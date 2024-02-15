***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
15.02.2024 18:25
***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.02.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin tadiline ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kuruluna yapılan başvurumuz 09.02.2024 tarih ve E-29833736-110.03.03-49418 sayılı yazısıyla onaylandığı konusu daha önce açıklanmış olup
T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından da uygun bulunduğu 15/02/2024-E-50035491-431.02-00094031364 sayılı yazılarından anlaşılmıştır.
Konu 2024 yılında yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır
Saygılarımızla
BİRKO A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249890
BIST
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler17:59
|BSOKE
|13,75
|137.522.777
|% 10,00
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|BNTAS
|14,09
|96.143.951
|% 9,99
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|SELVA
|15,42
|109.149.825
|% 9,99
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|KUVVA
|57,25
|7.051.511
|% 9,99
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|HUBVC
|14,97
|80.233.796
|% 9,99
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|PEKGY
|32,20
|262.583.341
|% -7,31
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|KLGYO
|5,49
|923.955.260
|% -6,63
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|MARBL
|24,00
|610.145.090
|% -6,47
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|UFUK
|153,90
|12.925.361
|% -6,44
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|RNPOL
|43,04
|171.096.797
|% -6,43
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|THYAO
|284,00
|14.179.234.630
|% 0,53
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|GUBRF
|211,30
|11.107.768.118
|% 2,67
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|SASA
|44,16
|9.652.504.314
|% 9,96
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|ISCTR
|27,70
|8.393.468.472
|% -0,43
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|EREGL
|47,08
|6.909.983.714
|% 1,03
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|EKGYO
|10,43
|3.252.202.266
|% 0,29
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|ISCTR
|27,70
|8.393.468.472
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|ZOREN
|5,29
|1.251.676.748
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|QUAGR
|4,71
|1.099.188.803
|% 1,73
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|SASA
|44,16
|9.652.504.314
|% 9,96
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|17:59
|Alış
|Satış
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|Dolar
|30,7330
|30,7361
|% -0,02
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|Euro
|33,1730
|33,1968
|% 0,55
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|Sterlin
|38,5499
|38,7432
|% 0,12
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|Frank
|34,7526
|34,9620
|% 0,53
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|Riyal
|8,1752
|8,2162
|% -0,01
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|17:59
|Alış
|Satış
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|Gümüş ONS
|22,80
|22,83
|% 0,66
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|Platin
|898,61
|899,50
|% 0,66
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|Paladyum
|952,76
|955,94
|% 0,66
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|Brent Pet.
|82,62
|82,62
|% 0,66
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|Altın Ons
|2.000,21
|2.000,51
|% 0,66
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