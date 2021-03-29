***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 29 Mart 2021 tarih 2021/12 numaralı kararı ile,Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Ek-1'inde yer alan SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin "4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler" maddesi kapsamında kurulmuş olan ve aynı tebliğ kapsamındaki kriterlere uygun olan ŞirketimizKurumsal Yönetim Komitesi Üyeliklerine,Mehmet KAHYA – Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)Mehmet Tanju ULA – Üye (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)Haluk DİNÇER – Üye (Yönetim Kurulu Üyesi)Naohisa YODA – Üye (Yönetim Kurulu Üyesi)Reşat ORUÇ – Üye (Finans Genel Müdür Yardımcısı)seçilmelerine,Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerinin de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine,Denetim Komitesi Üyeliklerine,Mehmet Tanju ULA – Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)Mehmet KAHYA – Üye (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)seçilmelerine,Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliklerine,Mehmet KAHYA – Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)Emine Duygu KIRCA – Üye (Yönetim Kurulu Üyesi)Naohisa YODA – Üye (Yönetim Kurulu Üyesi)seçilmelerine karar verilmiştirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921623BIST