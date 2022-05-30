Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği

30.05.2022 12:43
***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikl


***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
2022 1. Dönem
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
Finansal Durum, Kar Zarar, Nakit Akim Tablolari ve Dipnotlar
Değişikliğin Nedeni
2022 1 Dönem Finansal Durum, Kar Zarar, Nakit Akim Tablolari ve Dipnotlar da sehven yapılan hataların düzeltilmesi
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Yok
Açıklamalar

Şirketimizin 11.05.2022  tarihinde yayınlanan 2022 / 1. Dönem  aylık  finansal tablolarımızın  öz kaynaklar bölümü ile ilgili tablolar ve tabloların yer aldığı dipnotlarda verilerin sehven farklı olması nedeniyle ilgili düzeltmeler yapılacaktır. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033306


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:382.535
Değişim :  0,31% |  7,95
Açılış :  2.539  
Önceki Kapanış :  2.527  
En Yüksek
2.554 En Düşük
2.528
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler13:36
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MRGYO 1,54 20.315.651 % 10,00  
SILVR 14,13 6.759.195 % 9,96  
OZRDN 11,74 2.526.708 % 9,93  
MZHLD 73,20 15.919.504 % 9,91  
ESCOM 16,05 35.226.156 % 8,81  
daha fazla
13:36 Alış Satış %  
Dolar 16,4028 16,4085 % 0,17  
Euro 17,5959 17,6161 % -0,28  
Sterlin 20,6088 20,7121 % -0,27  
Frank 17,0493 17,1520 % 0,06  
Riyal 4,3620 4,3839 % 0,20  
daha fazla
13:36 Alış Satış %  
Altın Ons 1.850 1.851 -4,66  
Altın Gr. 976 976 -1,70  
Cumhuriyet 6.502 6.600 5,00  
Tam 6.464 6.624 -3,07  
Yarım 3.124 3.204 -1,48  
Çeyrek 1.567 1.602 -0,74  
Gümüş.Ons 21,82 21,85 -0,15  
Gümüş Gr. 11,50 11,51 -0,08  
B. Petrol 120 120 1,94  
Seans Raporu 13:36
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru