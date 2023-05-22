***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
22.05.2023 20:38
***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.04.2023
Açıklamalar
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Ekte *. PDF olarak verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152927
BIST
18:004.466
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -35,54
|Açılış
|: 4.533
|
|Önceki Kapanış
|: 4.502
|
4.557
En Düşük
4.416
18:0019,8450
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0204
|Açılış
|: 20,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5700
|
19,8532
En Düşük
19,7348
18:0021,4911
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0388
|Açılış
|: 22,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,1600
|
21,5913
En Düşük
21,4056
18:001.257,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,97
|Açılış
|: 1.257,07
|
|Önceki Kapanış
|: 1.256,10
|
1.258,71
En Düşük
1.251,21
BIST En Aktif Hisseler18:00
|CANTE
|19,36
|125.681.394
|% 10,00
|
|POLTK
|2.559,70
|20.241.979
|% 10,00
|
|ONCSM
|86,45
|182.399.154
|% 9,99
|
|ERCB
|94,65
|281.316.155
|% 9,99
|
|KRGYO
|18,88
|30.183.543
|% 9,96
|
|SAMAT
|28,94
|235.450.065
|% -9,96
|
|KAYSE
|15,85
|872.886.584
|% -8,65
|
|DOBUR
|32,30
|33.407.678
|% -8,55
|
|ORMA
|50,25
|756.338
|% -8,22
|
|GSRAY
|8,13
|305.566.042
|% -7,61
|
|THYAO
|135,50
|5.768.994.748
|% 2,19
|
|KOZAL
|19,40
|2.508.587.950
|% 6,59
|
|ASTOR
|50,65
|2.275.471.091
|% 3,79
|
|ISCTR
|10,28
|2.205.065.943
|% -4,64
|
|KRDMD
|16,59
|2.173.211.411
|% 1,22
|
|EKGYO
|6,46
|1.948.893.692
|% 6,43
|
|ISCTR
|10,28
|2.205.065.943
|% -4,64
|
|YKBNK
|8,71
|1.630.592.431
|% -4,29
|
|KOZAL
|19,40
|2.508.587.950
|% 6,59
|
|KRDMD
|16,59
|2.173.211.411
|% 1,22
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,8344
|19,8450
|% 0,10
|
|Euro
|21,4611
|21,4911
|% 0,18
|
|Sterlin
|24,5788
|24,7021
|% 0,05
|
|Frank
|21,9913
|22,1238
|% 0,05
|
|Riyal
|5,2710
|5,2975
|% 0,07
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.967
|1.972
|-2,40
|
|Altın Gr.
|1.254
|1.257
|1,39
|
|Cumhuriyet
|9.147
|9.285
|-9,00
|
|Tam
|9.092
|9.329
|-20,61
|
|Yarım
|4.500
|4.662
|0,00
|
|Çeyrek
|2.243
|2.310
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,61
|23,65
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|15,06
|15,09
|0,03
|
|B. Petrol
|75,94
|75,94
|-0,08
|
Seans Raporu
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