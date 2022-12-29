***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoNeslihan Döngel Özlem Finans Genel Müdür Yardımcısı - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi 01.03.2022 0(262) 316 57 00 yatirimciiliskileri@brisa.com.trÖzcan Akyazı Bütçe ve Raporlama Müdürü 01.11.2021 0(216) 547 34 06 yatirimciiliskileri@brisa.com.trNora Sabah Bütçe ve Raporlama Uzmanı 28.09.2021 0(216)547 35 40 yatirimciiliskileri@brisa.com.trŞerafettin Karakış Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu 0(216) 544 35 00 yatirimciiliskileri@brisa.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı // Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı 203738 // 700270http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091165BIST