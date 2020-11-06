***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor
06.11.2020 18:48
***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
120.000.000 30.493.682 -20.000 -6.173.489 -29.162.828 87.180.603 201.618 9.745.832 -115.169.700 -6.919.526 90.176.192 3.682 90.179.874
Transferler
41.283 -63 -7 -7.756.140
Dönem Sonu Bakiyeler
120.000.000 30.493.682 -20.000 -6.173.489 -29.100.893 87.180.603 -5.982.938 -29.294.385 87.180.603 9.373 9.787.115 -122.130.509 -11.095.919 78.947.022 3.581 78.950.603
Transferler
-11.095.919 11.095.919
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-861.384 -956.961 -1.818.345 1.570 -1.816.775
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
5.102.461 -4.176.885 925.576 925.576
Dönem Sonu Bakiyeler
120.000.000 30.493.682 -20.000 -880.477 -33.471.270 87.180.603 -852.011 9.787.115 -133.226.428 -956.961 78.054.253 5.151 78.059.404
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.805.773 -5.168.733
Dönem Karı (Zararı)
-958.431 -7.068.790
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-4.819.646 -2.685.042
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 1.808.353 1.782.351
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-2.224.236 1.412.972
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-359.601 21.321
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.115.537
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.115.537
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 74.056 -1.135.622
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-4.118.218 -2.650.527
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.027.696 4.586.649
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-1.770.062
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -3.456.139 2.360.232
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-482.226 -195.755
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 4.870.319 1.783.562
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -1.336.551 -1.618.462
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.360.430 -1.641.060
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-213.467 3.898.132
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-6.805.773 -5.167.183
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.550
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
4.118.218 2.650.527
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.118.218 2.650.527
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.118.218 2.650.527
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.976.497 2.247.968
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.769.900
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 2.769.900
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 1.206.597 2.247.968
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.288.942 -270.238
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.288.942 -270.238
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 45.114 340.853
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.334.056 70.615
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.334.056 45.114
Ticari Alacaklar
5.364.206 1.908.067
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
43896 617
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 5.363.589 1.908.067
Stoklar
7 16.351.337 18.997.420
Peşin Ödenmiş Giderler
789.319 433.015
Diğer Dönen Varlıklar
247.752 169.556
ARA TOPLAM
24.086.670 21.553.172
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
24.086.670 21.553.172
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
58.035 38.923
Maddi Duran Varlıklar
8 99.269.292 101.077.645
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 7.967.839 8.041.895
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
107.295.166 109.158.463
TOPLAM VARLIKLAR
131.381.836 130.711.635
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 30.786.263 25.821.664
Ticari Borçlar
1.498.647 2.835.198
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
43896 206.061 77.304
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 1.292.586 2.757.894
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 7.400.885 6.910.408
Diğer Borçlar
6 849.879 1.408.292
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 830.347 1.355.056
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
19.532 53.236
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4.687.206 2.698.968
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
16 264 470
Kısa Vadeli Karşılıklar
9 561.356
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.870.640 3.722.556
ARA TOPLAM
49.093.784 43.958.912
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
49.093.784 43.958.912
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.758.002
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.758.002
Banka Kredileri
5 3.758.002
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.228.648 4.044.118
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
4.228.648 4.044.118
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.228.648 7.802.120
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
53.322.432 51.761.032
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
78.054.253 78.947.022
Ödenmiş Sermaye
10 120.000.000 120.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
10 30.493.682 30.493.682
Geri Alınmış Paylar (-)
10 -20.000 -20.000
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
10 -880.477 -5.982.938
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
10 -33.471.270 -29.294.385
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
87.180.603 87.180.603
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10 87.180.603 87.180.603
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-852.011 9.373
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
10 -852.011 9.373
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 9.787.115 9.787.115
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-133.226.428 -122.130.509
Net Dönem Karı veya Zararı
-956.961 -11.095.919
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
5.151 3.581
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
78.059.404 78.950.603
TOPLAM KAYNAKLAR
131.381.836 130.711.635
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
12 16.206.963 13.623.159 8.692.020 4.818.828
Satışların Maliyeti
12 -14.408.131 -15.348.628 -7.973.382 -8.026.752
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.798.832 -1.725.469 718.638 -3.207.924
BRÜT KAR (ZARAR)
1.798.832 -1.725.469 718.638 -3.207.924
Genel Yönetim Giderleri
-4.076.198 -2.774.341 -2.453.713 -628.819
Pazarlama Giderleri
-2.097.988 -1.865.392 -780.460 -598.211
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 6.798.313 10.055.629 4.227.606 1.985.501
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -837.528 -7.013.480 817.770 9.472
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.585.431 -3.323.053 2.529.841 -2.439.981
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
5.931.106 3.441.088 5.930.735 790.472
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
7.516.537 118.035 8.460.576 -1.649.509
Finansman Giderleri
15 -8.184.476 -8.131.848 -4.727.565 -3.233.198
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-667.939 -8.013.813 3.733.011 -4.882.707
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-290.492 945.023 -135.443 -685.899
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -1.089 -3.313 -709 -1.114
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 -289.403 948.336 -134.734 -684.785
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-958.431 -7.068.790 3.597.568 -5.568.606
DÖNEM KARI (ZARARI)
-958.431 -7.068.790 3.597.568 -5.568.606
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.470 136 -1.052 62
Ana Ortaklık Payları
-956.961 -7.068.926 3.598.620 -5.568.668
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Hisse Başına Kazanç 17 0,00800000 0,05890000 0,03000000 0,04640000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-646.038 -749.146 -83.448 -390.977
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-861.384 -936.428 -158.147 -488.717
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
215.346 187.282 74.699 97.740
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 215.346 187.282 74.699 97.740
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-646.038 -749.146 -83.448 -390.977
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.604.469 -7.817.936 3.514.120 -5.959.583
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.470 136 -1.052 62
Ana Ortaklık Payları
-1.602.999 -7.818.072 3.515.172 -5.959.645
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886873
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