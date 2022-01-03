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***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama

03.01.2022 09:34
***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama


***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     Öz İplik İş Sendikası Niğde Şubesi Başkanı Faik Apaydın'ın 29.12.2021 tarihinde şirketimiz ve yöneticileri hakkında medya kuruluşlarına yapmış olduğu mesnetsiz açıklamaları sebebiyle şirketimiz yatırımcılarına yanıltıcı bilgi vermek, söylenti çıkarmak, yorum yapmak ve şirketimiz hisselerinde manipülatif hareketlere sebebiyet vermek suç şüpheleri ile ilgili olarak Niğde Cumhuriyet Başsavcılığına , Sermaye Piyasası Kanunları ve ilgili diğer kanunlara muhalefetten şikayette bulunulmuştur.
Şirketimiz, spekülasyon ve yanıltıcı bilgiler ile kamuoyunu meşgul eden ve kanuna aykırı hal ve davranış içinde bulunan herkes ile ilgili yasal süreçlerin sonuna kadar takipçisi olacaktır.
Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunulur





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987686


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Çeyrek 1.262 1.292 -5,62  
Gümüş.Ons 23,23 23,28 -0,01  
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