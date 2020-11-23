***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.11.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi2020 3. DönemMali Tablonun Verildiği OtoriteNiğde Vergi DairesiMali Tablonun Verilme NedeniGeçici Vergi BeyanıMali Tablonun Verilme Tarihi16/11/2020AçıklamalarGeçi Vergi Beyanımız 2020 3. Dönem Ekte *.PDF olarak verilmiş olup bir öncekli yapılan açıklamamızda sehven ek konmadığı için tekrar gönderilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889511BIST