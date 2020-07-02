Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi

02.07.2020 17:48
GÜNCEL HABERLER



***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
---
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

İşlemin Niteliği
Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi (Renting Non-Current Asset of Company)
İşleme Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Kullanılmayan Fabrika Kapalı alanı
İşleme Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Niğde-Bor Yolu 8. Km. NİĞDE
İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
30.06.2020
İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Bağımsız Üyemiz Yoktur.
İşleme Konu Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)
3,53
Kira Bedeli ve Koşulları
Yok
Ayni Hak Bedeli ve Koşulları
Yok
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
0,7713
Karşı Taraf
Mevsim Taze Sebze Meyve Sanayi ve Ticaret A.Ş
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Kiralayan ve Kiracı
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
01/07/2020
Kira Süresi
5 YIL
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
Önemli niteklikteki İşleme Girmiyor
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
----
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-----
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
----
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
----
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
----
Açıklamalar

Şirketimize ait 458 ada üzerinde bulunan eski penye fabrikası kapalı alanı  Mevsim Taze Sebze Meyve Sanayi ve Ticaret A.Ş. ye kiralanmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854204


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:00116.919
Değişim :  1,39% |  1.603,93
Açılış :  115.844  
Önceki Kapanış :  115.315  
En Yüksek
117.178 En Düşük
115.746
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PKART 14,41 52.713.305 % 10,00  
KENT 621,60 5.088.483 % 10,00  
OZGYO 2,31 188.434.601 % 10,00  
MRGYO 2,20 106.765.912 % 10,00  
BIZIM 21,14 401.850.378 % 9,99  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5259 8,5687 % 0,10  
Frank 7,2187 7,2622 % 0,09  
Riyal 1,8225 1,8316 % 0,11  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.776 1.776 5,93  
Altın Gr. 391 391 1,39  
Cumhuriyet 2.535 2.554 7,40  
Tam 2.609 2.621 7,60  
Yarım 1.267 1.282 3,70  
Çeyrek 634 642 1,90  
Gümüş.Ons 18,02 18,05 0,03  
Gümüş Gr. 3,97 3,98 0,00  
B. Petrol 42,37 42,37 0,34  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru