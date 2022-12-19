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***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi

19.12.2022 18:22
***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi


***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )

Özet Bilgi yeni süreç başlatılacağı için iptal edilmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Süreç İptal Nedeni
yeni süreç başlatılacağı için iptal edilmiştir.
İptal Edilen Süreç
Sermaye Artırımı/Azaltımı





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088500


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UMPAS 5,17 3.275.299 % 300,78  
TSKB 5,50 1.789.052.872 % 10,00  
SKBNK 3,52 1.191.734.555 % 10,00  
OTTO 80,30 2.155.419 % 10,00  
PLTUR 13,32 2.986.424 % 9,99  
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Altın Gr. 1.075 1.075 -0,01  
Cumhuriyet 7.214 7.323 -2,00  
Tam 7.250 7.304 46,00  
Yarım 3.511 3.571 23,00  
Çeyrek 1.761 1.785 11,00  
Gümüş.Ons 23,09 23,13 -0,10  
Gümüş Gr. 13,86 13,88 -0,04  
B. Petrol 80,49 80,49 1,45  
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