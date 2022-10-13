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***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

13.10.2022 10:04
***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildir


***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirketimiz 2021 dönemi Olağan Genel Kurulu için Yapılan açıklamada Eksik girilen 4. gündem maddesinin dahil edilmesi...
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Şirketimiz 2021 dönemi Olağan Genel Kurulu için Yapılan açıklamada Eksik girilen 4. gündem maddesinin dahil edilmesi...

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 10.10.2022
Genel Kurul Tarihi 05.11.2022
Genel Kurul Saati 13:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 04.11.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEYKOZ
Adres Paşabahçe Mahallesi Barbaros Caddesi Burunbahçe Ağaçlık Mesire Yeri No:18 D:A + B, 34805 Beykoz/İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - 01- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın Seçimi,
2 - 02- Genel Kurul Toplantı Tutanağını İmzalamak Üzere Toplantı Başkanlığı'na Yetki Verilmesi,
3 - 03- SPK Düzenlemeleri Çerçevesinde, Şirket Tarafından 3. Kişiler Lehine Teminat, Rehin, İpotek Verilmediği ve Bunlarla İlgili Gelir ve Menfaat Elde Edilmediği Hakkında Genel Kurulun Bilgilendirilmesi,
4 - 04- Niğde 3. Asliye hukuk Mahkemesinin 2022 / 128 Sayılı Değişik İş Dosyasında İşlem Gören Davanın Görüşülmesi ve Yönetim Kurulunun Bu Konuda ve Genel Tüm Konularda İbra Edilmesi Konusunun Görüşülmesi,
5 - 05- Yeni Yönetim Kurulunun Seçimi ve Görev Sürelerinin Belirlenmesi,
6 - 06- Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlenmeleri Gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Yapılan Ödemeler Hakkında Pay Sahiplerine Bilgi Verilmesi ve Onaylanması
7 - 07- Dilek ve Temenniler,
8 - 08-Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul CagriGundemVekalet.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimiz 2021 dönemi Olağan Genel Kurulu, 05 Kasım 2022 - Saat 13:00 de, Paşabahçe Mahallesi Barbaros Caddesi Burunbahçe Ağaçlık Mesire Yeri No:18 D:A + B, 34805 Beykoz/İstanbul adresinde yapılacaktır.
Bir önceki KAP açıklamamızda eksik yayınlanan gündemin 4. madesi ilave edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071518


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YEOTK 43,18 112.900.043 % 9,98  
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Altın Gr. 1.000 1.000 1,45  
Cumhuriyet 6.711 6.812 7,00  
Tam 6.739 6.790 -3,00  
Yarım 3.284 3.319 -1,00  
Çeyrek 1.645 1.659 -2,00  
Gümüş.Ons 19,17 19,20 0,16  
Gümüş Gr. 11,44 11,46 0,09  
B. Petrol 92,69 92,69 0,24  
Seans Raporu 14:20
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