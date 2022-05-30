***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği









***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Tablo ve/veya Dipnot DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11.05.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi2022 1. DönemDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya DipnotlarFinansal Durum, Kar Zarar, Nakit Akim Tablolari ve DipnotlarDeğişikliğin Nedeni2022 1 Dönem Finansal Durum, Kar Zarar, Nakit Akim Tablolari ve Dipnotlar da sehven yapılan hataların düzeltilmesiDeğişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına EtkisiYokAçıklamalarŞirketimizin 11.05.2022 tarihinde yayınlanan 2022 / 1. Dönem aylık finansal tablolarımızın öz kaynaklar bölümü ile ilgili tablolar ve tabloların yer aldığı dipnotlarda verilerin sehven farklı olması nedeniyle ilgili düzeltmeler yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033306BIST