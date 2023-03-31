***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAksaray fabrikamızda yapılacak olan yatırımlar için yapmış olduğumuz yatırım teşvik belgesi başvurusu onaylanmış olup 1056294 Belge ID numaralı, 551117 belge numaralı ve 30.03.2023 tarihli 3 yıllık yeni teşvik belgemiz alınmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130745BIST