.221
|-47,73
|
|Yarım
|2.934
|3.009
|-23,09
|
|Çeyrek
|1.471
|1.505
|-11,54
|
|Gümüş.Ons
|25,10
|25,12
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,81
|11,82
|-0,04
|
|B. Petrol
|108
|108
|0,93
|
Seans Raporu
16:37
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-
16:51XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 07 artarak (% 0.43 ) 2, 830
-
16:51XU100
Endeks 2, 532 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 52 üstünde . İşlem hacmi 35, 883.00 milyon TL de
-
16:51SMART
Yüzde 4.98 oranında artışla 5.69 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 724, 056 adet işlem
-
16:50NTHOL
Yüzde 7.23 oranında artışla 11.87 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 042, 977 adet işlem
-
16:49YKSLN
Yüzde 4.65 oranında artışla 9.01 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 006, 081 adet işlem