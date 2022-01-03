***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama
03.01.2022 09:34
***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )
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Açıklamalar
Öz İplik İş Sendikası Niğde Şubesi Başkanı Faik Apaydın'ın 29.12.2021 tarihinde şirketimiz ve yöneticileri hakkında medya kuruluşlarına yapmış olduğu mesnetsiz açıklamaları sebebiyle şirketimiz yatırımcılarına yanıltıcı bilgi vermek, söylenti çıkarmak, yorum yapmak ve şirketimiz hisselerinde manipülatif hareketlere sebebiyet vermek suç şüpheleri ile ilgili olarak Niğde Cumhuriyet Başsavcılığına , Sermaye Piyasası Kanunları ve ilgili diğer kanunlara muhalefetten şikayette bulunulmuştur.
Şirketimiz, spekülasyon ve yanıltıcı bilgiler ile kamuoyunu meşgul eden ve kanuna aykırı hal ve davranış içinde bulunan herkes ile ilgili yasal süreçlerin sonuna kadar takipçisi olacaktır.
Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987686
BIST
13:501.914
En Yüksek
|Değişim
|: 3,04%
|| 56,55
|Açılış
|: 1.871
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|Önceki Kapanış
|: 1.858
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|: 779,67
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818,11
En Düşük
780,23
BIST En Aktif Hisseler13:50
|CRFSA
|42,02
|3.141.961
|% 10,00
|
|MARKA
|4,63
|2.390.432
|% 9,98
|
|KRSTL
|2,82
|69.632.776
|% 9,73
|
|MIPAZ
|3,85
|11.803.255
|% 9,69
|
|SKTAS
|2,62
|13.519.604
|% 9,62
|
|DOBUR
|65,60
|2.535.101
|% -6,95
|
|BAGFS
|16,54
|41.637.675
|% -5,49
|
|NIBAS
|14,11
|17.225.269
|% -5,43
|
|AKGRT
|10,22
|8.542.112
|% -3,58
|
|RALYH
|12,86
|35.608.275
|% -2,94
|
|THYAO
|20,80
|1.029.162.532
|% 3,90
|
|GARAN
|11,45
|953.899.533
|% 1,60
|
|EREGL
|28,82
|748.924.156
|% 2,34
|
|YKBNK
|3,45
|673.957.314
|% 2,07
|
|SISE
|13,67
|581.853.820
|% 2,17
|
|YKBNK
|3,45
|673.957.314
|% 2,07
|
|ODAS
|1,38
|165.422.071
|% 2,99
|
|GARAN
|11,45
|953.899.533
|% 1,60
|
|EKGYO
|2,18
|141.533.492
|% 1,87
|
|TSKB
|1,47
|85.642.106
|% 2,08
|
|13:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.827
|-3,13
|
|Altın Gr.
|786
|786
|6,22
|
|Cumhuriyet
|5.221
|5.300
|-34,00
|
|Tam
|5.205
|5.341
|-23,24
|
|Yarım
|2.516
|2.583
|-11,25
|
|Çeyrek
|1.262
|1.292
|-5,62
|
|Gümüş.Ons
|23,23
|23,28
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,00
|10,01
|0,09
|
|B. Petrol
|78,97
|78,97
|1,19
|