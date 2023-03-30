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***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

30.03.2023 19:07
***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili


***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin kamuya ve üçüncü şahıslara olan borçlarının tasfiyesi amacıyla
Şirket Esas Sermayesinin 8.000.000-TL nakit artırılarak, 120.000.000.- TL'sın dan 128.000.000.- TL ‘ye çıkarılmasına ve 40.000.000.- TL Fon elde edilmesine   
Bu kapsamda, Şirket Esas Sözleşmesinin 6. maddesinin tadil edilmesine ve esas sözleşme değişiklikleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına ve esas sözleşme tadiline ilişkin izin ve onayların alınması kaydıyla bu hususun yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı gündemine alınmasına karar verilmiş olup
 
Şirket Esas Sözleşmesinin 6. maddesinin tadil edilmesi ve esas sözleşme değişiklikleri ile ilgili aşağıdaki şekli ile SPK ya onay için başvuru yapılmıştır.
ESAS SÖZLEŞME 
YENİ HALİ 
ŞİRKETİN SERMAYESİ:
Madde                     6  -  Şirketin ödenmiş sermayesi 128.000.000 TL (Yüz Yirmi Sekiz Milyon Türk Lirası)' dır. Bu sermaye beheri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde hamiline yazılı 12.800.000.000 (On İki Milyar Sekiz Yüz Milyon) adet paya ayrılmıştır. Payların tamamı hamilinedir. Mevcut sermayenin tamamı ödenmiştir.
 
Bu defa yapılan sermaye artışı Salix Yatırım Holding Anonim Şirketi ‘ne, tahsisli olarak gerçekleştirilmiş olup, artırılan 8.000.000,00.-TL (Sekiz Milyon Türk Lirası)'nın  tamamının sermayeye ilavesi suretiyle nakden ödenmiştir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
 
Pay devirlerine ilişkin olarak herhangi bir kısıtlama yoktur. 
 
Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni paylar çıkarılamaz. Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir
 
 
                                      
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129927


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Yarım 4.021 4.061 11,00  
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