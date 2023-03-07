***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan ve 31 Ocak 2023 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurulun onayından geçen Şirketimizin Esas Sözleşmesinin Sermayesini içeren 6. Maddesi, Ticaret Sicil Gazetesinin 6 Mart 2023 tarih ve 10783 sayısında yayınlanarak, tescil edilmiştir.Şirketimiz Kayıtlı Sermaye Sisteminde kayıtlı olup, SPK nın izni doğrultusunda esas sermaye sistemine geçilmektedir.YENİ METİNŞirket Sermayesi :Madde 6. Şirketimiz ödenmiş sermayesi 120.000.000 TL (Yüz Yirmi Milyon Türk Lirası)'dır. Bu sermaye beheri 1(Bir) Kuruş itibari değerde hamiline yazılı 12000000000 (On İki Milyar) adet paya ayrılmıştır. Payların tamamı hamilinedir. Mevcut sermayenin tamamı ödenmiştir. Pay devirlerine ilişkin olarak her hangi bir kısıtlama yoktur. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1121082BIST