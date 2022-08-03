***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.08.2022 20:23
***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzmit fabrikamız için alınan 20.08.2015 tarihli ilk yatırım teşvik belgemizin yatırım süresi, 29 Haziran 2021 tarihli ve 31526 sayılı resmi gazetede yayımlanan 2021/4191 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile değiştirilen geçici 14. madde hükmü gereğince, 2 yıl ek süre uzatım alınarak 21.11.2024 tarihine kadar uzatılmıştır.
Süre uzatımı Ekonomi Bakanlığı, Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğü'nden E-92893954-400-3865404 sayılı yazı ile tarafımıza bildirilmiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051654
BIST
18:052.684
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 36,87
|Açılış
|: 2.665
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.684
En Düşük
2.665
18:0517,9654
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0200
|Açılış
|: 18,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9730
|
18,0522
En Düşük
17,9198
18:0518,2663
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0169
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3420
En Düşük
18,1933
18:051.016,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,08
|Açılış
|: 1.016,83
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,74
|
1.024,22
En Düşük
1.012,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YEOTK
|21,92
|128.746.294
|% 10,01
|
|BEYAZ
|11,88
|53.437.112
|% 10,00
|
|GLBMD
|9,35
|16.983.531
|% 10,00
|
|ULUUN
|22,66
|395.932.020
|% 10,00
|
|EMNIS
|34,12
|892.946
|% 9,99
|
|TURGG
|242,20
|25.387.113
|% -10,00
|
|ISGYO
|18,56
|326.802.307
|% -9,99
|
|KZBGY
|51,75
|138.186.918
|% -9,92
|
|YAYLA
|4,57
|10.154.727
|% -9,86
|
|BRKO
|2,16
|5.901.756
|% -8,09
|
|THYAO
|55,00
|7.188.218.931
|% 5,06
|
|SISE
|23,28
|2.927.336.536
|% 1,84
|
|SASA
|49,84
|1.937.136.096
|% 3,27
|
|YKBNK
|4,92
|1.239.007.484
|% 2,29
|
|TSKB
|2,87
|1.183.456.224
|% 9,96
|
|TSKB
|2,87
|1.183.456.224
|% 9,96
|
|EKGYO
|3,16
|811.881.391
|% 2,60
|
|YKBNK
|4,92
|1.239.007.484
|% 2,29
|
|ODAS
|4,14
|902.950.638
|% 3,50
|
|ALBRK
|1,48
|270.341.533
|% 6,47
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9630
|17,9654
|% 0,11
|
|Euro
|18,2376
|18,2663
|% 0,09
|
|Sterlin
|21,7503
|21,8593
|% 0,01
|
|Frank
|18,5905
|18,7025
|% -0,38
|
|Riyal
|4,7651
|4,7890
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.759
|1.760
|-0,93
|
|Altın Gr.
|1.017
|1.017
|1,08
|
|Cumhuriyet
|6.789
|6.892
|-49,00
|
|Tam
|6.806
|6.889
|33,00
|
|Yarım
|3.317
|3.368
|16,00
|
|Çeyrek
|1.663
|1.683
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,93
|19,95
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,52
|11,54
|-0,00
|
|B. Petrol
|97,18
|97,18
|-3,36
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57SKBNK
Yüzde 9.58 oranında artışla 1.83 lira fiyatla işlem gören hissede 181, 767, 959 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler FROTO, KOZAL, KOZAA
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 89 artarak (% 0.81 ) 2, 358
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EMNIS, KRPLS, ULUUN, AKENR, TMSN, ZOREN, GLBMD, YEOTK, COSMO, SEGYO
-
17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : TURGG, ISGYO, KZBGY, BRKO, YAYLA