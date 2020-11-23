***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
23.11.2020 10:53
***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.11.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
2020 3. Dönem
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Niğde Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Geçici Vergi Beyanı
Mali Tablonun Verilme Tarihi
16/11/2020
Açıklamalar
Geçi Vergi Beyanımız 2020 3. Dönem Ekte *.PDF olarak verilmiş olup bir öncekli yapılan açıklamamızda sehven ek konmadığı için tekrar gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889511
BIST
12:131.334
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 9,57
|Açılış
|: 1.329
|
|Önceki Kapanış
|: 1.324
|
1.334
En Düşük
1.323
12:137,7766
En Yüksek
|Değişim
|: 2,07%
|| 0,1576
|Açılış
|: 7,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6800
|
7,8016
En Düşük
7,6149
12:139,2382
En Yüksek
|Değişim
|: 2,17%
|| 0,1965
|Açılış
|: 9,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0850
|
9,2674
En Düşük
9,0241
12:13468,03
En Yüksek
|Değişim
|: 2,00%
|| 9,18
|Açılış
|: 468,03
|
|Önceki Kapanış
|: 458,85
|
470,44
En Düşük
457,94
BIST En Aktif Hisseler12:11
|PKENT
|931,70
|51.244
|% 10,00
|
|YAPRK
|41,80
|202.730
|% 10,00
|
|CASA
|73,20
|1.212.265
|% 9,99
|
|IZTAR
|15,43
|1.065.087
|% 9,98
|
|KLMSN
|20,62
|46.189.299
|% 9,97
|
|UZERB
|26,10
|114.501
|% -9,94
|
|MARKA
|7,20
|528.660
|% -9,89
|
|EUYO
|5,10
|702.382
|% -8,60
|
|KAPLM
|27,08
|75.553
|% -4,98
|
|MERIT
|67,00
|30.351
|% -4,96
|
|SISE
|7,18
|1.208.023.037
|% 2,28
|
|EKGYO
|2,05
|979.890.506
|% 6,22
|
|GARAN
|9,31
|966.578.492
|% -1,48
|
|KRDMD
|4,87
|877.500.881
|% 1,25
|
|GUBRF
|50,25
|611.537.261
|% 9,91
|
|EKGYO
|2,05
|979.890.506
|% 6,22
|
|KRDMD
|4,87
|877.500.881
|% 1,25
|
|SISE
|7,18
|1.208.023.037
|% 2,28
|
|ISGYO
|2,13
|242.150.893
|% 6,50
|
|YKBNK
|3,04
|331.388.753
|% -1,62
|
|12:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7715
|7,7767
|% 2,07
|
|Euro
|9,2333
|9,2419
|% 2,21
|
|Sterlin
|10,3886
|10,4407
|% 2,88
|
|Frank
|8,5191
|8,5704
|% 2,30
|
|Riyal
|2,0706
|2,0810
|% 2,23
|
|12:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.870
|1.870
|-3,28
|
|Altın Gr.
|469
|469
|9,89
|
|Cumhuriyet
|3.114
|3.161
|41,00
|
|Tam
|3.104
|3.185
|51,97
|
|Yarım
|1.500
|1.541
|25,14
|
|Çeyrek
|753
|770
|12,57
|
|Gümüş.Ons
|24,03
|24,07
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,03
|6,04
|0,12
|
|B. Petrol
|46,07
|46,07
|1,00
|
Seans Raporu
12:11
daha fazla
-
12:19XU100
Endeks 1, 334 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 74 üstünde . İşlem hacmi 12, 319.00 milyon TL de
-
12:19RTALB
Yüzde 8.63 oranında artışla 47.34 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 280, 064 adet işlem
-
12:18AKSGY
Yüzde 5.18 oranında artışla 3.86 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 611, 031 adet işlem
-
12:17KARTN
Yüzde 8.25 oranında artışla 2, 949.20 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 781 adet işlem
-
12:15MRSHL
Yüzde 5.44 oranında artışla 379.90 lira fiyatla işlem gören hissede 53, 889 adet işlem