***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
07.03.2023 16:35
***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Esas Sözleşme Tadili
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan ve 31 Ocak 2023 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurulun onayından geçen Şirketimizin Esas Sözleşmesinin Sermayesini içeren 6. Maddesi, Ticaret Sicil Gazetesinin 6 Mart 2023 tarih ve 10783 sayısında yayınlanarak, tescil edilmiştir.
Şirketimiz Kayıtlı Sermaye Sisteminde kayıtlı olup, SPK nın izni doğrultusunda esas sermaye sistemine geçilmektedir.
YENİ METİN
Şirket Sermayesi :
Madde 6. Şirketimiz ödenmiş sermayesi 120.000.000 TL (Yüz Yirmi Milyon Türk Lirası)'dır. Bu sermaye beheri 1(Bir) Kuruş itibari değerde hamiline yazılı 12000000000 (On İki Milyar) adet paya ayrılmıştır. Payların tamamı hamilinedir. Mevcut sermayenin tamamı ödenmiştir. Pay devirlerine ilişkin olarak her hangi bir kısıtlama yoktur. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1121082
BIST
18:055.382
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -10,41
|Açılış
|: 5.439
|
|Önceki Kapanış
|: 5.392
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5.498
En Düşük
5.377
18:0518,9361
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
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|Açılış
|: 19,1100
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|Önceki Kapanış
|: 19,1050
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18,9577
En Düşük
18,8123
18:0519,9780
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
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|Açılış
|: 20,3500
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|Önceki Kapanış
|: 20,3400
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20,3201
En Düşük
19,9389
18:051.104,20
En Yüksek
|Değişim
|: -1,57%
|| -17,59
|Açılış
|: 1.104,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.121,79
|
1.126,08
En Düşük
1.102,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BLCYT
|14,85
|93.555.680
|% 10,00
|
|GRNYO
|4,40
|8.958.192
|% 10,00
|
|SEGYO
|2,53
|187.583.899
|% 10,00
|
|SOKE
|15,62
|495.085.254
|% 10,00
|
|MNDRS
|8,81
|17.650.932
|% 9,99
|
|PCILT
|32,04
|170.592.888
|% -10,00
|
|ULUSE
|218,10
|701.183.287
|% -9,99
|
|UZERB
|211,40
|3.182.590
|% -9,97
|
|NATEN
|152,20
|259.108.438
|% -9,89
|
|ISDMR
|47,70
|1.747.028.633
|% -8,09
|
|EREGL
|44,32
|7.177.620.098
|% -0,18
|
|THYAO
|141,00
|5.855.975.112
|% -0,98
|
|ASTOR
|48,74
|5.764.208.442
|% 9,97
|
|ISCTR
|12,98
|5.167.736.776
|% 0,15
|
|AKBNK
|18,62
|4.691.464.107
|% -0,69
|
|YKBNK
|10,71
|4.605.783.974
|% -0,28
|
|ISCTR
|12,98
|5.167.736.776
|% 0,15
|
|SKBNK
|2,60
|812.066.766
|% 1,56
|
|AKBNK
|18,62
|4.691.464.107
|% -0,69
|
|EKGYO
|8,10
|1.762.490.332
|% -2,99
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9166
|18,9290
|% 0,18
|
|Euro
|19,9717
|19,9782
|% -0,96
|
|Sterlin
|22,3310
|22,4430
|% -1,38
|
|Frank
|20,0184
|20,1390
|% -0,88
|
|Riyal
|5,0263
|5,0515
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|-31,83
|
|Altın Gr.
|1.104
|1.104
|-17,63
|
|Cumhuriyet
|7.554
|7.668
|-47,00
|
|Tam
|7.514
|7.587
|-92,00
|
|Yarım
|3.671
|3.713
|-44,00
|
|Çeyrek
|1.835
|1.856
|-23,00
|
|Gümüş.Ons
|20,03
|20,05
|-0,98
|
|Gümüş Gr.
|12,19
|12,21
|-0,57
|
|B. Petrol
|83,12
|83,12
|-3,06
|
Seans Raporu
18:05
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17:59ANGEN
Yüzde 4.16 oranında artışla 31.04 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 916, 325 adet işlem
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17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 06 kaybederek (% 0.00 ) 5, 951
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17:57XU100
Endeks 5, 396 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 06 üstünde . İşlem hacmi 87, 290.00 milyon TL de
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17:57DERIM
Yüzde 9.91 oranında artışla 9.87 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 017, 207 adet işlem