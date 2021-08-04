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***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler

04.08.2021 18:16



***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )

İlgili Şirketler []
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Türkçe
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.08.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Dava Açılma Tarihi
30.07.2021
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
04.08.2021
Davanın Konusu
Genel Kurul İptal İstemi
Karşı Taraf(lar)
Hasan Türkeş, Muzaffer Karagöz, Bülent İnce ve Gamze Yıldırım
Davanın Tutarı
Bedelsiz
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
Bedelsiz
İlgili Mahkeme ve Dosya No
Niğde 1. Asliye Hukuk Mahkemesi 2021/486 Esas
Davanın Duruşma Tarihi
08/09/2021
Alınan Karar
Yok
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
Belli Değil
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
Yok
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Bilinmiyor
Açıklamalar

Niğde 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nden , 29 Temmuz 2021 tarihli Olağan genel kurulun iptali istemiyle ,
Şirketimiz aleyhine 
  
Hasan Türkeş, Muzaffer Karagöz, Bülent İnce,,ve Gamze Yıldırım,
  
tarafından  dava açıldığı bilgisi tebliğ alin mistir.
  
Süreç hakkında bilgi verilecektir..
  
Kamuoyuna saygıyla duyurulur





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954790


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