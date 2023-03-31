***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.03.2023 23:15
***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aksaray fabrikamızda yapılacak olan yatırımlar için yapmış olduğumuz yatırım teşvik belgesi başvurusu onaylanmış olup 1056294 Belge ID numaralı, 551117 belge numaralı ve 30.03.2023 tarihli 3 yıllık yeni teşvik belgemiz alınmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130745
BIST
17:594.813
En Yüksek
|Değişim
|: -1,70%
|| -83,14
|Açılış
|: 4.876
|
|Önceki Kapanış
|: 4.896
|
4.882
En Düşük
4.791
17:5919,1975
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0299
|Açılış
|: 19,4380
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3900
|
19,3439
En Düşük
19,1514
17:5920,8186
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,1198
|Açılış
|: 21,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,1400
|
21,1194
En Düşük
20,7673
17:591.214,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -6,31
|Açılış
|: 1.214,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.220,72
|
1.231,83
En Düşük
1.213,03
BIST En Aktif Hisseler17:59
|DERIM
|10,69
|64.061.153
|% 9,98
|
|EKSUN
|86,50
|44.792.122
|% 9,98
|
|OYLUM
|3,64
|43.102.479
|% 9,97
|
|OYAYO
|10,61
|7.866.621
|% 9,95
|
|ONCSM
|175,80
|91.880.480
|% 9,94
|
|AKFYE
|17,10
|2.485.991.224
|% -10,00
|
|ALFAS
|283,50
|1.182.758.542
|% -10,00
|
|ISKUR
|675.000,00
|675.000
|% -10,00
|
|EMKEL
|9,02
|48.566.415
|% -9,98
|
|DGGYO
|42,94
|4.174.369
|% -9,98
|
|ASTOR
|52,85
|2.985.954.248
|% -1,40
|
|KOZAL
|21,60
|2.957.247.315
|% 3,15
|
|ISCTR
|12,97
|2.806.080.016
|% -4,07
|
|TUPRS
|530,10
|2.525.732.555
|% -1,65
|
|AKFYE
|17,10
|2.485.991.224
|% -10,00
|
|SKBNK
|2,57
|896.008.903
|% 9,83
|
|ISCTR
|12,97
|2.806.080.016
|% -4,07
|
|ALBRK
|2,90
|509.149.349
|% 3,20
|
|YKBNK
|9,57
|1.356.369.036
|% -3,43
|
|AKFYE
|17,10
|2.485.991.224
|% -10,00
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1750
|19,1870
|% 0,10
|
|Euro
|20,7889
|20,8149
|% -0,59
|
|Sterlin
|23,5894
|23,7077
|% -0,37
|
|Frank
|20,8832
|21,0090
|% -0,11
|
|Riyal
|5,0949
|5,1204
|% 0,06
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.970
|1.970
|-10,31
|
|Altın Gr.
|1.215
|1.215
|-5,27
|
|Cumhuriyet
|8.241
|8.366
|84,00
|
|Tam
|8.201
|8.307
|-11,00
|
|Yarım
|4.020
|4.065
|-5,00
|
|Çeyrek
|2.010
|2.032
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|24,05
|24,07
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|14,83
|14,85
|0,11
|
|B. Petrol
|79,78
|79,78
|1,18
|