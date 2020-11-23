***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
23.11.2020 10:36
***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.08.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
2020 3. Dönem
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Niğde Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Geçici Vergi Beyanı
Mali Tablonun Verilme Tarihi
16/11/2020
Açıklamalar
Şirketimiz 2020 3. Dönem Geçi Vergi Beyanımız ekte *pdf. olarak verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889505
BIST
11:521.334
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 9,81
|Açılış
|: 1.329
|
|Önceki Kapanış
|: 1.324
|
1.334
En Düşük
1.323
11:527,7915
En Yüksek
|Değişim
|: 2,26%
|| 0,1725
|Açılış
|: 7,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6800
|
7,8016
En Düşük
7,6149
11:529,2552
En Yüksek
|Değişim
|: 2,36%
|| 0,2135
|Açılış
|: 9,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0850
|
9,2674
En Düşük
9,0241
11:52468,64
En Yüksek
|Değişim
|: 2,13%
|| 9,79
|Açılış
|: 468,06
|
|Önceki Kapanış
|: 458,85
|
470,44
En Düşük
457,94
BIST En Aktif Hisseler11:52
|PKENT
|931,70
|51.244
|% 10,00
|
|YAPRK
|41,80
|202.730
|% 10,00
|
|CASA
|73,20
|1.212.265
|% 9,99
|
|IZTAR
|15,43
|1.064.701
|% 9,98
|
|KLMSN
|20,62
|46.058.795
|% 9,97
|
|UZERB
|26,10
|114.501
|% -9,94
|
|MARKA
|7,20
|528.660
|% -9,89
|
|EUYO
|5,10
|702.382
|% -8,60
|
|KAPLM
|27,08
|75.553
|% -4,98
|
|MERIT
|67,00
|30.351
|% -4,96
|
|SISE
|7,18
|1.190.317.968
|% 2,28
|
|EKGYO
|2,04
|951.550.846
|% 5,70
|
|GARAN
|9,31
|926.874.492
|% -1,48
|
|KRDMD
|4,88
|864.177.999
|% 1,46
|
|GUBRF
|50,15
|592.292.191
|% 9,69
|
|EKGYO
|2,04
|951.550.846
|% 5,70
|
|KRDMD
|4,88
|864.177.999
|% 1,46
|
|SISE
|7,18
|1.190.317.968
|% 2,28
|
|ISGYO
|2,13
|228.693.900
|% 6,50
|
|YKBNK
|3,04
|326.180.072
|% -1,62
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7834
|7,7915
|% 2,26
|
|Euro
|9,2439
|9,2552
|% 2,36
|
|Sterlin
|10,3826
|10,4347
|% 2,82
|
|Frank
|8,5149
|8,5662
|% 2,25
|
|Riyal
|2,0700
|2,0804
|% 2,20
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.871
|1.872
|-1,39
|
|Altın Gr.
|468
|468
|8,90
|
|Cumhuriyet
|3.080
|3.120
|3,00
|
|Tam
|3.056
|3.133
|52,43
|
|Yarım
|1.477
|1.515
|25,37
|
|Çeyrek
|741
|758
|12,68
|
|Gümüş.Ons
|24,11
|24,14
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,03
|6,04
|0,11
|
|B. Petrol
|46,06
|46,06
|0,99
|
Seans Raporu
11:52
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