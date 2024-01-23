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***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi

23.01.2024 18:22
***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi


***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )

Özet Bilgi Yeni Tahsisli Sermaye Artırımı Süreci Başlatılacağı İçin Bu Süreç İptal Edilmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Süreç İptal Nedeni
Yönetim Kurulumuz 22.01.2024 tarihli toplantısında Genel Kurula Sunulmak Üzere, aşağıdaki kararı almıştır. Toplam 100.000.000.- TL satış hasılatı olacak şekilde Nurhan OKALİN ‘e 20.000.000.- TL nominal tahsisli sermaye artırımı ile şirket ödenmiş sermayesi 120.000.000.- TL den 140..000.000.- TL ye yükseltilecektir. Elde edilecek 100.000.000.- TL kaynağın kullanım yerleri Fon Kullanım Raporu ile yatırımcılarımızla paylaşılacaktır.
İptal Edilen Süreç
Sermaye Artırımı





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242336


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