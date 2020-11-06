***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler120.000.000 30.493.682 -20.000 -6.173.489 -29.162.828 87.180.603 201.618 9.745.832 -115.169.700 -6.919.526 90.176.192 3.682 90.179.874Transferler41.283 -63 -7 -7.756.140Dönem Sonu Bakiyeler120.000.000 30.493.682 -20.000 -6.173.489 -29.100.893 87.180.603 -5.982.938 -29.294.385 87.180.603 9.373 9.787.115 -122.130.509 -11.095.919 78.947.022 3.581 78.950.603Transferler-11.095.919 11.095.919Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-861.384 -956.961 -1.818.345 1.570 -1.816.775Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)5.102.461 -4.176.885 925.576 925.576Dönem Sonu Bakiyeler120.000.000 30.493.682 -20.000 -880.477 -33.471.270 87.180.603 -852.011 9.787.115 -133.226.428 -956.961 78.054.253 5.151 78.059.404Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-6.805.773 -5.168.733Dönem Karı (Zararı)-958.431 -7.068.790Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-4.819.646 -2.685.042Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8 1.808.353 1.782.351Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-2.224.236 1.412.972Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-359.601 21.321Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-2.115.537Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-2.115.537Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler16 74.056 -1.135.622Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-4.118.218 -2.650.527İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.027.696 4.586.649Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-1.770.062Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 -3.456.139 2.360.232Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-482.226 -195.755Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler7 4.870.319 1.783.562Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 -1.336.551 -1.618.462Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.360.430 -1.641.060İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-213.467 3.898.132Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-6.805.773 -5.167.183Vergi İadeleri (Ödemeleri)-1.550YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI4.118.218 2.650.527Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri4.118.218 2.650.527Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri4.118.218 2.650.527FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.976.497 2.247.968Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.769.900Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri10 2.769.900Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri5 1.206.597 2.247.968YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.288.942 -270.238NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.288.942 -270.238DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 45.114 340.853DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.334.056 70.615Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.334.056 45.114Ticari Alacaklar5.364.206 1.908.067İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar43896 617İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 5.363.589 1.908.067Stoklar7 16.351.337 18.997.420Peşin Ödenmiş Giderler789.319 433.015Diğer Dönen Varlıklar247.752 169.556ARA TOPLAM24.086.670 21.553.172TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR24.086.670 21.553.172DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar58.035 38.923Maddi Duran Varlıklar8 99.269.292 101.077.645Ertelenmiş Vergi Varlığı16 7.967.839 8.041.895TOPLAM DURAN VARLIKLAR107.295.166 109.158.463TOPLAM VARLIKLAR131.381.836 130.711.635KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 30.786.263 25.821.664Ticari Borçlar1.498.647 2.835.198İlişkili Taraflara Ticari Borçlar43896 206.061 77.304İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 1.292.586 2.757.894Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11 7.400.885 6.910.408Diğer Borçlar6 849.879 1.408.292İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 830.347 1.355.056İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar19.532 53.236Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)4.687.206 2.698.968Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü16 264 470Kısa Vadeli Karşılıklar9 561.356Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler3.870.640 3.722.556ARA TOPLAM49.093.784 43.958.912TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER49.093.784 43.958.912UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar3.758.002İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar3.758.002Banka Kredileri5 3.758.002Uzun Vadeli Karşılıklar4.228.648 4.044.118Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar4.228.648 4.044.118TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.228.648 7.802.120TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER53.322.432 51.761.032ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar78.054.253 78.947.022Ödenmiş Sermaye10 120.000.000 120.000.000Sermaye Düzeltme Farkları10 30.493.682 30.493.682Geri Alınmış Paylar (-)10 -20.000 -20.000Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)10 -880.477 -5.982.938Paylara İlişkin Primler (İskontolar)10 -33.471.270 -29.294.385Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)87.180.603 87.180.603Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)10 87.180.603 87.180.603Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-852.011 9.373Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)10 -852.011 9.373Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10 9.787.115 9.787.115Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-133.226.428 -122.130.509Net Dönem Karı veya Zararı-956.961 -11.095.919Kontrol Gücü Olmayan Paylar5.151 3.581TOPLAM ÖZKAYNAKLAR78.059.404 78.950.603TOPLAM KAYNAKLAR131.381.836 130.711.635Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 16.206.963 13.623.159 8.692.020 4.818.828Satışların Maliyeti12 -14.408.131 -15.348.628 -7.973.382 -8.026.752TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.798.832 -1.725.469 718.638 -3.207.924BRÜT KAR (ZARAR)1.798.832 -1.725.469 718.638 -3.207.924Genel Yönetim Giderleri-4.076.198 -2.774.341 -2.453.713 -628.819Pazarlama Giderleri-2.097.988 -1.865.392 -780.460 -598.211Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14 6.798.313 10.055.629 4.227.606 1.985.501Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler14 -837.528 -7.013.480 817.770 9.472ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.585.431 -3.323.053 2.529.841 -2.439.981Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler5.931.106 3.441.088 5.930.735 790.472FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)7.516.537 118.035 8.460.576 -1.649.509Finansman Giderleri15 -8.184.476 -8.131.848 -4.727.565 -3.233.198SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-667.939 -8.013.813 3.733.011 -4.882.707Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-290.492 945.023 -135.443 -685.899Dönem Vergi (Gideri) Geliri16 -1.089 -3.313 -709 -1.114Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri16 -289.403 948.336 -134.734 -684.785SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-958.431 -7.068.790 3.597.568 -5.568.606DÖNEM KARI (ZARARI)-958.431 -7.068.790 3.597.568 -5.568.606Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-1.470 136 -1.052 62Ana Ortaklık Payları-956.961 -7.068.926 3.598.620 -5.568.668Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Hisse Başına Kazanç 17 0,00800000 0,05890000 0,03000000 0,04640000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-646.038 -749.146 -83.448 -390.977Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-861.384 -936.428 -158.147 -488.717Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler215.346 187.282 74.699 97.740Dönem Vergi (Gideri) Geliri16 215.346 187.282 74.699 97.740DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-646.038 -749.146 -83.448 -390.977TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.604.469 -7.817.936 3.514.120 -5.959.583Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-1.470 136 -1.052 62Ana Ortaklık Payları-1.602.999 -7.818.072 3.515.172 -5.959.645http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886873BIST