***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
12.10.2020 08:57
***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre,kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880621
BIST
11:451.176
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 10,31
|Açılış
|: 1.169
|
|Önceki Kapanış
|: 1.166
|
1.178
En Düşük
1.169
11:457,8978
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0414
|Açılış
|: 7,8980
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8700
|
7,9138
En Düşük
7,8372
11:459,3311
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0372
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2850
|
9,3482
En Düşük
9,2629
11:45488,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,57
|Açılış
|: 488,23
|
|Önceki Kapanış
|: 487,66
|
490,02
En Düşük
485,30
BIST En Aktif Hisseler11:45
|RALYH
|5,94
|8.023.992
|% 10,00
|
|DAGHL
|12,10
|2.330.533
|% 10,00
|
|ATSYH
|4,84
|1.656.596
|% 10,00
|
|KLNMA
|49,32
|3.931.988
|% 9,99
|
|DAGI
|13,43
|283.695
|% 9,99
|
|TKURU
|445,70
|1.122.718
|% -10,00
|
|BALAT
|13,23
|232.292
|% -10,00
|
|DENGE
|5,40
|391.468
|% -10,00
|
|BMELK
|10,80
|614.034
|% -10,00
|
|ROYAL
|3,42
|403.498
|% -10,00
|
|PETKM
|4,65
|656.303.155
|% 0,87
|
|ISFIN
|4,12
|488.726.542
|% 4,30
|
|ZOREN
|2,93
|460.083.882
|% 6,16
|
|GARAN
|7,16
|458.312.363
|% 0,85
|
|TUPRS
|81,95
|302.468.116
|% -1,32
|
|ZOREN
|2,93
|460.083.882
|% 6,16
|
|EKGYO
|1,82
|280.291.146
|% 1,11
|
|PETKM
|4,65
|656.303.155
|% 0,87
|
|ISFIN
|4,12
|488.726.542
|% 4,30
|
|ODAS
|3,36
|255.761.242
|% 5,66
|
|11:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8937
|7,8978
|% 0,53
|
|Euro
|9,3235
|9,3311
|% 0,40
|
|Sterlin
|10,2487
|10,3001
|% 0,29
|
|Frank
|8,6226
|8,6745
|% 0,29
|
|Riyal
|2,0979
|2,1084
|% 0,47
|
|11:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.923
|1.924
|-6,51
|
|Altın Gr.
|488
|488
|0,65
|
|Cumhuriyet
|3.222
|3.270
|-15,00
|
|Tam
|3.212
|3.292
|36,94
|
|Yarım
|1.553
|1.592
|17,87
|
|Çeyrek
|779
|796
|8,93
|
|Gümüş.Ons
|25,23
|25,27
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,42
|0,06
|
|B. Petrol
|42,33
|42,33
|-0,52
|
Seans Raporu
11:45
daha fazla
-
11:53IZFAS
Yüzde 9.94 oranında artışla 5.53 lira fiyatla işlem gören hissede 706, 228 adet işlem
-
11:52CEOEM
Yüzde 9.87 oranında artışla 6.12 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 104, 893 adet işlem
-
11:50DYOBY
Yüzde 9.92 oranında artışla 15.96 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 699, 644 adet işlem
-
11:49XU100
Endeks 1, 177 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 96 üstünde . İşlem hacmi 7, 399.00 milyon TL de
-
11:49ZOREN
Yüzde 5.43 oranında artışla 2.91 lira fiyatla işlem gören hissede 135, 827, 642 adet işlem