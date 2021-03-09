***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor
09.03.2021 19:10
***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
120.000.000 30.493.682 -20.000 -6.173.489 -29.162.828 87.180.603 201.618 9.745.832 -115.169.700 -6.919.526 90.176.192 3.682 90.179.874
Transferler
41.283 -6.960.809 6.919.526
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-192.245 -11.095.919 -11.288.164 -101 -11.288.265
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
190.551 -131.557 58.994 58.994
Dönem Sonu Bakiyeler
120.000.000 30.493.682 -20.000 -5.982.938 -29.294.385 87.180.603 9.373 9.787.115 -122.130.509 -11.095.919 78.947.022 3.581 78.950.603
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
120.000.000 30.493.682 -20.000 -5.982.938 -29.294.385 87.180.603 9.373 9.787.115 -122.130.509 -11.095.919 78.947.022 3.581 78.950.603
Diğer Düzeltmeler
0
Transferler
-11.095.919 11.095.919
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
25.308.280 -1.077.423 -3.481.922 20.748.935 20.748.935
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
5.802.462 -4.203.900 2.145.549 3.744.111 3.744.111
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
509 509 -3.581 -3.072
Dönem Sonu Bakiyeler
120.000.000 30.493.682 -20.000 -180.476 -33.498.285 112.488.883 -1.068.050 9.787.115 -131.080.370 -3.481.922 103.440.577 0 103.440.577
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.487.629 -4.351.414
Dönem Karı (Zararı)
-3.481.923 -11.096.020
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.863.486 -569.300
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14-15-24 2.345.881 2.349.331
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
9 11 -1.926.051 1.119.175
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
17 19 -296.034 877.290
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29 1.522.331 -1.193.145
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
26 -3.509.613 -3.721.951
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-500.506 8.105.421
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -541.680 3.979.567
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -58.332 149.550
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 1.371.234 2.678.264
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
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