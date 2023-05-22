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***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

22.05.2023 20:37
***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin B


***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirketimizin 20.05.2023 Tarihli Genel Kurulunda Kar Payı Dağıtılmaması Yönünde Karar Alınmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 20.05.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 20.05.2023
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
BRKO, TREBRKO00019 0,0000000 0 0 0,0000000 0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
BRKO, TREBRKO00019 0 0

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 20.05.2023 tarihli olağan genel kurulunda Gümdem Maddesi 11 'de konu görüşülmüş olup
Yönetim kurulunun şirketin 2022 hesap yılı sonu itibariyle kâr dağıtımı yapılamaması konusu müzakereye açılmış olup, söz alan olmamış, kar payı dağıtılmaması yönünde oy birliği ile karar alınmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152924


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