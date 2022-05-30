***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği
30.05.2022 12:43
***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )
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Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
2022 1. Dönem
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
Finansal Durum, Kar Zarar, Nakit Akim Tablolari ve Dipnotlar
Değişikliğin Nedeni
2022 1 Dönem Finansal Durum, Kar Zarar, Nakit Akim Tablolari ve Dipnotlar da sehven yapılan hataların düzeltilmesi
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Yok
Açıklamalar
Şirketimizin 11.05.2022 tarihinde yayınlanan 2022 / 1. Dönem aylık finansal tablolarımızın öz kaynaklar bölümü ile ilgili tablolar ve tabloların yer aldığı dipnotlarda verilerin sehven farklı olması nedeniyle ilgili düzeltmeler yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033306
BIST
13:382.535
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 7,95
|Açılış
|: 2.539
|
|Önceki Kapanış
|: 2.527
|
2.554
En Düşük
2.528
13:3816,4041
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0239
|Açılış
|: 16,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3730
|
16,4373
En Düşük
16,3367
13:3817,5830
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0827
|Açılış
|: 17,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6000
|
17,7259
En Düşük
17,5693
13:38974,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -2,55
|Açılış
|: 974,89
|
|Önceki Kapanış
|: 977,44
|
980,54
En Düşük
972,51
BIST En Aktif Hisseler13:36
|MRGYO
|1,54
|20.315.651
|% 10,00
|
|SILVR
|14,13
|6.759.195
|% 9,96
|
|OZRDN
|11,74
|2.526.708
|% 9,93
|
|MZHLD
|73,20
|15.919.504
|% 9,91
|
|ESCOM
|16,05
|35.226.156
|% 8,81
|
|KZBGY
|69,85
|26.066.430
|% -9,81
|
|AKFGY
|2,26
|197.342.088
|% -8,50
|
|AVGYO
|3,16
|20.928.008
|% -5,67
|
|ROYAL
|3,00
|91.335
|% -3,85
|
|MNDRS
|3,27
|8.733.031
|% -3,54
|
|THYAO
|49,10
|4.117.616.988
|% -0,85
|
|TUPRS
|274,60
|1.389.331.246
|% 6,02
|
|SASA
|35,34
|1.344.163.396
|% 3,39
|
|GARAN
|14,63
|1.239.050.216
|% 1,81
|
|ASELS
|24,26
|1.001.884.184
|% 0,33
|
|EKGYO
|2,71
|537.687.355
|% 0,74
|
|DOHOL
|4,01
|746.368.332
|% 1,52
|
|TSKB
|2,26
|381.671.797
|% 7,11
|
|YKBNK
|4,64
|791.121.073
|% 1,98
|
|SKBNK
|1,28
|149.838.698
|% 2,40
|
|13:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4028
|16,4085
|% 0,17
|
|Euro
|17,5959
|17,6161
|% -0,28
|
|Sterlin
|20,6088
|20,7121
|% -0,27
|
|Frank
|17,0493
|17,1520
|% 0,06
|
|Riyal
|4,3620
|4,3839
|% 0,20
|
|13:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.851
|-4,66
|
|Altın Gr.
|976
|976
|-1,70
|
|Cumhuriyet
|6.502
|6.600
|5,00
|
|Tam
|6.464
|6.624
|-3,07
|
|Yarım
|3.124
|3.204
|-1,48
|
|Çeyrek
|1.567
|1.602
|-0,74
|
|Gümüş.Ons
|21,82
|21,85
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,50
|11,51
|-0,08
|
|B. Petrol
|120
|120
|1,94
|