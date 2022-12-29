Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

29.12.2022 16:40
***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Neslihan Döngel Özlem Finans Genel Müdür Yardımcısı - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi 01.03.2022 0(262) 316 57 00 yatirimciiliskileri@brisa.com.tr
Özcan Akyazı Bütçe ve Raporlama Müdürü 01.11.2021 0(216) 547 34 06 yatirimciiliskileri@brisa.com.tr
Nora Sabah Bütçe ve Raporlama Uzmanı 28.09.2021 0(216)547 35 40 yatirimciiliskileri@brisa.com.tr
Şerafettin Karakış Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu 0(216) 544 35 00 yatirimciiliskileri@brisa.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı // Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı 203738 // 700270




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091165


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:055.477
Değişim :  2,46% |  131,31
Açılış :  5.348  
Önceki Kapanış :  5.346  
En Yüksek
5.477 En Düşük
5.332
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ICBCT 11,22 95.692.744 % 10,00  
GLRYH 13,20 96.042.666 % 10,00  
TERA 17,71 1.105.423 % 10,00  
ORMA 74,80 1.680.382 % 10,00  
BRKVY 39,38 494.614.616 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,7156 18,7173 % 0,04  
Euro 19,9771 19,9960 % 0,70  
Sterlin 22,4569 22,5695 % 0,16  
Frank 20,1489 20,2703 % 0,46  
Riyal 4,9648 4,9897 % 0,06  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.814 1.814 9,43  
Altın Gr. 1.093 1.093 7,04  
Cumhuriyet 7.326 7.437 30,00  
Tam 7.379 7.441 51,00  
Yarım 3.573 3.637 19,00  
Çeyrek 1.792 1.818 9,00  
Gümüş.Ons 23,87 23,90 0,40  
Gümüş Gr. 14,41 14,43 0,29  
B. Petrol 82,54 82,54 -1,45  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru