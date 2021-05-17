***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler120.000.000 30.493.682 -20.000 -5.982.938 -29.294.385 87.180.603 9.373 9.787.115 -122.130.509 -11.095.919 78.947.022 3.581 78.950.603Transferler-11.095.919 11.095.919Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-363.382 -829.350 -1.192.732 -449 -1.193.181Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)1.066.165 -501.320 95.705 87.180.603 -354.009 9.787.115 -133.226.428 -829.350 78.319.135 3.132 78.322.267Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler120.000.000 30.493.682 -20.000 -180.477 -33.498.284 112.488.883 -1.068.050 9.787.115 -131.080.370 -3.481.922 103.440.577 103.440.577Transferler-3.481.922 3.481.922Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-301.872 -12.001.933 -12.303.805 -12.303.805Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-71.001 -71.001 -71.001Dönem Sonu Bakiyeler120.000.000 30.493.682 -20.000 -180.477 -33.569.285 112.488.883 -1.369.922 9.787.115 -134.562.292 -12.001.933 91.065.771 91.065.771Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.146.461 870.385Dönem Karı (Zararı)-12.001.933 -829.799Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler11.103.259 4.398.671Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler44417 906.091 697.974Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler7 -493.798 1.245.199Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-335.329 112.001Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler7 -158.469 1.133.198Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler2.274.603 2.151.004Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 8.416.363 424.494Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -120.000İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler2.045.135 -2.698.487Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 -4.260.742 -401.470Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler332.084 31.746Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler7 -1.347.685 -1.803.111Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 3.570.268 -765.750Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.980.137 1.741.798İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-228.927 -1.501.700Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.146.461 870.385YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 120.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 120.000FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.174.105 -962.035İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri10 0 -1.331.193Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri5 -1.174.105 369.158YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-27.644 28.350NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-27.644 28.350DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 52.002 45.114DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 24.358 73.464Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 24.358 52.002Ticari Alacaklar6.975.961 2.715.219İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 6.975.961 2.715.219Diğer Alacaklar39.219İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar39.219Stoklar7 20.792.920 19.286.766Peşin Ödenmiş Giderler1.262.074 1.566.771Diğer Dönen Varlıklar153.643 141.812İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar153.643 141.812ARA TOPLAM29.208.956 23.801.789TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR29.208.956 23.801.789DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar58.035 58.036Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller8 105.316.632 105.875.000Maddi Duran Varlıklar9 19.556.953 19.908.640Ertelenmiş Vergi Varlığı17 5.068.425TOPLAM DURAN VARLIKLAR124.931.620 130.910.101TOPLAM VARLIKLAR154.140.576 154.711.890KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 859.282Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları20.554.477 18.138.158Ticari Borçlar4.480.374 910.106İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 4.480.374 910.106Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 1.106.950 651.867Diğer Borçlar2.000.792 1.207.657İlişkili Taraflara Diğer Borçlar1.996.167 1.203.508İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar4.625 4.149Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)6.437.749 3.989.873Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü17 1.605 2.050Kısa Vadeli Karşılıklar159.740Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler4.511.019 4.328.353ARA TOPLAM39.092.966 30.247.086TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER39.092.966 30.247.086UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 10.386.443 10.842.982Uzun Vadeli Karşılıklar4.568.912 3.856.323Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 4.568.912 3.856.323Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü17 3.270.864Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler5.755.620 6.324.922TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER23.981.839 21.024.227TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER63.074.805 51.271.313ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar91.065.771 103.440.577Ödenmiş Sermaye11 120.000.000 120.000.000Sermaye Düzeltme Farkları11 30.493.682 30.493.682Geri Alınmış Paylar (-)11 -20.000 -20.000Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)11 -180.477 -180.476Paylara İlişkin Primler (İskontolar)11 -33.569.285 -33.498.285Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)112.488.883 112.488.883Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)11 112.488.883 112.488.883Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.369.922 -1.068.050Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)-1.369.922 -1.068.050Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)11 -1.369.922 -1.068.050Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler11 9.787.115 9.787.115Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-134.562.292 -131.080.370Net Dönem Karı veya Zararı-12.001.933 -3.481.922TOPLAM ÖZKAYNAKLAR91.065.771 103.440.577TOPLAM KAYNAKLAR154.140.576 154.711.890Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 8.252.418 4.884.106Satışların Maliyeti13 -6.297.625 -4.187.339TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.954.793 696.767BRÜT KAR (ZARAR)1.954.793 696.767Genel Yönetim Giderleri14 -2.129.960 -1.800.045Pazarlama Giderleri14 -587.078 -676.299Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15 1.572.105 6.517.028Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler15 -812.738 -488.304ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-2.878 4.249.147Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler15 664.296 1.148.773FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)661.418 5.397.920Finansman Giderleri16 -4.246.989 -5.711.557SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-3.585.571 -313.637Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-8.416.362 -516.162Dönem Vergi (Gideri) Geliri17 -1.603 -823Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 -8.414.759 -515.339SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-12.001.933 -829.799DÖNEM KARI (ZARARI)-12.001.933 -829.799Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 -449Ana Ortaklık Payları-12.001.933 -829.350Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-301.873 -363.382Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-377.340 -454.227Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler75.467 90.845Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 75.467 90.845Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-301.873 -363.382TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-12.303.806 -1.193.181Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 -449Ana Ortaklık Payları-12.303.806 -1.192.732http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936605BIST