***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
21.09.2022 18:55
***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.09.2022, 22.08.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin kaynak kuruluş/fon kullanıcısı olarak yer alacağı ve Katılım Varlık Kiralama A.Ş. tarafından, yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 1.000.000.000.-TL (BirMilyarTürkLirası) ihraç tavanı içinde farklı tertip, vade ve yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na yaptığı başvuru, SPK'nın 18.08.2022 tarih ve 44/1197 sayılı kararı ile onaylanmıştı.
Bu ihraç tavanı kapsamında, Katılım Varlık Kiralama A.Ş. tarafından yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satışa sunulmak üzere, 250.000.000.-TL (İkiyüzElliMilyonTürkLirası) tutarında ve azami 728 gün vadeli yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı için SPK tarafından onaylanan Tertip İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064580
BIST
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18:0518,3327
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|Önceki Kapanış
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|DOGUB
|7,92
|3.441.903
|% 10,00
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|GESAN
|78,10
|485.390.748
|% 10,00
|
|ULUSE
|118,80
|18.760.137
|% 10,00
|
|ZOREN
|3,96
|968.861.327
|% 10,00
|
|MZHLD
|74,35
|26.130.950
|% 9,99
|
|UTPYA
|22,50
|1.364.587
|% -10,00
|
|KZBGY
|32,12
|86.044.185
|% -9,98
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|KAPLM
|73,50
|24.296.834
|% -9,98
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|ISGYO
|12,47
|12.934.657
|% -9,96
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|AVOD
|3,01
|208.785.058
|% -9,88
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|THYAO
|69,75
|5.020.732.305
|% -3,73
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|ASELS
|31,08
|4.584.597.326
|% 1,04
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|VAKBN
|8,04
|2.860.482.798
|% -4,63
|
|GARAN
|19,25
|2.755.405.181
|% -4,42
|
|YKBNK
|6,99
|2.488.159.977
|% -2,37
|
|EKGYO
|3,90
|2.336.564.387
|% -2,74
|
|YKBNK
|6,99
|2.488.159.977
|% -2,37
|
|VAKBN
|8,04
|2.860.482.798
|% -4,63
|
|SKBNK
|3,12
|1.105.346.191
|% -9,83
|
|ISCTR
|7,93
|2.482.047.377
|% -4,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3225
|18,3327
|% 0,08
|
|Euro
|18,1146
|18,1349
|% -0,65
|
|Sterlin
|20,7142
|20,8181
|% -0,29
|
|Frank
|18,9146
|19,0285
|% 0,04
|
|Riyal
|4,8569
|4,8812
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.667
|1.667
|2,13
|
|Altın Gr.
|982
|982
|2,49
|
|Cumhuriyet
|6.658
|6.759
|14,00
|
|Tam
|6.665
|6.755
|-20,00
|
|Yarım
|3.248
|3.300
|1,00
|
|Çeyrek
|1.629
|1.650
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,43
|19,46
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,44
|11,45
|0,10
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|B. Petrol
|89,39
|89,39
|-1,23
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