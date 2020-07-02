***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi









***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak TesisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi---Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİşlemin NiteliğiMaddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi (Renting Non-Current Asset of Company)İşleme Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiKullanılmayan Fabrika Kapalı alanıİşleme Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüNiğde-Bor Yolu 8. Km. NİĞDEİşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi30.06.2020İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?Bağımsız Üyemiz Yoktur.İşleme Konu Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)3,53Kira Bedeli ve KoşullarıYokAyni Hak Bedeli ve KoşullarıYokİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)0,7713Karşı TarafMevsim Taze Sebze Meyve Sanayi ve Ticaret A.ŞKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiKiralayan ve KiracıVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi01/07/2020Kira Süresi5 YILÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıÖnemli niteklikteki İşleme GirmiyorDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni----Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası-----Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı----Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar----İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi----AçıklamalarŞirketimize ait 458 ada üzerinde bulunan eski penye fabrikası kapalı alanı Mevsim Taze Sebze Meyve Sanayi ve Ticaret A.Ş. ye kiralanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854204BIST