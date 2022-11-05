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***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

05.11.2022 22:35
***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildir


***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirketimiz Genel Kurulu, 05 Kasım 2022 - Saat 13:00 de, Paşabahçe Mahallesi Barbaros Caddesi Burunbahçe Ağaçlık Mesire Yeri No:18 D:A + B, 34805 Beykoz/İstanbul adresinde yapılmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Olağan Üstü Genel Kurulun Yapılması

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 10.10.2022
Genel Kurul Tarihi 05.11.2022
Genel Kurul Saati 13:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 04.11.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEYKOZ
Adres Paşabahçe Mahallesi Barbaros Caddesi Burunbahçe Ağaçlık Mesire Yeri No:18 D:A + B, 34805 Beykoz/İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - 01- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın Seçimi,
2 - 02- Genel Kurul Toplantı Tutanağını İmzalamak Üzere Toplantı Başkanlığı'na Yetki Verilmesi,
3 - 03- SPK Düzenlemeleri Çerçevesinde, Şirket Tarafından 3. Kişiler Lehine Teminat, Rehin, İpotek Verilmediği ve Bunlarla İlgili Gelir ve Menfaat Elde Edilmediği Hakkında Genel Kurulun Bilgilendirilmesi,
4 - 04- Niğde 3. Asliye hukuk Mahkemesinin 2022 / 128 Sayılı Değişik İş Dosyasında İşlem Gören Davanın Görüşülmesi ve Yönetim Kurulunun Bu Konuda ve Genel Tüm Konularda İbra Edilmesi Konusunun Görüşülmesi,
5 - 05- Yeni Yönetim Kurulunun Seçimi ve Görev Sürelerinin Belirlenmesi,
6 - 06- Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlenmeleri Gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Yapılan Ödemeler Hakkında Pay Sahiplerine Bilgi Verilmesi ve Onaylanması
7 - 07- Dilek ve Temenniler,
8 - 08-Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimiz Genel Kurulu, 05 Kasım 2022 - Saat 13:00 de, Paşabahçe Mahallesi Barbaros Caddesi Burunbahçe Ağaçlık Mesire Yeri No:18 D:A + B, 34805 Beykoz/İstanbul adresinde yapılmıştır. Genel Kurul sonucu ile ilgili dokumanlar ekte *PDF olarak verilmştir.


Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 KAP TOPLANTi TUTANAGİ.pdf - Tutanak
EK: 2 KAP Hazirun Listesi KAP.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimiz Genel Kurulu, 05 Kasım 2022 - Saat 13:00 de, Paşabahçe Mahallesi Barbaros Caddesi Burunbahçe Ağaçlık Mesire Yeri No:18 D:A + B, 34805 Beykoz/İstanbul adresinde yapılmıştır. Genel Kurul sonucu ile ilgili dokumanlar ekte *PDF olarak verilmştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077045


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Cumhuriyet 6.651 6.752 135,00  
Tam 6.697 6.795 161,00  
Yarım 3.263 3.324 80,00  
Çeyrek 1.637 1.662 41,00  
Gümüş.Ons 20,82 20,87 1,37  
Gümüş Gr. 12,43 12,45 0,78  
B. Petrol 98,55 98,55 3,88  
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