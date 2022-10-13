***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimiz 2021 dönemi Olağan Genel Kurulu için Yapılan açıklamada Eksik girilen 4. gündem maddesinin dahil edilmesi...Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Şirketimiz 2021 dönemi Olağan Genel Kurulu için Yapılan açıklamada Eksik girilen 4. gündem maddesinin dahil edilmesi...Genel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 10.10.2022Genel Kurul Tarihi 05.11.2022Genel Kurul Saati 13:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 04.11.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEYKOZAdres Paşabahçe Mahallesi Barbaros Caddesi Burunbahçe Ağaçlık Mesire Yeri No:18 D:A + B, 34805 Beykoz/İstanbulGündem Maddeleri1 - 01- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın Seçimi,2 - 02- Genel Kurul Toplantı Tutanağını İmzalamak Üzere Toplantı Başkanlığı'na Yetki Verilmesi,3 - 03- SPK Düzenlemeleri Çerçevesinde, Şirket Tarafından 3. Kişiler Lehine Teminat, Rehin, İpotek Verilmediği ve Bunlarla İlgili Gelir ve Menfaat Elde Edilmediği Hakkında Genel Kurulun Bilgilendirilmesi,4 - 04- Niğde 3. Asliye hukuk Mahkemesinin 2022 / 128 Sayılı Değişik İş Dosyasında İşlem Gören Davanın Görüşülmesi ve Yönetim Kurulunun Bu Konuda ve Genel Tüm Konularda İbra Edilmesi Konusunun Görüşülmesi,5 - 05- Yeni Yönetim Kurulunun Seçimi ve Görev Sürelerinin Belirlenmesi,6 - 06- Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlenmeleri Gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Yapılan Ödemeler Hakkında Pay Sahiplerine Bilgi Verilmesi ve Onaylanması7 - 07- Dilek ve Temenniler,8 - 08-KapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriYokturGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Genel Kurul CagriGundemVekalet.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEk AçıklamalarŞirketimiz 2021 dönemi Olağan Genel Kurulu, 05 Kasım 2022 - Saat 13:00 de, Paşabahçe Mahallesi Barbaros Caddesi Burunbahçe Ağaçlık Mesire Yeri No:18 D:A + B, 34805 Beykoz/İstanbul adresinde yapılacaktır.Bir önceki KAP açıklamamızda eksik yayınlanan gündemin 4. madesi ilave edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071518BIST