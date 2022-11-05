***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
05.11.2022 22:35
***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Şirketimiz Genel Kurulu, 05 Kasım 2022 - Saat 13:00 de, Paşabahçe Mahallesi Barbaros Caddesi Burunbahçe Ağaçlık Mesire Yeri No:18 D:A + B, 34805 Beykoz/İstanbul adresinde yapılmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Olağan Üstü Genel Kurulun Yapılması
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 10.10.2022
Genel Kurul Tarihi 05.11.2022
Genel Kurul Saati 13:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 04.11.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEYKOZ
Adres Paşabahçe Mahallesi Barbaros Caddesi Burunbahçe Ağaçlık Mesire Yeri No:18 D:A + B, 34805 Beykoz/İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - 01- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın Seçimi,
2 - 02- Genel Kurul Toplantı Tutanağını İmzalamak Üzere Toplantı Başkanlığı'na Yetki Verilmesi,
3 - 03- SPK Düzenlemeleri Çerçevesinde, Şirket Tarafından 3. Kişiler Lehine Teminat, Rehin, İpotek Verilmediği ve Bunlarla İlgili Gelir ve Menfaat Elde Edilmediği Hakkında Genel Kurulun Bilgilendirilmesi,
4 - 04- Niğde 3. Asliye hukuk Mahkemesinin 2022 / 128 Sayılı Değişik İş Dosyasında İşlem Gören Davanın Görüşülmesi ve Yönetim Kurulunun Bu Konuda ve Genel Tüm Konularda İbra Edilmesi Konusunun Görüşülmesi,
5 - 05- Yeni Yönetim Kurulunun Seçimi ve Görev Sürelerinin Belirlenmesi,
6 - 06- Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlenmeleri Gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Yapılan Ödemeler Hakkında Pay Sahiplerine Bilgi Verilmesi ve Onaylanması
7 - 07- Dilek ve Temenniler,
8 - 08-Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimiz Genel Kurulu, 05 Kasım 2022 - Saat 13:00 de, Paşabahçe Mahallesi Barbaros Caddesi Burunbahçe Ağaçlık Mesire Yeri No:18 D:A + B, 34805 Beykoz/İstanbul adresinde yapılmıştır. Genel Kurul sonucu ile ilgili dokumanlar ekte *PDF olarak verilmştir.
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 KAP TOPLANTi TUTANAGİ.pdf - Tutanak
EK: 2 KAP Hazirun Listesi KAP.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Genel Kurulu, 05 Kasım 2022 - Saat 13:00 de, Paşabahçe Mahallesi Barbaros Caddesi Burunbahçe Ağaçlık Mesire Yeri No:18 D:A + B, 34805 Beykoz/İstanbul adresinde yapılmıştır. Genel Kurul sonucu ile ilgili dokumanlar ekte *PDF olarak verilmştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077045
BIST