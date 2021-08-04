***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler









***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOrtaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin GelişmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.08.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDava Açılma Tarihi30.07.2021Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi04.08.2021Davanın KonusuGenel Kurul İptal İstemiKarşı Taraf(lar)Hasan Türkeş, Muzaffer Karagöz, Bülent İnce ve Gamze YıldırımDavanın TutarıBedelsizDava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)Bedelsizİlgili Mahkeme ve Dosya NoNiğde 1. Asliye Hukuk Mahkemesi 2021/486 EsasDavanın Duruşma Tarihi08/09/2021Alınan KararYokBir Sonraki Duruşma TarihiBelli DeğilVarsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık TutarıYokOrtaklığın Faaliyetlerine EtkisiBilinmiyorAçıklamalarNiğde 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nden , 29 Temmuz 2021 tarihli Olağan genel kurulun iptali istemiyle ,Şirketimiz aleyhineHasan Türkeş, Muzaffer Karagöz, Bülent İnce,,ve Gamze Yıldırım,tarafından dava açıldığı bilgisi tebliğ alin mistir.Süreç hakkında bilgi verilecektir..Kamuoyuna saygıyla duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954790BIST