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***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği

03.10.2022 15:53
***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikl


***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )

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Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.08.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
2022 2. 6 Aylık
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
Finansal Durum Tablosu ve Dipnot 9, 32
Değişikliğin Nedeni
Finansal Durum Tablosu ve Dipnot 9 ve 32 Sehven Girilen Rakamlar ve Ayrıntılı Açıklama
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Yok
Açıklamalar

29.08.2022 tarihinde yayınlanan finansal durum tablosundaki  Özkaynak kalemlerinden Ödenmş Sermaye s
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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SEKFK 8,37 40.673.591 % 9,99  
DERHL 4,41 103.486.450 % 9,98  
DAPGM 43,88 48.580.543 % 9,97  
SASA 78,40 3.414.181.163 % 9,96  
PAMEL 125,90 60.950.432 % 9,96  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,5618 18,5861 % 0,19  
Euro 18,5518 18,5670 % 1,87  
Sterlin 21,1652 21,2714 % 1,08  
Frank 18,8658 18,9794 % 1,33  
Riyal 4,9288 4,9535 % 0,18  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.724 1.724 24,55  
Altın Gr. 1.031 1.031 17,45  
Cumhuriyet 6.812 6.915 129,00  
Tam 6.877 6.970 97,00  
Yarım 3.351 3.405 48,00  
Çeyrek 1.678 1.703 24,00  
Gümüş.Ons 21,08 21,11 0,39  
Gümüş Gr. 12,61 12,63 0,26  
B. Petrol 91,84 91,84 2,98  
Seans Raporu 18:05
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