***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.02.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin tadiline ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kuruluna yapılan başvurumuz 09.02.2024 tarih ve E-29833736-110.03.03-49418 sayılı yazısıyla onaylandığı konusu daha önce açıklanmış olupT.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından da uygun bulunduğu 15/02/2024-E-50035491-431.02-00094031364 sayılı yazılarından anlaşılmıştır.Konu 2024 yılında yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktırSaygılarımızlaBİRKO A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249890BIST