***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİzmit fabrikamız için alınan 20.08.2015 tarihli ilk yatırım teşvik belgemizin yatırım süresi, 29 Haziran 2021 tarihli ve 31526 sayılı resmi gazetede yayımlanan 2021/4191 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile değiştirilen geçici 14. madde hükmü gereğince, 2 yıl ek süre uzatım alınarak 21.11.2024 tarihine kadar uzatılmıştır.Süre uzatımı Ekonomi Bakanlığı, Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğü'nden E-92893954-400-3865404 sayılı yazı ile tarafımıza bildirilmiştirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051654BIST