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***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi

07.05.2021 19:28



***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )

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Türkçe
Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi

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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bildirime Konu Durumun Niteliği
Covid-19 tedbirleri kapsamında halı pazarındaki daralma.
Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi
Şirketimiz makine halısı üretmekte olup, 10 Mayıs 2021 - 30 Haziran 2021 tarihleri arasında kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneği kapsamında üretime ara verilecektir.
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni
Covid-19 tedbirleri kapsamında pazarlama ağımız olan bayilerimizin kısıtlamalarda muafiyet dışında kalmasından dolayı halı pazarının daralması.
Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi
07.05.2021
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi
10.05.2021-30.06.2021 tarihleri arasını kapsamaktadır.
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi
Yıllık üretime etkisi %12 oranında azalacağı öngörülmektedir.
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi
Yıllık satışlara etkisi %7 oranında azalacağı öngörülmektedir.
Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı
Belirtilen dönem içerisinde tamamen kapanacaktır.
İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı
Yok
Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı
Yok
Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler
Covid 19 Korona Virüs Yayılımının Önlenmesi ve bu kapsamda ekonomik olarak ortaya çıkacak olumsuzlukların bir bölümünün Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanılması.
Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar
Covid 19 Korona Virüs Yayılımının önlenmesi konusunda olumlu gelişmeler, Devletimizin açıklayacağı diğer etkenler.
Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih
1 Temmuz 2021 ( Resmi makamlardan gelecek olan olumlu bildirimler sonucunda erken bir tarihe çekilebilir)
Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği
Yıllık üretime etkisi %12 oranında azalacağı, yıllık satışlara etkisi %7 oranında azalacağı öngörülmektedir.
Açıklamalar

    1-      Covid-19 tedbirleri kapsamında, halı satış bayilerimizin ve fabrika satış mağazamızın kısıtlamalarda muafiyet dışı olması, ayrıca hafta sonlarında da zorunlu olarak kapalı olması ve bu sürecin ileriye dönük olarak belirsizliği gibi nedenlerden dolayı ekonomik şartların zorlaşması göz önüne alınarak 10 Mayıs 2021 – 30 Haziran 2021 tarihleri arasında kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneği kapsamında üretime tamamen ara verilmesine, süreç içerisinde şartlar göz önüne alınarak gerekirse üretime kademeli yada tam olarak başlanmasına oy birliği ile karar verilmiştir. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935431


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