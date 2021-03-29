Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

29.03.2021 20:59



***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                                     Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 29 Mart 2021 tarih 2021/12 numaralı kararı ile,
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Ek-1'inde yer alan SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin "4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler" maddesi kapsamında kurulmuş olan ve aynı tebliğ kapsamındaki kriterlere uygun olan Şirketimiz  
 
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliklerine,
Mehmet KAHYA                          – Başkan         (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Mehmet Tanju ULA                     – Üye               (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Haluk DİNÇER                            – Üye              (Yönetim Kurulu Üyesi)
Naohisa YODA                             – Üye              (Yönetim Kurulu Üyesi)
Reşat ORUÇ                                  – Üye              (Finans Genel Müdür Yardımcısı)
seçilmelerine,
Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerinin de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine,
Denetim Komitesi Üyeliklerine,
Mehmet Tanju ULA                      – Başkan         (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Mehmet KAHYA                          – Üye              (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
seçilmelerine,        
Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliklerine,
Mehmet KAHYA                         – Başkan          (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Emine Duygu KIRCA                   – Üye               (Yönetim Kurulu Üyesi)
Naohisa YODA                             – Üye               (Yönetim Kurulu Üyesi)
seçilmelerine karar verilmiştir





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921623


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.393
Değişim :  0,75% |  10,42
Açılış :  1.386  
Önceki Kapanış :  1.382  
En Yüksek
1.399 En Düşük
1.382
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DENGE 8,14 9.705.487 % 10,00  
TRILC 50,40 180.090.555 % 10,00  
AYES 12,87 794.940 % 10,00  
KRTEK 17,60 31.070.741 % 10,00  
EPLAS 38,98 6.691.771 % 9,99  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,1910 8,1952 % 1,42  
Euro 9,6418 9,6564 % 0,99  
Sterlin 11,2339 11,2903 % 1,11  
Frank 8,6819 8,7342 % 1,32  
Riyal 2,1755 2,1864 % 1,27  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.710 1.711 -21,87  
Altın Gr. 450 450 -0,00  
Cumhuriyet 2.973 3.018 4,00  
Tam 2.960 3.036 9,34  
Yarım 1.430 1.469 4,52  
Çeyrek 717 734 2,26  
Gümüş.Ons 24,60 24,63 -0,44  
Gümüş Gr. 6,47 6,48 -0,03  
B. Petrol 64,79 64,79 0,36  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru