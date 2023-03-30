***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.03.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin kamuya ve üçüncü şahıslara olan borçlarının tasfiyesi amacıylaŞirket Esas Sermayesinin 8.000.000-TL nakit artırılarak, 120.000.000.- TL'sın dan 128.000.000.- TL ‘ye çıkarılmasına ve 40.000.000.- TL Fon elde edilmesineBu kapsamda, Şirket Esas Sözleşmesinin 6. maddesinin tadil edilmesine ve esas sözleşme değişiklikleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına ve esas sözleşme tadiline ilişkin izin ve onayların alınması kaydıyla bu hususun yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı gündemine alınmasına karar verilmiş olupŞirket Esas Sözleşmesinin 6. maddesinin tadil edilmesi ve esas sözleşme değişiklikleri ile ilgili aşağıdaki şekli ile SPK ya onay için başvuru yapılmıştır.ESAS SÖZLEŞMEYENİ HALİŞİRKETİN SERMAYESİ:Madde 6 - Şirketin ödenmiş sermayesi 128.000.000 TL (Yüz Yirmi Sekiz Milyon Türk Lirası)' dır. Bu sermaye beheri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde hamiline yazılı 12.800.000.000 (On İki Milyar Sekiz Yüz Milyon) adet paya ayrılmıştır. Payların tamamı hamilinedir. Mevcut sermayenin tamamı ödenmiştir.Bu defa yapılan sermaye artışı Salix Yatırım Holding Anonim Şirketi ‘ne, tahsisli olarak gerçekleştirilmiş olup, artırılan 8.000.000,00.-TL (Sekiz Milyon Türk Lirası)'nın tamamının sermayeye ilavesi suretiyle nakden ödenmiştir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.Pay devirlerine ilişkin olarak herhangi bir kısıtlama yoktur.Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni paylar çıkarılamaz. Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129927BIST