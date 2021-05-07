***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi









***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale GelmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi---Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBildirime Konu Durumun NiteliğiCovid-19 tedbirleri kapsamında halı pazarındaki daralma.Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında BilgiŞirketimiz makine halısı üretmekte olup, 10 Mayıs 2021 - 30 Haziran 2021 tarihleri arasında kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneği kapsamında üretime ara verilecektir.Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin NedeniCovid-19 tedbirleri kapsamında pazarlama ağımız olan bayilerimizin kısıtlamalarda muafiyet dışında kalmasından dolayı halı pazarının daralması.Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi07.05.2021Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi10.05.2021-30.06.2021 tarihleri arasını kapsamaktadır.Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine EtkisiYıllık üretime etkisi %12 oranında azalacağı öngörülmektedir.Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına EtkisiYıllık satışlara etkisi %7 oranında azalacağı öngörülmektedir.Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki PayıBelirtilen dönem içerisinde tamamen kapanacaktır.İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi SayısıYokÖdenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının ToplamıYokŞirket Yönetimince Alınan TedbirlerCovid 19 Korona Virüs Yayılımının Önlenmesi ve bu kapsamda ekonomik olarak ortaya çıkacak olumsuzlukların bir bölümünün Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanılması.Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken OlaylarCovid 19 Korona Virüs Yayılımının önlenmesi konusunda olumlu gelişmeler, Devletimizin açıklayacağı diğer etkenler.Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih1 Temmuz 2021 ( Resmi makamlardan gelecek olan olumlu bildirimler sonucunda erken bir tarihe çekilebilir)Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl EtkileneceğiYıllık üretime etkisi %12 oranında azalacağı, yıllık satışlara etkisi %7 oranında azalacağı öngörülmektedir.Açıklamalar1- Covid-19 tedbirleri kapsamında, halı satış bayilerimizin ve fabrika satış mağazamızın kısıtlamalarda muafiyet dışı olması, ayrıca hafta sonlarında da zorunlu olarak kapalı olması ve bu sürecin ileriye dönük olarak belirsizliği gibi nedenlerden dolayı ekonomik şartların zorlaşması göz önüne alınarak 10 Mayıs 2021 – 30 Haziran 2021 tarihleri arasında kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneği kapsamında üretime tamamen ara verilmesine, süreç içerisinde şartlar göz önüne alınarak gerekirse üretime kademeli yada tam olarak başlanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935431BIST