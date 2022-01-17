***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 17.01.2022 tarihinde Yayınlanan Olağan Genel Kurulumuzun Yeri ile ilgili Adres Düzeltilmesi Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 06.01.2022Genel Kurul Tarihi 15.03.2022Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 14.03.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEYKOZAdres Paşabahçe Mahallesi, Barbaros Cad. Burunbahçe Ağaçlık Mesire Yeri No: 18 Beykoz / İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi.2 - Genel kurul toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.3 - Yönetim kurulunca hazırlanan 2021 yılı faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.4 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Yeditepe Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından düzenlenen bağımsız denetim rapor özetinin okunması.5 - SPK Seri II-14.1 Sayılı Tebliğe göre hazırlanmış, 2021 yılı konsolide bilanço ve gelir tablosunun okunması, müzakeresi ve ayrı ayrı onaylanması.6 - 2021 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında genel kurula bilgi sunulması.7 - SPK düzenlemeleri çerçevesinde, şirket tarafından 3. kişiler lehine teminat, rehin, ipotek verilmediği ve bunlarla ilgili gelir ve menfaat elde edilmediği hakkında genel kurulun bilgilendirilmesi.8 - Yönetim kurulunun şirketin 2021 hesap yılı sonu itibariyle kâr dağıtımı hususunun müzakeresi ve oylanması.9 - Yönetim Kurulu üyelerinin şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, yönetim kurulu tarafından 2022 hesap dönemi için, 1 yıllığına seçimi yapılan bağımsız denetim şirketi, Yeditepe Bağımsız Denetim A.Ş.'nin genel kurul tarafından onaylanması11 - Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin belirlenmesi ve üye şeçimi.12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması.13 - Yönetim Kurulu üyelerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi.14 - Şirket esas sözleşmesinin 6. Maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavan izin süresinin önümüzdeki 5 yıl uzatılması için bu tavan veya yeni tavan içerisinde sermaye artırımı yapmaya Yönetim Kurulu ‘na yetki verilmesi hususunun Genel Kurul onayına sunulması15 - Dilekler ve kapnışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 15032022_ Genel Kurul CagriGundemVekalet_Adres.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarŞirketimiz 2021 Yılı Olağan Genel Kurulu 15 Mart 2022 Günü Saat 14:00 de Paşabahçe Mahallesi, Barbaros Cad. Burunbahçe Ağaçlık Mesire Yeri No: 18 Beykoz / İstanbul adresinde yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994769BIST