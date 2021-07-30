***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
30.07.2021 10:40
***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 29.07.2021 tarihindeki yapılan olağan genel kurulda kar payı dağıtılamaması kararı alınmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 29.07.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 29.07.2021
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
BRKO, TREBRKO00019 0,0000000 0 0 0,0000000 0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
BRKO, TREBRKO00019 0 0
Ek Açıklamalar
29.07.2021 tarihinde yapılan olağan genel kurulumuzun 8. gündem maddesinde de belirtilidiği üzere kar payı dağıtımı yapılamamasının müzakeresi ve onaylanması konusu genel kurulda görüşülmüş olup kar payı dağıtılmaması oy birliği ile kabul edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952940
BIST
13:301.385
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En Düşük
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|DOBUR
|14,08
|2.950.884
|% 10,00
|
|KTSKR
|22,02
|45.266.259
|% 9,99
|
|VKING
|6,50
|20.565.324
|% 9,98
|
|TSGYO
|2,79
|29.438.706
|% 9,84
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|OZBAL
|14,11
|40.008.367
|% 7,87
|
|METUR
|6,82
|91.932.266
|% -9,91
|
|HURGZ
|1,67
|18.994.304
|% -9,73
|
|MEGAP
|6,77
|109.896.467
|% -8,51
|
|MEGAP
|6,77
|109.896.467
|% -8,51
|
|ISBIR
|5.000,00
|351.970
|% -5,82
|
|GARAN
|8,41
|797.068.102
|% 0,84
|
|YKBNK
|2,36
|439.951.069
|% 2,16
|
|EREGL
|20,14
|332.915.747
|% 0,70
|
|ASELS
|15,48
|312.506.522
|% 1,44
|
|KRDMD
|7,85
|303.207.622
|% 1,03
|
|YKBNK
|2,36
|439.951.069
|% 2,16
|
|GARAN
|8,41
|797.068.102
|% 0,84
|
|KARSN
|4,33
|275.752.070
|% 3,10
|
|ODAS
|1,79
|73.138.165
|% -2,72
|
|KRDMD
|7,85
|303.207.622
|% 1,03
|
|13:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4112
|8,4159
|% -0,47
|
|Euro
|10,0141
|10,0189
|% -0,49
|
|Sterlin
|11,7254
|11,7842
|% -0,42
|
|Frank
|9,2561
|9,3119
|% -0,44
|
|Riyal
|2,2380
|2,2492
|% -0,47
|
|13:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.828
|1.828
|-0,11
|
|Altın Gr.
|495
|495
|-2,20
|
|Cumhuriyet
|3.278
|3.328
|-27,00
|
|Tam
|3.262
|3.344
|-28,11
|
|Yarım
|1.577
|1.618
|-13,60
|
|Çeyrek
|791
|809
|-6,80
|
|Gümüş.Ons
|25,52
|25,56
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,91
|6,92
|-0,03
|
|B. Petrol
|74,83
|74,83
|-0,27
|