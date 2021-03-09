***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler120.000.000 30.493.682 -20.000 -6.173.489 -29.162.828 87.180.603 201.618 9.745.832 -115.169.700 -6.919.526 90.176.192 3.682 90.179.874Transferler41.283 -6.960.809 6.919.526Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-192.245 -11.095.919 -11.288.164 -101 -11.288.265Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)190.551 -131.557 58.994 58.994Dönem Sonu Bakiyeler120.000.000 30.493.682 -20.000 -5.982.938 -29.294.385 87.180.603 9.373 9.787.115 -122.130.509 -11.095.919 78.947.022 3.581 78.950.603Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler120.000.000 30.493.682 -20.000 -5.982.938 -29.294.385 87.180.603 9.373 9.787.115 -122.130.509 -11.095.919 78.947.022 3.581 78.950.603Diğer DüzeltmelerTransferler-11.095.919 11.095.919Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)25.308.280 -1.077.423 -3.481.922 20.748.935 20.748.935Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)5.802.462 -4.203.900 2.145.549 3.744.111 3.744.111Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler509 509 -3.581 -3.072Dönem Sonu Bakiyeler120.000.000 30.493.682 -20.000 -180.476 -33.498.285 112.488.883 -1.068.050 9.787.115 -131.080.370 -3.481.922 103.440.577 0 103.440.577Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-7.487.629 -4.351.414Dönem Karı (Zararı)-3.481.923 -11.096.020Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-1.863.486 -569.300Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14-15-24 2.345.881 2.349.331Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler9 11 -1.926.051 1.119.175Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler17 19 -296.034 877.290Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler29 1.522.331 -1.193.145Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler26 -3.509.613 -3.721.951İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-500.506 8.105.421Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 -541.680 3.979.567Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 -58.332 149.550Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler11 1.371.234 2.678.264Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler