***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Özet Bilgi yeni süreç başlatılacağı için iptal edilmiştir.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSüreç İptal Nedeniyeni süreç başlatılacağı için iptal edilmiştir.İptal Edilen SüreçSermaye Artırımı/Azaltımıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088500BIST