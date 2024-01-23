***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Özet Bilgi Yeni Tahsisli Sermaye Artırımı Süreci Başlatılacağı İçin Bu Süreç İptal Edilmiştir.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSüreç İptal NedeniYönetim Kurulumuz 22.01.2024 tarihli toplantısında Genel Kurula Sunulmak Üzere, aşağıdaki kararı almıştır. Toplam 100.000.000.- TL satış hasılatı olacak şekilde Nurhan OKALİN ‘e 20.000.000.- TL nominal tahsisli sermaye artırımı ile şirket ödenmiş sermayesi 120.000.000.- TL den 140..000.000.- TL ye yükseltilecektir. Elde edilecek 100.000.000.- TL kaynağın kullanım yerleri Fon Kullanım Raporu ile yatırımcılarımızla paylaşılacaktır.İptal Edilen SüreçSermaye Artırımıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242336BIST