***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler120.000.000 30.493.682 -20.000 -5.982.938 -29.294.385 87.180.603 9.373 9.787.115 -122.130.509 -11.095.919 78.947.022 3.581 78.950.603Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-11.095.919 11.095.919 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-562.590 -4.552.581 -5.115.171 -418 -5.115.589Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi30.493.682 -20.000 -180.476 -33.498.285 93.161.383 -1.068.050 9.787.115 -131.080.370 -3.481.922 84.113.077 0 84.113.077Transferler-3.481.922 3.481.922 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-538.203 -9.863.605 -10.401.808 0 -10.401.808Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)20.000 180.476 0 31.853 232.329 0 232.329Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler120.000.000 30.493.682 0 0 -33.498.285 93.161.383 -1.606.253 9.787.115 -134.530.439 -9.863.605 73.943.598 0 73.943.598Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-238.214 -3.004.139Dönem Karı (Zararı)-9.863.605 -4.552.999Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler6.739.644 -62.806Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10 11 12 1.038.367 1.224.442Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler7 8 -251.957 -745.325Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler13 14 487.141 -696.972Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler5.793.443 155.049Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-327.350 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler3.072.959 1.612.959Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -1.369.161 948.868Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler39.219Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8 -2.571.776 2.074.074Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 3.398.551 -1.633.831Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.274.998 240.746İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.301.128 -16.898Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-51.002 -3.002.846Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler14 -185.162 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)-2.050 -1.293YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI128.310 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri399.271 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 12 -270.961 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI303.591 3.141.694İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri16 232.329 1.568.400Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6 15.768.011 4.796.836Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -15.696.749 -3.223.542YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)193.687 137.555NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)193.687 137.555DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 52.002 45.114DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 245.689 182.669Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 245.689 52.002Ticari Alacaklar4.054.006 2.715.219İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 4.054.006 2.715.219Diğer Alacaklar0 39.219Stoklar8 22.140.873 19.286.766Peşin Ödenmiş Giderler9 291.323 1.566.771Diğer Dönen Varlıklar15 1.483 141.812ARA TOPLAM26.733.374 23.801.789TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR26.733.374 23.801.789DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar58.036 58.036Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 83.729.988 84.400.000Maddi Duran Varlıklar11 19.657.533 19.908.640Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 81.792 0Ertelenmiş Vergi Varlığı21 1.559.110 7.215.925TOPLAM DURAN VARLIKLAR105.086.459 111.582.601TOPLAM VARLIKLAR131.819.833 135.384.390KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 0 859.282Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 19.928.510 18.138.158Ticari Borçlar4.308.657 910.106İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 4.308.657 910.106Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 519.834 651.867Diğer Borçlar2.482.655 1.207.657İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4 2.473.633 1.203.508İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9.022 4.149Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 5.247.303 3.989.873Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü21 2.077 2.050Kısa Vadeli Karşılıklar13 221.961 159.740Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15 5.322.631 4.328.353ARA TOPLAM38.033.628 30.247.086TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER38.033.628 30.247.086UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 9.983.174 10.842.982Uzun Vadeli Karşılıklar4.768.835 3.856.323Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 4.768.835 3.856.323Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler15 5.090.598 6.324.922TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER19.842.607 21.024.227TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER57.876.235 51.271.313ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar73.943.598 84.113.077Ödenmiş Sermaye16 120.000.000 120.000.000Sermaye Düzeltme Farkları16 30.493.682 30.493.682Geri Alınmış Paylar (-)16 0 -20.000Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)16 0 -180.476Paylara İlişkin Primler (İskontolar)-33.498.285 -33.498.285Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)91.555.130 92.093.333Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)91.555.130 92.093.333Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)16 93.161.383 93.161.383Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -1.606.253 -1.068.050Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16 9.787.115 9.787.115Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16 -134.530.439 -131.080.370Net Dönem Karı veya Zararı-9.863.605 -3.481.922TOPLAM ÖZKAYNAKLAR73.943.598 84.113.077TOPLAM KAYNAKLAR131.819.833 135.384.390Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 15.827.423 7.514.943 7.575.005 2.630.836Satışların Maliyeti17 -10.799.063 -6.434.749 -4.501.438 -2.247.410TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)5.028.360 1.080.194 3.073.567 383.426BRÜT KAR (ZARAR)5.028.360 1.080.194 3.073.567 383.426Genel Yönetim Giderleri-3.512.311 -1.622.485 -1.382.351 177.560Pazarlama Giderleri-1.267.928 -1.317.528 -680.850 -641.229Araştırma ve Geliştirme Giderleri-32.714 -32.714Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 1.497.683 2.570.707 -74.422 -3.946.321Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -2.295.308 -1.652.298 -1.482.570 -1.163.994ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-582.218 -941.410 -579.340 -5.190.558Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler1.089.759 371 425.462 -1.148.402FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)507.541 -941.039 -153.878 -6.338.960Finansman Giderleri20 -4.577.703 -3.456.911 -330.714 2.254.647SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-4.070.162 -4.397.950 -484.592 -4.084.313Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-5.793.443 -155.049 2.622.920 361.113Dönem Vergi (Gideri) Geliri21 -2.077 -380 -473 443Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 -5.791.366 -154.669 2.623.393 360.670SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-9.863.605 -4.552.999 2.138.328 -3.723.200DÖNEM KARI (ZARARI)-9.863.605 -4.552.999 2.138.328 -3.723.200Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 -418 0 31Ana Ortaklık Payları-9.863.605 -4.552.581 2.138.328 -3.723.231Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kayıp 22 -0,08220000 -0,03790000 0,01780000 0,03100000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-538.203 -562.590 -236.331 -199.208Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 -672.754 -703.237 -295.414 -249.010Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler21 134.551 140.647 59.083 49.802Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-538.203 -562.590 -236.331 -199.208TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-10.401.808 -5.115.589 1.901.997 -3.922.408Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 -418 0 31Ana Ortaklık Payları-10.401.808 -5.115.171 1.901.997 -3.922.439http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959334BIST