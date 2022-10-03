***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği
03.10.2022 15:53
***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )
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Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.08.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
2022 2. 6 Aylık
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
Finansal Durum Tablosu ve Dipnot 9, 32
Değişikliğin Nedeni
Finansal Durum Tablosu ve Dipnot 9 ve 32 Sehven Girilen Rakamlar ve Ayrıntılı Açıklama
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Yok
Açıklamalar
29.08.2022 tarihinde yayınlanan finansal durum tablosundaki Özkaynak kalemlerinden Ödenmş Sermaye s
18:053.458
En Yüksek
|Değişim
|: 1,94%
|| 65,90
|Açılış
|: 3.436
|
|Önceki Kapanış
|: 3.392
|
3.481
En Düşük
3.400
18:0518,5824
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0323
|Açılış
|: 18,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5830
|
18,6115
En Düşük
18,3376
18:0518,5537
En Yüksek
|Değişim
|: 1,79%
|| 0,3267
|Açılış
|: 18,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,5623
En Düşük
18,1735
18:051.030,46
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 16,59
|Açılış
|: 1.030,46
|
|Önceki Kapanış
|: 1.013,87
|
1.032,38
En Düşük
1.004,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SEKFK
|8,37
|40.673.591
|% 9,99
|
|DERHL
|4,41
|103.486.450
|% 9,98
|
|DAPGM
|43,88
|48.580.543
|% 9,97
|
|SASA
|78,40
|3.414.181.163
|% 9,96
|
|PAMEL
|125,90
|60.950.432
|% 9,96
|
|EKIZ
|13,54
|2.599.261
|% -9,97
|
|KIMMR
|10,95
|44.764
|% -9,95
|
|AYES
|37,04
|1.388.438
|% -6,46
|
|TBORG
|22,00
|6.327.710
|% -6,38
|
|UZERB
|42,96
|778.316
|% -6,36
|
|THYAO
|80,80
|8.415.459.129
|% 4,06
|
|YKBNK
|7,74
|3.679.633.419
|% -0,39
|
|VAKBN
|7,58
|3.532.193.391
|% -0,52
|
|SASA
|78,40
|3.414.181.163
|% 9,96
|
|HALKB
|8,09
|2.931.409.545
|% 5,48
|
|YKBNK
|7,74
|3.679.633.419
|% -0,39
|
|VAKBN
|7,58
|3.532.193.391
|% -0,52
|
|EKGYO
|4,21
|1.822.413.071
|% -0,71
|
|HALKB
|8,09
|2.931.409.545
|% 5,48
|
|TSKB
|2,60
|864.865.581
|% -1,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5618
|18,5861
|% 0,19
|
|Euro
|18,5518
|18,5670
|% 1,87
|
|Sterlin
|21,1652
|21,2714
|% 1,08
|
|Frank
|18,8658
|18,9794
|% 1,33
|
|Riyal
|4,9288
|4,9535
|% 0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.724
|24,55
|
|Altın Gr.
|1.031
|1.031
|17,45
|
|Cumhuriyet
|6.812
|6.915
|129,00
|
|Tam
|6.877
|6.970
|97,00
|
|Yarım
|3.351
|3.405
|48,00
|
|Çeyrek
|1.678
|1.703
|24,00
|
|Gümüş.Ons
|21,08
|21,11
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|12,61
|12,63
|0,26
|
|B. Petrol
|91,84
|91,84
|2,98
|