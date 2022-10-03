***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği









***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Tablo ve/veya Dipnot DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.08.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi2022 2. 6 AylıkDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya DipnotlarFinansal Durum Tablosu ve Dipnot 9, 32Değişikliğin NedeniFinansal Durum Tablosu ve Dipnot 9 ve 32 Sehven Girilen Rakamlar ve Ayrıntılı AçıklamaDeğişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına EtkisiYokAçıklamalar29.08.2022 tarihinde yayınlanan finansal durum tablosundaki Özkaynak kalemlerinden Ödenmş Sermaye s